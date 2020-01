143 CHL players listed in 2020 NHL Central Scouting Midterm Rankings

Toronto, ON – The Canadian Hockey League today announced that 143 CHL players appear in NHL Central Scouting’s Rankings for the 2020 NHL Draft that takes place June 26-27 in Montreal.

The total includes 123 skaters with 50 from the Ontario Hockey League, 43 from the Western Hockey League, and 30 from the Quebec Major Junior Hockey League. An additional 20 CHL goaltenders are ranked and the WHL leads the way with eight followed by seven from the OHL and five from the QMJHL. The 143 figure includes two skaters and one goaltender who recently committed to OHL teams but are listed on Central Scouting’s European list.

Rimouski Oceanic captain Alexis Lafreniere ranks first overall among all North American skaters, followed by Sudbury Wolves centre Quinton Byfield at No. 2 and Erie Otters defenceman Jamie Drysdale at No. 3, while Guelph Storm netminder Nico Daws leads all North American goaltenders.

The top-31 ranked skaters account for 25 CHL talents, of which 22 will compete in the Kubota CHL/NHL Top Prospects Game taking place on January 16 in Hamilton.

A total of 55 CHL clubs are represented in the rankings led by the Soo Greyhounds with seven players listed including defenceman Ryan O’Rourke (32), followed by the Windsor Spitfires with six players including centre Jean-Luc Foudy (20). The Erie Otters, Guelph Storm, and Portland Winterhawks each have five players ranked.

Last season, 134 CHL players appeared in the Midterm Rankings before 71 were selected in the 2019 NHL Draft in Vancouver including 13 in the first round.

CHL North American Skaters:

Players in bold will compete in the 2020 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game

