368 CHL alumni competing for the 2020 Stanley Cup

A total of 368 Canadian Hockey League graduates are listed on Phase 4 rosters among the 24 National Hockey League teams competing in the 2020 Stanley Cup Qualifiers.

The total counts 164 graduates from the Ontario Hockey League followed by 125 from the Western Hockey League and 79 from the Quebec Major Junior Hockey League.

Additionally, 58 of 60 CHL clubs are represented by at least one graduate. The London Knights lead all CHL clubs with 29 graduates followed by the Soo Greyhounds with 16 and the Erie Otters and Kelowna Rockets each with 13. Among NHL teams, the Chicago Blackhawks lead with 21 CHL graduates followed by the Vegas Golden Knights with 20.

Among the participants are nine players who skated in the CHL during the 2019-20 season including forwards Liam Foudy (Columbus Blue Jackets/London Knights), Ty Dellandrea (Dallas Stars/Flint Firebirds), Nick Robertson (Toronto Maple Leafs/Peterborough Petes), Peyton Krebs (Vegas Golden Knights/Winnipeg ICE), and Connor McMichael (Washington Capitals/London Knights) as well as defencemen Alec Regula (Chicago Blackhawks/London Knights), Bowen Byram (Colorado Avalanche/Vancouver Giants), Thomas Harley (Dallas Stars/Mississauga Steelheads), and Egor Zamula (Philadelphia Flyers/Calgary Hitmen).

An additional 16 players listed on rosters all graduated from the CHL following the 2018-19 season including notable talents like Kirby Dach (Chicago Blackhawks/Saskatoon Blades) who was the top CHL talent chosen in the 2019 NHL Draft, Memorial Cup champion Noah Dobson (New York Islanders/Rouyn-Noranda Huskies), World Junior captain Barrett Hayton (Arizona Coyotes/Soo Greyhounds), 2019 CHL Top Scorer Jason Robertson (Dallas Stars/Niagara IceDogs), and standout rookie Nick Suzuki (Montreal Canadiens/Guelph Storm).

With 24 NHL teams permitted to carry rosters of 31 players, CHL alumni account for over 49% of all talent with the a chance to hoist the Stanley Cup as action begins August 1 in Edmonton and Toronto.

CHL Alumni on NHL Rosters for Stanley Cup Qualifiers:

^2018-19 CHL graduate

*2019-20 CHL player

Arizona Coyotes (15)

Brayden Burke (Moose Jaw Warriors)

Kyle Capobianco (Sudbury Wolves)

Michael Chaput (Shawinigan Cataractes)

Jakob Chychrun (Sarnia Sting)

Lawson Crouse (Kingston Frontenacs)

Jason Demers (Victoriaville Tigres)

Christian Dvorak (London Knights)

Christian Fischer (Windsor Spitfires)

Conor Garland (Moncton Wildcats)

Michael Grabner (Spokane Chiefs)

Taylor Hall (Windsor Spitfires)

Barrett Hayton (Soo Greyhounds)^

Adin Hill (Portland Winterhawks)

Darcy Kuemper (Red Deer Rebels)

Brad Richardson (Owen Sound Attack)

Boston Bruins (15)

Patrice Bergeron (Acadie-Bathurst Titan)

Brandon Carlo (Tri-City Americans)

Zdeno Chara (Prince George Cougars)

Charlie Coyle (Saint John Sea Dogs)

Jake DeBrusk (Red Deer Rebels)

Jaroslav Halak (Lewiston MAINEiacs)

David Krejci (Gatineau Olympiques)

Maxime Lagace (Sherbrooke Phoenix)

Jeremy Lauzon (Rouyn-Noranda Huskies)

Brad Marchand (Halifax Mooseheads)

John Moore (Kitchener Rangers)

Nick Ritchie (Soo Greyhounds)

Zach Senyshyn (Soo Greyhounds)

Jack Studnicka (Niagara IceDogs)^

Jakub Zboril (Saint John Sea Dogs)

Calgary Flames (17)

Rasmus Andersson (Barrie Colts)

Mikael Backlund (Kelowna Rockets)

Sam Bennett (Kingston Frontenacs)

T.J. Brodie (Barrie Colts)

Dillon Dube (Kelowna Rockets)

Byron Froese (Red Deer Rebels)

