57 OHL players ranked ahead of 2020 NHL Draft

57 OHL players headlined by Sudbury Wolves centre and 2019 CHL Rookie of the Year Quinton Byfield are among Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2020 NHL Draft held Tuesday and Wednesday.

Byfield ranks second among all North American skaters following a dominant sophomore season in which he tallied 32 goals and 50 assists for 82 points across 45 contests.

In all, the 57 players include 49 skaters and eight goaltenders:

Rank Last First DOB Team League POS 2 BYFIELD QUINTON 19-Aug-02 SUDBURY OHL C 3 DRYSDALE JAMIE 8-Apr-02 ERIE OHL D 5 PERFETTI COLE 1-Jan-02 SAGINAW OHL C 6 ROSSI MARCO 23-Sep-01 OTTAWA OHL C 7 QUINN JACK 19-Sep-01 OTTAWA OHL RW 17 PERREAULT JACOB 15-Apr-02 SARNIA OHL RW 21 FOERSTER TYSON 18-Jan-02 BARRIE OHL RW 27 O’ROURKE RYAN 16-May-02 SAULT STE. MARIE OHL D 28 MYSAK JAN 24-Jun-02 HAMILTON OHL C 30 CHROMIAK MARTIN 20-Aug-02 KINGSTON OHL RW 33 FOUDY JEAN-LUC 13-May-02 WINDSOR OHL C 34 CUYLLE WILLIAM 5-Feb-02 WINDSOR OHL LW 35 COE BRANDON 1-Dec-01 NORTH BAY OHL RW 39 EVANGELISTA LUKE 21-Feb-02 LONDON OHL RW 46 PYTLIK JAROMIR 25-Sep-01 SAULT STE. MARIE OHL C 52 TULLIO TYLER 5-Apr-02 OSHAWA OHL RW 53 SUNI OLIVER 13-Feb-02 OSHAWA OHL RW 54 WISDOM ZAYDE 7-Jul-02 KINGSTON OHL RW 56 STRANGES ANTONIO 5-Feb-02 LONDON OHL LW 59 SEBRANGO DONOVAN 12-Jan-02 KITCHENER OHL D 60 THOMPSON JACK 19-Mar-02 SUDBURY OHL D 66 VIERLING EVAN 20-Jun-02 BARRIE OHL C 67 DICKINSON TANNER 5-Mar-02 SAULT STE. MARIE OHL C 70 CARDWELL ETHAN 30-Aug-02 BARRIE OHL RW 72 KERINS RORY 12-Apr-02 SAULT STE. MARIE OHL C 78 CALISTI ROBERT 25-Jan-01 SAULT STE. MARIE OHL D 84 RAFKIN RUBEN 8-Jan-02 WINDSOR OHL D 87 FOWLER HAYDEN 24-Sep-01 ERIE OHL LW 106 STEKLOV KIRILL 3-Mar-02 LONDON OHL D 107 GOGOLEV PAVEL 19-Feb-00 GUELPH OHL LW 109 OKSENTYUK YEVGENI 27-Feb-01 FLINT OHL LW 114 PHILLIPS ISAAK 28-Sep-01 SUDBURY OHL D 116 BJORGVIK-HOLM OLE JULIAN 23-May-02 MISSISSAUGA OHL D 129 PIERCEY RILEY 20-Mar-02 FLINT OHL LW 137 OTTAVAINEN VILLE 12-Aug-02 KITCHENER OHL D 138 BUTLER CAMERON 9-Jun-02 NIAGARA OHL RW 147 UBERTI JAKE 7-Mar-02 NIAGARA OHL C 148 VALADE REID 14-Mar-02 KITCHENER OHL RW 155 MCDONNELL DECLAN 25-Feb-02 KITCHENER OHL RW 163 HARDIE JAMES 18-Jan-02 MISSISSAUGA OHL LW 171 HENAULT LOUKA 31-Jan-01 WINDSOR OHL D 188 CHIBRIKOV IGOR 30-Nov-01 OWEN SOUND OHL D 190 MORRISON LOGAN 9-Jul-02 HAMILTON OHL C 192 KARTYE TYE 30-Apr-01 SAULT STE. MARIE OHL LW 193 MURRAY JAKE 11-Apr-02 KINGSTON OHL D 194 MOORE LLEYTON 27-Feb-02 OSHAWA OHL D 200 SWANKLER AUSTEN 21-Aug-01 ERIE OHL C 213 GOLOD MAXIM 18-Aug-00 ERIE OHL LW 217 HOFFMANN BRENDAN 9-Oct-01 ERIE OHL RW 1G DAWS NICOLAS 22-Dec-00 GUELPH OHL G 4G CRANLEY WILL 26-Feb-02 OTTAWA OHL G 10G MALIK NICK 26-Apr-02 SAULT STE. MARIE OHL G 14G AUSTIN TYE 28-May-02 PETERBOROUGH OHL G 24G BENNETT OWEN 11-Apr-02 GUELPH OHL G 28G CAMPBELL AIDAN 22-Aug-02 ERIE OHL G 29G BROCHU BRETT 9-Sep-02 LONDON OHL G 31G GUZDA MACK 11-Jan-01 OWEN SOUND OHL G

The 2020 NHL Draft will be broadcast by Sportsnet with Round 1 action beginning Tuesday at 7 p.m. ET and Rounds 2 through 7 continuing Wednesday at 11:30 a.m. ET.