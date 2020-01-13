143 CHL players listed in 2020 NHL Central Scouting Midterm Rankings
Toronto, ON – The Canadian Hockey League today announced that 143 CHL players appear in NHL Central Scouting’s Rankings for the 2020 NHL Draft that takes place June 26-27 in Montreal.
The total includes 123 skaters with 50 from the Ontario Hockey League, 43 from the Western Hockey League, and 30 from the Quebec Major Junior Hockey League. An additional 20 CHL goaltenders are ranked and the WHL leads the way with eight followed by seven from the OHL and five from the QMJHL. The 143 figure includes two skaters and one goaltender who recently committed to OHL teams but are listed on Central Scouting’s European list.
Rimouski Oceanic captain Alexis Lafreniere ranks first overall among all North American skaters, followed by Sudbury Wolves centre Quinton Byfield at No. 2 and Erie Otters defenceman Jamie Drysdale at No. 3, while Guelph Storm netminder Nico Daws leads all North American goaltenders.
The top-31 ranked skaters account for 25 CHL talents, of which 22 will compete in the Kubota CHL/NHL Top Prospects Game taking place on January 16 in Hamilton.
A total of 55 CHL clubs are represented in the rankings led by the Soo Greyhounds with seven players listed including defenceman Ryan O’Rourke (32), followed by the Windsor Spitfires with six players including centre Jean-Luc Foudy (20). The Erie Otters, Guelph Storm, and Portland Winterhawks each have five players ranked.
Last season, 134 CHL players appeared in the Midterm Rankings before 71 were selected in the 2019 NHL Draft in Vancouver including 13 in the first round.
CHL North American Skaters:
Players in bold will compete in the 2020 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Team
|League
|Pos
|1
|LAFRENIERE
|ALEXIS
|11-Oct-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|LW
|2
|BYFIELD
|QUINTON
|19-Aug-02
|SUDBURY
|OHL
|C
|3
|DRYSDALE
|JAMIE
|8-Apr-02
|ERIE
|OHL
|D
|4
|PERFETTI
|COLE
|1-Jan-02
|SAGINAW
|OHL
|C
|5
|ROSSI
|MARCO
|23-Sep-01
|OTTAWA
|OHL
|C
|6
|MERCER
|DAWSON
|27-Oct-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|7
|GUHLE
|KAIDEN
|18-Jan-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|D
|8
|SCHNEIDER
|BRADEN
|20-Sep-01
|BRANDON
|WHL
|D
|9
|QUINN
|JACK
|19-Sep-01
|OTTAWA
|OHL
|RW
|12
|ZARY
|CONNOR
|25-Sep-01
|KAMLOOPS
|WHL
|C
|13
|LAPIERRE
|HENDRIX
|9-Feb-02
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|14
|WIESBLATT
|OZZY
|9-Mar-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|RW