Mark Giordano (Owen Sound Attack)

Milan Lucic (Vancouver Giants)

Andrew Mangiapane (Barrie Colts)

Sean Monahan (Ottawa 67’s)

Alan Quine (Belleville Bulls)

Tobias Rieder (Kitchener Rangers)

Zac Rinaldo (Barrie Colts)

Derek Ryan (Spokane Chiefs)

Michael Stone (Calgary Hitmen)

Matthew Tkachuk (London Knights)

Jusso Valimaki (Tri-City Americans)

Carolina Hurricanes (19)

Jake Bean (Tri-City Americans)

Clark Bishop (Cape Breton Eagles)

Joel Edmundson (Kamloops Blazers)

Haydn Fleury (Red Deer Rebels)

Warren Foegele (Erie Otters)

Morgan Geekie (Tri-City Americans)

Dougie Hamilton (Niagara IceDogs)

Steven Lorentz (Peterborough Petes)

Jordan Martinook (Vancouver Giants)

Brock McGinn (Guelph Storm)

Roland McKeown (Kingston Frontenacs)

Petr Mrazek (Ottawa 67’s)

Alex Nedeljkovic (Niagara IceDogs)

Nino Niederreiter (Portland Winterhawks)

James Reimer (Red Deer Rebels)

Jordan Staal (Peterborough Petes)

Andrei Svechnikov (Barrie Colts)

Vincent Trocheck (Plymouth Whalers)

Justin Williams (Plymouth Whalers)

Chicago Blackhawks (21)

Nicolas Beaudin (Drummondville Voltigeurs)^

Adam Boqvist (London Knights)^

Corey Crawford (Moncton Wildcats)

Kirby Dach (Saskatoon Blades)^

Alex DeBrincat (Erie Otters)

Calvin de Haan (Oshawa Generals)

MacKenzie Entwistle (Guelph Storm)^

Brandon Hagel (Red Deer Rebels)

Matthew Highmore (Saint John Sea Dogs)

Patrick Kane (London Knights)

Duncan Keith (Kelowna Rockets)

Slater Koekkoek (Windsor Spitfires)

Dominik Kubalik (Kitchener Rangers)

Philipp Kurashev (Quebec Remparts)^

Olli Maatta (London Knights)

Alex Nylander (Mississauga Steelheads)

John Quenneville (Brandon Wheat Kings)

Alec Regula (London Knights)*

Brandon Saad (Saginaw Spirit)

Dylan Strome (Erie Otters)

Malcolm Subban (Belleville Bulls)

Colorado Avalanche (15)

Mark Barberio (Cape Breton Eagles)

Andre Burakovsky (Erie Otters)

Bowen Byram (Vancouver Giants)*

Matt Calvert (Brandon Wheat Kings)

Kevin Connauton (Vancouver Giants)

Samuel Girard (Shawinigan Cataractes)

Ryan Graves (Quebec Remparts)

Philipp Grubauer (Kingston Frontenacs)

Michael Hutchinson (London Knights)

Nazem Kadri (London Knights)

Gabriel Landeskog (Kitchener Rangers)

Nathan MacKinnon (Halifax Mooseheads)

Vladislav Namestnikov (London Knights)

Conor Timmins (Soo Greyhounds)

Nikita Zadorov (London Knights)

Columbus Blue Jackets (11)

Josh Anderson (London Knights)

Oliver Bjorkstrand (Portland Winterhawks)

Pierre-Luc Dubois (Blainville-Boisbriand Armada)

Nick Foligno (Sudbury Wolves)

Liam Foudy (London Knights)*

Scott Harrington (London Knights)

Boone Jenner (Oshawa Generals)

Seth Jones (Portland Winterhawks)

Stefan Matteau (Blainville-Boisbriand Armada)

Ryan Murray (Everett Silvertips)

David Savard (Baie-Comeau Drakkar)

Dallas Stars (16)

Jamie Benn (Kelowna Rockets)

Landon Bow (Seattle Thunderbirds)

Nicholas Caamano (Hamilton Bulldogs)

Blake Comeau (Kelowna Rockets)

Ty Dellandrea (Flint Firebirds)*

Jason Dickinson (Guelph Storm)

Justin Dowling (Swift Current Broncos)

Radek Faksa (Sudbury Wolves)