Rank Last First DOB Team League Pos 1 LAFRENIERE ALEXIS 11-Oct-01 RIMOUSKI QMJHL LW 2 BYFIELD QUINTON 19-Aug-02 SUDBURY OHL C 3 DRYSDALE JAMIE 8-Apr-02 ERIE OHL D 4 PERFETTI COLE 1-Jan-02 SAGINAW OHL C 5 ROSSI MARCO 23-Sep-01 OTTAWA OHL C 6 MERCER DAWSON 27-Oct-01 CHICOUTIMI QMJHL C 7 GUHLE KAIDEN 18-Jan-02 PRINCE ALBERT WHL D 8 SCHNEIDER BRADEN 20-Sep-01 BRANDON WHL D 9 QUINN JACK 19-Sep-01 OTTAWA OHL RW 12 ZARY CONNOR 25-Sep-01 KAMLOOPS WHL C 13 LAPIERRE HENDRIX 9-Feb-02 CHICOUTIMI QMJHL C 14 WIESBLATT OZZY 9-Mar-02 PRINCE ALBERT WHL RW 15 BARRON JUSTIN 15-Nov-01 HALIFAX QMJHL D 16 POIRIER JEREMIE 2-Jun-02 SAINT JOHN QMJHL D 17 PERREAULT JACOB 15-Apr-02 SARNIA OHL RW 19 JARVIS SETH 1-Feb-02 PORTLAND WHL C 20 FOUDY JEAN-LUC 13-May-02 WINDSOR OHL C 21 CUYLLE WILLIAM 5-Feb-02 WINDSOR OHL LW 22 HUNT DAEMON 15-May-02 MOOSE JAW WHL D 23 SOURDIF JUSTIN 24-Mar-02 VANCOUVER WHL RW 24 BOURQUE MAVRIK 8-Jan-02 SHAWINIGAN QMJHL C 25 GREIG RIDLY 8-Aug-02 BRANDON WHL C 27 CORMIER LUKAS 27-Mar-02 CHARLOTTETOWN QMJHL D 29 PONOMAREV VASILIY 13-Mar-02 SHAWINIGAN QMJHL C 30 NEIGHBOURS JAKE 29-Mar-02 EDMONTON WHL LW 32 O’ROURKE RYAN 16-May-02 SAULT STE. MARIE OHL D 38 PYTLIK JAROMIR 25-Sep-01 SAULT STE. MARIE OHL C 39 STRANGES ANTONIO 5-Feb-02 LONDON OHL LW 41 FOERSTER TYSON 18-Jan-02 BARRIE OHL RW 42 FRANCIS RYAN 2-Dec-01 CAPE BRETON QMJHL RW 43 MCCLENNON CONNOR 25-Jun-02 WINNIPEG WHL RW 45 SUNI OLIVER 13-Feb-02 OSHAWA OHL RW 46 FINLEY JACK 2-Sep-02 SPOKANE WHL C 47 COE BRANDON 1-Dec-01 NORTH BAY OHL RW 50 SEDOFF CHRISTOFFER 20-Feb-02 RED DEER WHL D 51 NICKL THIMO 4-Dec-01 DRUMMONDVILLE QMJHL D 54 TULLIO TYLER 5-Apr-02 OSHAWA OHL RW 55 DICKINSON TANNER 5-Mar-02 SAULT STE. MARIE OHL C 58 EVANGELISTA LUKE 21-Feb-02 LONDON OHL RW 59 SEBRANGO DONOVAN 12-Jan-02 KITCHENER OHL D 61 KNAK SIMON 27-Jan-02 PORTLAND WHL RW 62 PEETERS SENNA 14-Jun-02 HALIFAX QMJHL RW 63 USAU ILYA 3-Aug-01 PRINCE ALBERT WHL C 64 ROCHETTE THEO 20-Feb-02 QUEBEC QMJHL C 65 HANAS CROSS 5-Jan-02 PORTLAND WHL LW 66 FOWLER HAYDEN 24-Sep-01 ERIE OHL LW 67 THOMPSON JACK 19-Mar-02 SUDBURY OHL D 69 STEKLOV KIRILL 3-Mar-02 LONDON OHL D 71 OTTAVAINEN VILLE 12-Aug-02 KITCHENER OHL D 72 RAFKIN RUBEN 8-Jan-02 WINDSOR OHL D 73 SEELEY RONAN 2-Aug-02 EVERETT WHL D 74 KERINS RORY 12-Apr-02 SAULT STE. MARIE OHL C 76 PHILLIPS ISAAK 28-Sep-01 SUDBURY OHL D 79 OKSENTYUK YEVGENI 27-Feb-01 FLINT OHL LW 80 HUGHES BEAR 30-May-01 SPOKANE WHL C 84 PUUTIO KASPER 3-Jun-02 EVERETT WHL D 86 PROKOP LUKE 6-May-02 CALGARY WHL D 89 NOVAK PAVEL 16-Apr-02 KELOWNA WHL RW 90 WISDOM ZAYDE 7-Jul-02 KINGSTON OHL RW 92 GONCALVES GAGE 16-Jan-01 EVERETT WHL C 93 RASKA ADAM 25-Sep-01 RIMOUSKI QMJHL RW 94 SOKOLOV EGOR 7-Jun-00 CAPE BRETON QMJHL LW 95 KUBICEK SIMON 19-Dec-01 SEATTLE WHL D 99 DUFOUR WILLIAM 28-Jan-02 DRUMMONDVILLE QMJHL RW 100 BUTLER CAMERON 9-Jun-02 NIAGARA OHL RW 104 CARDWELL ETHAN 30-Aug-02 BARRIE OHL RW 105 GOGOLEV PAVEL 19-Feb-00 GUELPH OHL LW 106 PEPIN MARC-ANTOINE 7-Mar-01 SHAWINIGAN QMJHL D 107 BRONDBERG JONAS 26-Jan-01 PORTLAND WHL D 108 VILLENEUVE WILLIAM 20-Mar-02 SAINT JOHN QMJHL D 109 CREVIER LOUIS 4-May-01 CHICOUTIMI QMJHL D 111 RHINEHART RHETT 27-Nov-01 SASKATOON WHL D 115 CORMIER COLE 21-Feb-02 QUEBEC QMJHL C 117 OKULIAR OLIVER 24-May-00 LETHBRIDGE WHL LW 118 COTTON ALEX 12-May-01 LETHBRIDGE WHL D 119 SOLOVYOV ILYA 20-Jul-00 SAGINAW OHL D 121 PEDERSON OWEN 27-Mar-02 WINNIPEG WHL C 123 VALADE REID 14-Mar-02 KITCHENER OHL RW 125 ZLOTY BENJAMIN 24-Feb-02 WINNIPEG WHL D 126 KOSIOR LANDON 15-Aug-02 PRINCE ALBERT WHL D 131 PILLAR JOSH 14-Feb-02 KAMLOOPS WHL C 134 ROBINS TRISTEN 15-Nov-01 SASKATOON WHL RW 136 MCCARTNEY BEN 13-Jul-01 BRANDON WHL LW 137 CALISTI ROBERT 25-Jan-01 SAULT STE. MARIE OHL D 138 ROBINSON DYLAN 3-May-02 WINDSOR OHL D 140 BJORGVIK-HOLM OLE JULIAN 23-May-02 MISSISSAUGA OHL D 141 DESNOYERS ELLIOT 21-Jan-02 MONCTON QMJHL LW 144 IVAN IVAN 20-Aug-02 CAPE BRETON QMJHL C 147 ANSONS RAIVIS 29-Jan-02 BAIE-COMEAU QMJHL RW 148 LIKHACHEV YAROSLAV 2-Sep-01 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 149 WILLIAMS JOSH 8-Mar-01 EDMONTON WHL RW 151 KING BEN 15-May-02 RED DEER WHL C 152 GUAY PATRICK 29-Apr-02 SHERBROOKE QMJHL C 153 SHEPARD COLE 1-Feb-02 VANCOUVER WHL LW 155 MURRAY JAKE 11-Apr-02 KINGSTON OHL D 156 CHIBRIKOV IGOR 30-Nov-01 OWEN SOUND OHL D 157 GUT MICHAL 16-Aug-02 EVERETT WHL C 160 BYKOV MAXIM 2-Jul-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 165 FROMM-DELORME ROBERT 2-Mar-02 PORTLAND WHL RW 168 BAUER TYREL 23-Mar-02 SEATTLE WHL D 169 DESROCHES CHARLIE 24-Apr-02 SAINT JOHN QMJHL D 171 BROOK JAKOB 15-Mar-02 REGINA WHL RW 173 KARTYE TYE 30-Apr-01 SAULT STE. MARIE OHL LW 177 EVANS RYKER 13-Dec-01 REGINA WHL D 180 BOYKO NOAH 29-Aug-02 LETHBRIDGE WHL RW 184 MORRISON LOGAN 9-Jul-02 HAMILTON OHL C 185 PROFACA LUKA 30-Mar-02 GUELPH OHL D 188 BURNS BRADY 27-May-02 SAINT JOHN QMJHL C 190 SAVOIE NICOLAS 30-May-02 QUEBEC QMJHL D 192 BIAKABUTUKA JEREMIE 5-Mar-02 VAL-D’OR QMJHL D 194 SOUCH CARTER 28-Oct-01 EDMONTON WHL LW 195 SVEJKOVSKY LUKAS 28-Nov-01 MEDICINE HAT WHL C 199 TABAK ANTHONY 6-Dec-01 BARRIE OHL C 200 SWANKLER AUSTEN 21-Aug-01 ERIE OHL C 201 HENAULT LOUKA 31-Jan-01 WINDSOR OHL D 202 UBERTI JAKE 7-Mar-02 NIAGARA OHL C 203 BAKANOV ANDREI 28-May-02 GUELPH OHL LW 211 SIMONEAU XAVIER 19-May-01 DRUMMONDVILLE QMJHL C 213 HARDIE JAMES 18-Jan-02 MISSISSAUGA OHL LW 216 MCDONALD KYLE 5-Feb-02 WINDSOR OHL RW 217 HOFFMANN BRENDAN 9-Oct-01 ERIE OHL RW