|15
|BARRON
|JUSTIN
|15-Nov-01
|HALIFAX
|QMJHL
|D
|16
|POIRIER
|JEREMIE
|2-Jun-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|17
|PERREAULT
|JACOB
|15-Apr-02
|SARNIA
|OHL
|RW
|19
|JARVIS
|SETH
|1-Feb-02
|PORTLAND
|WHL
|C
|20
|FOUDY
|JEAN-LUC
|13-May-02
|WINDSOR
|OHL
|C
|21
|CUYLLE
|WILLIAM
|5-Feb-02
|WINDSOR
|OHL
|LW
|22
|HUNT
|DAEMON
|15-May-02
|MOOSE JAW
|WHL
|D
|23
|SOURDIF
|JUSTIN
|24-Mar-02
|VANCOUVER
|WHL
|RW
|24
|BOURQUE
|MAVRIK
|8-Jan-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|25
|GREIG
|RIDLY
|8-Aug-02
|BRANDON
|WHL
|C
|27
|CORMIER
|LUKAS
|27-Mar-02
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|D
|29
|PONOMAREV
|VASILIY
|13-Mar-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|30
|NEIGHBOURS
|JAKE
|29-Mar-02
|EDMONTON
|WHL
|LW
|32
|O’ROURKE
|RYAN
|16-May-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|38
|PYTLIK
|JAROMIR
|25-Sep-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|39
|STRANGES
|ANTONIO
|5-Feb-02
|LONDON
|OHL
|LW
|41
|FOERSTER
|TYSON
|18-Jan-02
|BARRIE
|OHL
|RW
|42
|FRANCIS
|RYAN
|2-Dec-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|RW
|43
|MCCLENNON
|CONNOR
|25-Jun-02
|WINNIPEG
|WHL
|RW
|45
|SUNI
|OLIVER
|13-Feb-02
|OSHAWA
|OHL
|RW
|46
|FINLEY
|JACK
|2-Sep-02
|SPOKANE
|WHL
|C
|47
|COE
|BRANDON
|1-Dec-01
|NORTH BAY
|OHL
|RW
|50
|SEDOFF
|CHRISTOFFER
|20-Feb-02
|RED DEER
|WHL
|D
|51
|NICKL
|THIMO
|4-Dec-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|54
|TULLIO
|TYLER
|5-Apr-02
|OSHAWA
|OHL
|RW
|55
|DICKINSON
|TANNER
|5-Mar-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|58
|EVANGELISTA
|LUKE
|21-Feb-02
|LONDON
|OHL
|RW
|59
|SEBRANGO
|DONOVAN
|12-Jan-02
|KITCHENER
|OHL
|D
|61
|KNAK
|SIMON
|27-Jan-02
|PORTLAND
|WHL
|RW
|62
|PEETERS
|SENNA
|14-Jun-02
|HALIFAX
|QMJHL
|RW
|63
|USAU
|ILYA
|3-Aug-01
|PRINCE ALBERT
|WHL
|C
|64
|ROCHETTE
|THEO
|20-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|65
|HANAS
|CROSS
|5-Jan-02
|PORTLAND
|WHL
|LW
|66
|FOWLER
|HAYDEN
|24-Sep-01
|ERIE
|OHL
|LW
|67
|THOMPSON
|JACK
|19-Mar-02
|SUDBURY
|OHL
|D
|69
|STEKLOV
|KIRILL
|3-Mar-02
|LONDON
|OHL
|D
|71
|OTTAVAINEN
|VILLE
|12-Aug-02
|KITCHENER
|OHL
|D
|72
|RAFKIN
|RUBEN
|8-Jan-02
|WINDSOR
|OHL
|D
|73
|SEELEY
|RONAN
|2-Aug-02
|EVERETT
|WHL
|D
|74
|KERINS
|RORY
|12-Apr-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|76
|PHILLIPS
|ISAAK
|28-Sep-01
|SUDBURY
|OHL
|D
|79
|OKSENTYUK
|YEVGENI
|27-Feb-01
|FLINT
|OHL
|LW
|80
|HUGHES
|BEAR
|30-May-01
|SPOKANE
|WHL
|C
|84
|PUUTIO
|KASPER
|3-Jun-02
|EVERETT
|WHL
|D
|86
|PROKOP
|LUKE
|6-May-02
|CALGARY
|WHL
|D
|89
|NOVAK
|PAVEL
|16-Apr-02