Thomas Harley (Mississauga Steelheads)*

Anton Khudobin (Saskatoon Blades)

Jamie Oleksiak (Niagara IceDogs)

Corey Perry (London Knights)

Alexander Radulov (Quebec Remparts)

Jason Robertson (Niagara IceDogs)^

Tyler Seguin (Plymouth Whalers)

Andrej Sekera (Owen Sound Attack)

Edmonton Oilers (18)

Andreas Athanasiou (Barrie Colts)

Ethan Bear (Seattle Thunderbirds)

Tyler Benson (Vancouver Giants)

Evan Bouchard (London Knights)^

Leon Draisaitl (Kelowna Rockets)

Tyler Ennis (Medicine Hat Tigers)

Caleb Jones (Portland Winterhawks)

Zack Kassian (Windsor Spitfires)

Jujhar Khaira (Everett Silvertips)

Connor McDavid (Erie Otters)

Ryan McLeod (Saginaw Spirit)^

James Neal (Plymouth Whalers)

Ryan Nugent-Hopkins (Red Deer Rebels)

Darnell Nurse (Soo Greyhounds)

Kris Russell (Medicine Hat Tigers)

Stuart Skinner (Swift Current Broncos)

Mike Smith (Sudbury Wolves)

Kailer Yamamoto (Spokane Chiefs)

Florida Panthers (15)

Josh Brown (Oshawa Generals)

Brett Connolly (Prince George Cougars)

Philippe Desrosiers (Rimouski Oceanic)

Chris Driedger (Calgary Hitmen)

Aaron Ekblad (Barrie Colts)

Mike Hoffman (Saint John Sea Dogs)

Jonathan Huberdeau (Saint John Sea Dogs)

Dryden Hunt (Moose Jaw Warriors)

Sam Montembeault (Blainville-Boisbriand Armada)

Mark Pysyk (Edmonton Oil Kings)

Colton Sceviour (Lethbridge Hurricanes)

Riley Stillman (Hamilton Bulldogs)

Owen Tippett (Saginaw Spirit)^

MacKenzie Weegar (Halifax Mooseheads)

Keith Yandle (Moncton Wildcats)

Minnesota Wild (9)

Devan Dubnyk (Kamloops Blazers)

Matt Dumba (Portland Winterhawks)

Marcus Foligno (Sudbury Wolves)

Alex Galchenyuk (Sarnia Sting)

Ryan Hartman (Plymouth Whalers)

Brennan Menell (Lethbridge Hurricanes)

Victor Rask (Calgary Hitmen)

Eric Staal (Peterborough Petes)

Jared Spurgeon (Spokane Chiefs)

Montreal Canadiens (19)

Alex Belzile (Rimouski Oceanic)

Paul Byron (Gatineau Olympiques)

Ben Chiarot (Saginaw Spirit)

Phillip Danault (Moncton Wildcats)

Max Domi (London Knights)

Jonathan Drouin (Halifax Mooseheads)

Cale Fleury (Regina Pats)

Brendan Gallagher (Vancouver Giants)

Charles Hudon (Baie-Comeau Drakkar)

Noah Juulsen (Everett Silvertips)

Brett Kulak (Vancouver Giants)

Michael McNiven (Owen Sound Attack)

Victor Mete (London Knights)

Xavier Ouellet (Blainville-Boisbriand Armada)

Carey Price (Tri-City Americans)

Nick Suzuki (Guelph Storm)^

Jordan Weal (Regina Pats)

Shea Weber (Kelowna Rockets)

Dale Weise (Swift Current Broncos)

Nashville Predators (12)

Alexandre Carrier (Gatineau Olympiques)

Matt Duchene (Brampton Battalion)

Ryan Ellis (Windsor Spitfires)

Dan Hamhuis (Prince George Cougars)

Connor Ingram (Kamloops Blazers)

Ryan Johansen (Portland Winterhawks)

Michael McCarron (Oshawa Generals)

Colton Sissons (Kelowna Rockets)

Jarred Tinordi (London Knights)

Yakov Trenin (Gatineau Olympiques)

Austin Watson (London Knights)

Yannick Weber (Kitchener Rangers)

New York Islanders (19)

Josh Bailey (Windsor Spitfires)

Mathew Barzal (Seattle Thunderbirds)

Anthony Beauvillier (Shawinigan Cataractes)

Derick Brassard (Drummondville Voltigeurs)

Johnny Boychuk (Moose Jaw Warriors)

Casey Cizikas (Mississauga St. Michael’s Majors)

Cal Clutterbuck (Oshawa Generals)

Michael Dal Colle (Kingston Frontenacs)

Noah Dobson (Rouyn-Noranda Huskies)^

Jordan Eberle (Regina Pats)

Christopher Gibson (Chicoutimi Sagueneens)

Thomas Hickey (Seattle Thunderbirds)

Ross Johnston (Charlottetown Islanders)

Tom Kuhnhackl (Niagara IceDogs)

Andrew Ladd (Calgary Hitmen)

Matt Martin (Sarnia Sting)

Jean-Gabriel Pageau (Chicoutimi Sagueneens)

Adam Pelech (Erie Otters)

Ryan Pulock (Brandon Wheat Kings)

New York Rangers (11)

Brandon Crawley (London Knights)

Tony DeAngelo (Soo Greyhounds)

Julien Gauthier (Saint John Sea Dogs)

Tim Gettinger (Soo Greyhounds)

Libor Hajek (Regina Pats)

Brett Howden (Moose Jaw Warriors)

Brendan Lemieux (Windsor Spitfires)

Greg McKegg (London Knights)

Darren Raddysh (Erie Otters)

Marc Staal (Sudbury Wolves)

Ryan Strome (Niagara IceDogs)

Philadelphia Flyers (16)

Andy Andreoff (Oshawa Generals)

Nicolas Aube-Kubel (Val-d’Or Foreurs)

Connor Bunnaman (Kitchener Rangers)

Sean Couturier (Drummondville Voltigeurs)

Morgan Frost (Soo Greyhounds)^

Claude Giroux (Gatineau Olympiques)

Carter Hart (Everett Silvertips)

Travis Konecny (Sarnia Sting)

Scott Laughton (Oshawa Generals)

Philippe Myers (Rouyn-Noranda Huskies)

Tyler Pitlick (Medicine Hat Tigers)

Ivan Provorov (Brandon Wheat Kings)

Travis Sanheim (Calgary Hitmen)

Nate Thompson (Seattle Thunderbirds)

Jakub Voracek (Halifax Mooseheads)

Egor Zamula (Calgary Hitmen)*

Pittsburgh Penguins (8)

Sidney Crosby (Rimouski Oceanic)

Tristan Jarry (Edmonton Oil Kings)

Pierre-Olivier Joseph (Drummondville Voltigeurs)^

Kris Letang (Val-d’Or Foreurs)

Patrick Marleau (Seattle Thunderbirds)

Jared McCann (Soo Greyhounds)

Matt Murray (Soo Greyhounds)

Phil Varone (Erie Otters)

St. Louis Blues (15)

Jake Allen (Drummondville Voltigeurs)

Ivan Barbashev (Moncton Wildcats)

Jordan Binnington (Owen Sound Attack)

Sammy Blais (Charlottetown Islanders)

Robert Bortuzzo (Kitchener Rangers)

Troy Brouwer (Moose Jaw Warriors)

Vince Dunn (Niagara IceDogs)

Jordan Kyrou (Sarnia Sting)

Ryan O’Reilly (Erie Otters)

David Perron (Lewiston MAINEiacs)

Alex Pietrangelo (Barrie Colts)

Derrick Pouliot (Portland Winterhawks)

Marco Scandella (Val-d’Or Foreurs)

Brayden Schenn (Saskatoon Blades)

Robert Thomas (Hamilton Bulldogs)

Tampa Bay Lightning (19)

Zach Bogosian (Peterborough Petes)

Erik Cernak (Erie Otters)

Anthony Cirelli (Erie Otters)

Braydon Coburn (Portland Winterhawks)

Barclay Goodrow (North Bay Battalion)

Yanni Gourde (Victoriaville Tigres)

Tyler Johnson (Spokane Chiefs)

Mathieu Joseph (Saint John Sea Dogs)

Nikita Kucherov (Rouyn-Noranda Huskies)

Pat Maroon (London Knights)

Ondrej Palat (Drummondville Voltigeurs)

Cedric Paquette (Blainville-Boisbriand Armada)

Brayden Point (Moose Jaw Warriors)

Luke Schenn (Kelowna Rockets)

