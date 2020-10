52 WHL players ranked ahead of 2020 NHL Draft

52 WHL players headlined by Prince Albert Raiders defenceman and 2019 Ed Chynoweth Cup champion Kaiden Guhle are among Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2020 NHL Draft held Tuesday and Wednesday.

Guhle ranks eighth among all North American skaters following an impressive 2019-20 season in which he registered 11 goals and 29 assists for 40 points in 64 appearances.

In all, the 52 players include 44 skaters and eight goaltenders:

Rank Last First DOB Team League POS 8 GUHLE KAIDEN 18-Jan-02 PRINCE ALBERT WHL D 9 SCHNEIDER BRADEN 20-Sep-01 BRANDON WHL D 11 JARVIS SETH 1-Feb-02 PORTLAND WHL C 14 GREIG RIDLY 8-Aug-02 BRANDON WHL C 15 ZARY CONNOR 25-Sep-01 KAMLOOPS WHL C 19 WIESBLATT OZZY 9-Mar-02 PRINCE ALBERT WHL RW 23 SOURDIF JUSTIN 24-Mar-02 VANCOUVER WHL RW 25 HUNT DAEMON 15-May-02 MOOSE JAW WHL D 26 NEIGHBOURS JAKE 29-Mar-02 EDMONTON WHL LW 38 FINLEY JACK 2-Sep-02 SPOKANE WHL C 58 HANAS CROSS 5-Jan-02 PORTLAND WHL LW 63 SEDOFF CHRISTOFFER 20-Feb-02 RED DEER WHL D 65 MCCLENNON CONNOR 25-Jun-02 WINNIPEG WHL RW 75 SEELEY RONAN 2-Aug-02 EVERETT WHL D 76 PUUTIO KASPER 3-Jun-02 EVERETT WHL D 79 COTTON ALEX 12-May-01 LETHBRIDGE WHL D 80 GONCALVES GAGE 16-Jan-01 EVERETT WHL C 81 KNAK SIMON 27-Jan-02 PORTLAND WHL RW 85 NOVAK PAVEL 16-Apr-02 KELOWNA WHL RW 86 ROBINS TRISTEN 15-Nov-01 SASKATOON WHL RW 98 KOSIOR LANDON 15-Aug-02 PRINCE ALBERT WHL D 103 PEDERSON OWEN 27-Mar-02 WINNIPEG WHL C 108 USAU ILYA 3-Aug-01 PRINCE ALBERT WHL C 115 BRONDBERG JONAS 26-Jan-01 PORTLAND WHL D 120 PILLAR JOSH 14-Feb-02 KAMLOOPS WHL C 121 KING BEN 15-May-02 RED DEER WHL C 130 PROKOP LUKE 6-May-02 CALGARY WHL D 136 KUBICEK SIMON 19-Dec-01 SEATTLE WHL D 139 ZLOTY BENJAMIN 24-Feb-02 WINNIPEG WHL D 149 SHEPARD COLE 1-Feb-02 VANCOUVER WHL LW 150 HUGHES BEAR 30-May-01 SPOKANE WHL C 151 RHINEHART RHETT 27-Nov-01 SASKATOON WHL D 153 MCCARTNEY BEN 13-Jul-01 BRANDON WHL LW 154 OKULIAR OLIVER 24-May-00 LETHBRIDGE WHL LW 165 SVEJKOVSKY LUKAS 28-Nov-01 MEDICINE HAT WHL C 166 BAUER TYREL 23-Mar-02 SEATTLE WHL D 176 GUT MICHAL 16-Aug-02 EVERETT WHL C 178 EVANS RYKER 13-Dec-01 REGINA WHL D 191 TOPOROWSKI LUKE 12-Apr-01 SPOKANE WHL LW 196 FROMM-DELORME ROBERT 2-Mar-02 PORTLAND WHL RW 197 DE LA GORGENDIERE AIDAN 22-Feb-02 SASKATOON WHL D 201 BOYKO NOAH 29-Aug-02 LETHBRIDGE WHL RW 208 CRNKOVIC KYLE 10-Feb-02 SASKATOON WHL LW 210 WILLIAMS JOSH 8-Mar-01 EDMONTON WHL RW 5G BJORKLUND GARIN 28-May-02 MEDICINE HAT WHL G 6G GARAND DYLAN 7-Jun-02 KAMLOOPS WHL G 9G GOULD BROCK 11-Dec-01 MOOSE JAW WHL G 11G THOMSON BRYAN 9-Apr-02 LETHBRIDGE WHL G 19G GAUTHIER TAYLOR 15-Feb-01 PRINCE GEORGE WHL G 22G MACINNES KOEN 13-Jan-02 SASKATOON WHL G 26G LYDA BLAKE 21-May-02 SEATTLE WHL G 30G PETERS BRAYDEN 22-May-02 CALGARY WHL G

The 2020 NHL Draft will be broadcast by Sportsnet with Round 1 action beginning Tuesday at 7 p.m. ET and Rounds 2 through 7 continuing Wednesday at 11:30 a.m. ET.