CHL North American Goaltenders:

Players in bold will compete in the 2020 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game

Rank Last First DOB Team League Pos 1 DAWS NICOLAS 22-Dec-00 GUELPH OHL G 3 HLAVAJ SAMUEL 29-May-01 SHERBROOKE QMJHL G 4 GOULD BROCK 11-Dec-01 MOOSE JAW WHL G 5 THOMSON BRYAN 9-Apr-02 LETHBRIDGE WHL G 7 GARAND DYLAN 7-Jun-02 KAMLOOPS WHL G 10 BJORKLUND GARIN 28-May-02 MEDICINE HAT WHL G 12 IACOBO FABIO 26-Oct-01 VICTORIAVILLE QMJHL G 13 BENNETT OWEN 11-Apr-02 GUELPH OHL G 14 MCNAUGHTON JACK 30-Oct-01 CALGARY WHL G 15 GRIMARD WILLIAM 29-Sep-01 CAPE BRETON QMJHL G 16 CRANLEY WILL 26-Feb-02 OTTAWA OHL G 21 AUSTIN TYE 28-May-02 PETERBOROUGH OHL G 23 LYDA BLAKE 21-May-02 SEATTLE WHL G 24 POIRIER REMI 6-Oct-01 GATINEAU QMJHL G 25 ADAM OLIVIER 20-May-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL G 27 GAUTHIER TAYLOR 15-Feb-01 PRINCE GEORGE WHL G 28 CAMPBELL AIDAN 22-Aug-02 ERIE OHL G 30 PAPUTSAKIS ZACHARY 8-Nov-01 OSHAWA OHL G 31 MACINNES KOEN 13-Jan-02 SASKATOON WHL G

Recent CHL Commitments on European List: