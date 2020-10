37 QMJHL players ranked ahead of 2020 NHL Draft

37 QMJHL players headlined by Rimouski Oceanic captain and two-time CHL Player of the Year Alexis Lafreniere are among Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2020 NHL Draft held Tuesday and Wednesday.

Lafreniere ranks first among all North American skaters following a phenomenal season in which he amassed 112 points counting 35 goals and 77 assists through 52 appearances.

In all, the 37 players include 32 skaters and five goaltenders:

Rank Last First DOB Team League POS 1 LAFRENIERE ALEXIS 11-Oct-01 RIMOUSKI QMJHL LW 10 MERCER DAWSON 27-Oct-01 CHICOUTIMI QMJHL C 13 LAPIERRE HENDRIX 9-Feb-02 CHICOUTIMI QMJHL C 16 BARRON JUSTIN 15-Nov-01 HALIFAX QMJHL D 18 POIRIER JEREMIE 2-Jun-02 SAINT JOHN QMJHL D 22 BOURQUE MAVRIK 8-Jan-02 SHAWINIGAN QMJHL C 32 CORMIER LUKAS 27-Mar-02 CHARLOTTETOWN QMJHL D 48 PONOMAREV VASILIY 13-Mar-02 SHAWINIGAN QMJHL C 55 FRANCIS RYAN 2-Dec-01 CAPE BRETON QMJHL RW 69 DUFOUR WILLIAM 28-Jan-02 DRUMMONDVILLE QMJHL RW 73 SOKOLOV EGOR 7-Jun-00 CAPE BRETON QMJHL LW 74 NICKL THIMO 4-Dec-01 DRUMMONDVILLE QMJHL D 89 ROCHETTE THEO 20-Feb-02 QUEBEC QMJHL C 99 VILLENEUVE WILLIAM 20-Mar-02 SAINT JOHN QMJHL D 100 ANSONS RAIVIS 29-Jan-02 BAIE-COMEAU QMJHL RW 101 PEETERS SENNA 14-Jun-02 HALIFAX QMJHL RW 112 RASKA ADAM 25-Sep-01 RIMOUSKI QMJHL RW 118 CREVIER LOUIS 4-May-01 CHICOUTIMI QMJHL D 133 DEMCHENKO VALENTIN 1-Apr-02 BAIE-COMEAU QMJHL RW 134 CORMIER COLE 21-Feb-02 QUEBEC QMJHL C 135 IVAN IVAN 20-Aug-02 CAPE BRETON QMJHL C 164 GUAY PATRICK 29-Apr-02 SHERBROOKE QMJHL C 172 LIKHACHEV YAROSLAV 2-Sep-01 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 173 PEPIN MARC-ANTOINE 7-Mar-01 SHAWINIGAN QMJHL D 175 DESNOYERS ELLIOT 21-Jan-02 MONCTON QMJHL LW 177 BYKOV MAXIM 2-Jul-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 179 DESROCHES CHARLIE 24-Apr-02 SAINT JOHN QMJHL D 183 TOURIGNY MIGUEL 9-Feb-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL D 198 SAVOIE NICOLAS 30-May-02 QUEBEC QMJHL D 202 DION JACOB 1-Nov-01 DRUMMONDVILLE QMJHL D 207 BURNS BRADY 27-May-02 SAINT JOHN QMJHL C 209 BIAKABUTUKA JEREMIE 5-Mar-02 VAL-D’OR QMJHL D 3G HLAVAJ SAMUEL 29-May-01 SHERBROOKE QMJHL G 7G IACOBO FABIO 26-Oct-01 VICTORIAVILLE QMJHL G 12G GRIMARD WILLIAM 29-Sep-01 CAPE BRETON QMJHL G 13G POIRIER REMI 6-Oct-01 GATINEAU QMJHL G 16G ADAM OLIVIER 20-May-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL G

The 2020 NHL Draft will be broadcast by Sportsnet with Round 1 action beginning Tuesday at 7 p.m. ET and Rounds 2 through 7 continuing Wednesday at 11:30 a.m. ET.