|KELOWNA
|WHL
|RW
|90
|WISDOM
|ZAYDE
|7-Jul-02
|KINGSTON
|OHL
|RW
|92
|GONCALVES
|GAGE
|16-Jan-01
|EVERETT
|WHL
|C
|93
|RASKA
|ADAM
|25-Sep-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|RW
|94
|SOKOLOV
|EGOR
|7-Jun-00
|CAPE BRETON
|QMJHL
|LW
|95
|KUBICEK
|SIMON
|19-Dec-01
|SEATTLE
|WHL
|D
|99
|DUFOUR
|WILLIAM
|28-Jan-02
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|RW
|100
|BUTLER
|CAMERON
|9-Jun-02
|NIAGARA
|OHL
|RW
|104
|CARDWELL
|ETHAN
|30-Aug-02
|BARRIE
|OHL
|RW
|105
|GOGOLEV
|PAVEL
|19-Feb-00
|GUELPH
|OHL
|LW
|106
|PEPIN
|MARC-ANTOINE
|7-Mar-01
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|D
|107
|BRONDBERG
|JONAS
|26-Jan-01
|PORTLAND
|WHL
|D
|108
|VILLENEUVE
|WILLIAM
|20-Mar-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|109
|CREVIER
|LOUIS
|4-May-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|D
|111
|RHINEHART
|RHETT
|27-Nov-01
|SASKATOON
|WHL
|D
|115
|CORMIER
|COLE
|21-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|117
|OKULIAR
|OLIVER
|24-May-00
|LETHBRIDGE
|WHL
|LW
|118
|COTTON
|ALEX
|12-May-01
|LETHBRIDGE
|WHL
|D
|119
|SOLOVYOV
|ILYA
|20-Jul-00
|SAGINAW
|OHL
|D
|121
|PEDERSON
|OWEN
|27-Mar-02
|WINNIPEG
|WHL
|C
|123
|VALADE
|REID
|14-Mar-02
|KITCHENER
|OHL
|RW
|125
|ZLOTY
|BENJAMIN
|24-Feb-02
|WINNIPEG
|WHL
|D
|126
|KOSIOR
|LANDON
|15-Aug-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|D
|131
|PILLAR
|JOSH
|14-Feb-02
|KAMLOOPS
|WHL
|C
|134
|ROBINS
|TRISTEN
|15-Nov-01
|SASKATOON
|WHL
|RW
|136
|MCCARTNEY
|BEN
|13-Jul-01
|BRANDON
|WHL
|LW
|137
|CALISTI
|ROBERT
|25-Jan-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|138
|ROBINSON
|DYLAN
|3-May-02
|WINDSOR
|OHL
|D
|140
|BJORGVIK-HOLM
|OLE JULIAN
|23-May-02
|MISSISSAUGA
|OHL
|D
|141
|DESNOYERS
|ELLIOT
|21-Jan-02
|MONCTON
|QMJHL
|LW
|144
|IVAN
|IVAN
|20-Aug-02
|CAPE BRETON
|QMJHL
|C
|147
|ANSONS
|RAIVIS
|29-Jan-02
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|148
|LIKHACHEV
|YAROSLAV
|2-Sep-01
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|149
|WILLIAMS
|JOSH
|8-Mar-01
|EDMONTON
|WHL
|RW
|151
|KING
|BEN
|15-May-02
|RED DEER
|WHL
|C
|152
|GUAY
|PATRICK
|29-Apr-02
|SHERBROOKE
|QMJHL
|C
|153
|SHEPARD
|COLE
|1-Feb-02
|VANCOUVER
|WHL
|LW
|155
|MURRAY
|JAKE
|11-Apr-02
|KINGSTON
|OHL
|D
|156
|CHIBRIKOV
|IGOR
|30-Nov-01
|OWEN SOUND
|OHL
|D
|157
|GUT
|MICHAL
|16-Aug-02
|EVERETT
|WHL
|C
|160
|BYKOV
|MAXIM
|2-Jul-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|165
|FROMM-DELORME
|ROBERT
|2-Mar-02
|PORTLAND
|WHL
|RW
|168
|BAUER
|TYREL
|23-Mar-02
|SEATTLE
|WHL
|D
|169
|DESROCHES
|CHARLIE
|24-Apr-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|171
|BROOK
|JAKOB
|15-Mar-02
|REGINA
|WHL
|RW
|173
|KARTYE
|TYE
|30-Apr-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|LW
|177
|EVANS
|RYKER
|13-Dec-01
|REGINA
|WHL
|D
|180
|BOYKO
|NOAH
|29-Aug-02
|LETHBRIDGE
|WHL
|RW
|184
|MORRISON
|LOGAN
|9-Jul-02
|HAMILTON
|OHL
|C
|185
|PROFACA
|LUKA
|30-Mar-02
|GUELPH
|OHL
|D
|188
|BURNS
|BRADY
|27-May-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|C
|190
|SAVOIE
|NICOLAS
|30-May-02
|QUEBEC
|QMJHL
|D
|192
|BIAKABUTUKA
|JEREMIE
|5-Mar-02
|VAL-D’OR
|QMJHL
|D
|194
|SOUCH
|CARTER
|28-Oct-01
|EDMONTON
|WHL
|LW
|195
|SVEJKOVSKY
|LUKAS
|28-Nov-01
|MEDICINE HAT
|WHL
|C
|199
|TABAK
|ANTHONY
|6-Dec-01
|BARRIE
|OHL
|C
|200
|SWANKLER
|AUSTEN
|21-Aug-01
|ERIE
|OHL
|C
|201
|HENAULT
|LOUKA
|31-Jan-01
|WINDSOR
|OHL
|D
|202
|UBERTI
|JAKE
|7-Mar-02
|NIAGARA
|OHL
|C
|203
|BAKANOV
|ANDREI
|28-May-02
|GUELPH
|OHL
|LW
|211
|SIMONEAU
|XAVIER
|19-May-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|C
|213
|HARDIE
|JAMES
|18-Jan-02
|MISSISSAUGA
|OHL
|LW
|216
|MCDONALD
|KYLE
|5-Feb-02
|WINDSOR
|OHL
|RW
|217
|HOFFMANN
|BRENDAN
|9-Oct-01
|ERIE
|OHL
|RW
CHL North American Goaltenders:
Players in bold will compete in the 2020 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Team
|League
|Pos
|1
|DAWS
|NICOLAS
|22-Dec-00
|GUELPH
|OHL
|G
|3
|HLAVAJ
|SAMUEL
|29-May-01
|SHERBROOKE
|QMJHL
|G
|4
|GOULD
|BROCK
|11-Dec-01
|MOOSE JAW
|WHL
|G
|5
|THOMSON
|BRYAN
|9-Apr-02
|LETHBRIDGE
|WHL
|G
|7
|GARAND
|DYLAN
|7-Jun-02
|KAMLOOPS
|WHL
|G
|10
|BJORKLUND
|GARIN
|28-May-02
|MEDICINE HAT
|WHL
|G
|12
|IACOBO
|FABIO
|26-Oct-01
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|G
|13
|BENNETT
|OWEN
|11-Apr-02
|GUELPH
|OHL
|G
|14
|MCNAUGHTON
|JACK
|30-Oct-01
|CALGARY
|WHL
|G
|15
|GRIMARD
|WILLIAM
|29-Sep-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|G
|16
|CRANLEY
|WILL
|26-Feb-02
|OTTAWA
|OHL
|G
|21
|AUSTIN
|TYE
|28-May-02
|PETERBOROUGH
|OHL
|G
|23
|LYDA
|BLAKE
|21-May-02
|SEATTLE
|WHL
|G
|24
|POIRIER
|REMI
|6-Oct-01
|GATINEAU
|QMJHL
|G
|25
|ADAM
|OLIVIER
|20-May-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|G
|27
|GAUTHIER
|TAYLOR
|15-Feb-01
|PRINCE GEORGE
|WHL
|G
|28
|CAMPBELL
|AIDAN
|22-Aug-02
|ERIE
|OHL
|G
|30
|PAPUTSAKIS
|ZACHARY
|8-Nov-01
|OSHAWA
|OHL
|G
|31
|MACINNES
|KOEN
|13-Jan-02
|SASKATOON
|WHL
|G
Recent CHL Commitments on European List:
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Commitment
|League
|Pos
|9
|MYSAK
|JAN
|24-Jun-02
|HAMILTON
|OHL
|C
|35
|CHROMIAK
|MARTIN
|20-Aug-02
|KINGSTON
|OHL
|RW
|5G
|MALIK
|NICK
|26-Apr-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|G