Mikhail Sergachev (Windsor Spitfires)

Steven Stamkos (Sarnia Sting)

Mitchell Stephens (London Knights)

Carter Verhaeghe (Niagara IceDogs)

Scott Wedgewood (Plymouth Whalers)

Toronto Maple Leafs (15)

Tyson Barrie (Kelowna Rockets)

Jack Campbell (Soo Greyhounds)

Cody Ceci (Ottawa 67’s)

Kyle Clifford (Barrie Colts)

Travis Dermott (Erie Otters)

Frederik Gauthier (Rimouski Oceanic)

Martin Marincin (Prince George Cougars)

Mitchell Marner (London Knights)

Jake Muzzin (Soo Greyhounds)

Nic Petan (Portland Winterhawks)

Morgan Rielly (Moose Jaw Warriors)

Nicholas Robertson (Peterborough Petes)*

Rasmus Sandin (Soo Greyhounds)

Jason Spezza (Belleville Bulls)

John Tavares (London Knights)

Vancouver Canucks (16)

Justin Bailey (Soo Greyhounds)

Jalen Chatfield (Windsor Spitfires)

Louis Domingue (Quebec Remparts)

Alexander Edler (Kelowna Rockets)

Micheal Ferland (Brandon Wheat Kings)

Travis Graovac (Belleville Bulls)

Bo Horvat (London Knights)

Olli Juolevi (London Knights)

Zack MacEwen (Gatineau Olympiques)

J.T. Miller (Plymouth Whalers)

Tyler Myers (Kelowna Rockets)

Tanner Pearson (Barrie Colts)

Antoine Roussel (Chicoutimi Sagueneens)

Brandon Sutter (Red Deer Rebels)

Tyler Toffoli (Ottawa 67’s)

Jake Virtanen (Calgary Hitmen)

Vegas Golden Knights (20)

William Carrier (Drummondville Voltigeurs)

Dylan Coghlan (Tri-City Americans)

Nick Cousins (Soo Greyhounds)

Oscar Dansk (Erie Otters)

Reid Duke (Brandon Wheat Kings)

Deryk Engelland (Moose Jaw Warriors)

Marc-Andre Fleury (Cape Breton Eagles)

Nicolas Hague (Mississauga Steelheads)

Nick Holden (Chilliwack Bruins)

Keegan Kolesar (Seattle Thunderbirds)

Peyton Krebs (Winnipeg ICE)*

Robin Lehner (Soo Greyhounds)

Jonathan Marchessault (Quebec Remparts)

Brayden McNabb (Kootenay ICE)

Gage Quinney (Kamloops Blazers)

Ryan Reaves (Brandon Wheat Kings)

Nicolas Roy (Chicoutimi Sagueneens)

Chandler Stephenson (Regina Pats)

Mark Stone (Brandon Wheat Kings)

Shea Theodore (Seattle Thunderbirds)

Washington Capitals (12)

Alexander Alexeyev (Red Deer Rebels)^

John Carlson (London Knights)

Brenden Dillon (Seattle Thunderbirds)

Radko Gudas (Everett Silvertips)

Braden Holtby (Saskatoon Blades)

Tyler Lewington (Medicine Hat Tigers)

Philippe Maillet (Victoriaville Tigres)

Beck Malenstyn (Swift Current Broncos)

Connor McMichael (London Knights)*

Richard Panik (Guelph Storm)

Daniel Sprong (Charlottetown Islanders)

Tom Wilson (Plymouth Whalers)

Winnipeg Jets (15)

Nathan Beaulieu (Saint John Sea Dogs)

Gabriel Bourque (Moncton Wildcats)

Laurent Brossoit (Edmonton Oil Kings)

Eric Comrie (Tri-City Americans)

Dylan DeMelo (Mississauga Steelheads)

Cody Eakin (Kootenay ICE)

Nikolaj Ehlers (Halifax Mooseheads)

Jansen Harkins (Prince George Cougars)

Dmitry Kulikov (Drummondville Voltigeurs)

Adam Lowry (Swift Current Broncos)

Josh Morrissey (Kelowna Rockets)

Mathieu Perreault (Acadie-Bathurst Titan)

Luca Sbisa (Portland Winterhawks)

Mark Scheifele (Barrie Colts)

Logan Shaw (Quebec Remparts)