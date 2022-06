La finale de la Coupe du Président 2022 dédiée à Guy Lafleur

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé, aujourd’hui, que la finale de la Coupe du Président 2022 sera dédiée à la mémoire de Guy Lafleur.

Depuis son décès le 22 avril, la LHJMQ a pris la décision d’honorer la mémoire de Guy Lafleur et de souligner sa passion et sa dédicace pour le hockey en créant une nouvelle image de marque pour la série de championnat. De surcroit, une version du logo des séries de la Coupe du Président incluant le nom de famille de Guy Lafleur ainsi que son numéro au niveau junior a été conçue. Tous les joueurs et les officiels sur glace participant à la finale auront un écusson à cette effigie sur leur chandail.

Les journalistes, les équipes et les partisans impliqués dans la finale de la LHJMQ 2022 sont également invités à utiliser les mots-clics #CoupePrésident et #EnMémoireDeGuy en ligne.

