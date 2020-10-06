37 QMJHL players ranked ahead of 2020 NHL Draft
37 QMJHL players headlined by Rimouski Oceanic captain and two-time CHL Player of the Year Alexis Lafreniere are among Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2020 NHL Draft held Tuesday and Wednesday.
Lafreniere ranks first among all North American skaters following a phenomenal season in which he amassed 112 points counting 35 goals and 77 assists through 52 appearances.
In all, the 37 players include 32 skaters and five goaltenders:
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Team
|League
|POS
|1
|LAFRENIERE
|ALEXIS
|11-Oct-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|LW
|10
|MERCER
|DAWSON
|27-Oct-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|13
|LAPIERRE
|HENDRIX
|9-Feb-02
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|16
|BARRON
|JUSTIN
|15-Nov-01
|HALIFAX
|QMJHL
|D
|18
|POIRIER
|JEREMIE
|2-Jun-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|22
|BOURQUE
|MAVRIK
|8-Jan-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|32
|CORMIER
|LUKAS
|27-Mar-02
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|D
|48
|PONOMAREV
|VASILIY
|13-Mar-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|55
|FRANCIS
|RYAN
|2-Dec-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|RW
|69
|DUFOUR
|WILLIAM
|28-Jan-02
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|RW
|73
|SOKOLOV
|EGOR
|7-Jun-00
|CAPE BRETON
|QMJHL
|LW
|74
|NICKL
|THIMO
|4-Dec-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|89
|ROCHETTE
|THEO
|20-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|99
|VILLENEUVE
|WILLIAM
|20-Mar-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|100
|ANSONS
|RAIVIS
|29-Jan-02
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|101
|PEETERS
|SENNA
|14-Jun-02
|HALIFAX
|QMJHL
|RW
|112
|RASKA
|ADAM
|25-Sep-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|RW
|118
|CREVIER
|LOUIS
|4-May-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|D
|133
|DEMCHENKO
|VALENTIN
|1-Apr-02
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|134
|CORMIER
|COLE
|21-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|135
|IVAN
|IVAN
|20-Aug-02
|CAPE BRETON
|QMJHL
|C
|164
|GUAY
|PATRICK
|29-Apr-02
|SHERBROOKE
|QMJHL
|C
|172
|LIKHACHEV
|YAROSLAV
|2-Sep-01
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|173
|PEPIN
|MARC-ANTOINE
|7-Mar-01
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|D
|175
|DESNOYERS
|ELLIOT
|21-Jan-02
|MONCTON
|QMJHL
|LW
|177
|BYKOV
|MAXIM
|2-Jul-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|179
|DESROCHES
|CHARLIE
|24-Apr-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|183
|TOURIGNY
|MIGUEL
|9-Feb-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|D
|198
|SAVOIE
|NICOLAS
|30-May-02
|QUEBEC
|QMJHL
|D
|202
|DION
|JACOB
|1-Nov-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|207
|BURNS
|BRADY
|27-May-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|C
|209
|BIAKABUTUKA
|JEREMIE
|5-Mar-02
|VAL-D’OR
|QMJHL
|D
|3G
|HLAVAJ
|SAMUEL
|29-May-01
|SHERBROOKE
|QMJHL
|G
|7G
|IACOBO
|FABIO
|26-Oct-01
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|G
|12G
|GRIMARD
|WILLIAM
|29-Sep-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|G
|13G
|POIRIER
|REMI
|6-Oct-01
|GATINEAU
|QMJHL
|G
|16G
|ADAM
|OLIVIER
|20-May-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|G
The 2020 NHL Draft will be broadcast by Sportsnet with Round 1 action beginning Tuesday at 7 p.m. ET and Rounds 2 through 7 continuing Wednesday at 11:30 a.m. ET.