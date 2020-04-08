146 CHL players listed in NHL Central Scouting’s Final 2020 Draft Rankings
The Canadian Hockey League is proud to announce that 146 CHL players appear in NHL Central Scouting’s Final Rankings for the 2020 NHL Draft.
The total includes 125 skaters with 49 from the Ontario Hockey League, 44 from the Western Hockey League, and 32 from the Quebec Major Junior Hockey League. An additional 21 CHL goaltenders are ranked with the OHL and WHL leading the way with eight followed by five from the QMJHL.
Rimouski Oceanic captain Alexis Lafreniere ranks first among all North American skaters, followed by Sudbury Wolves centre Quinton Byfield at No. 2 and Erie Otters defenceman Jamie Drysdale at No. 3. Cole Perfetti of the Saginaw Spirit is the next highest ranked at No. 5, while Guelph Storm netminder Nico Daws headlines all North American goaltenders.
25 of the top-31 ranked North American skater come from the CHL. Among that group are two Ottawa 67’s including CHL top scorer Marco Rossi (6) and 50-goal scorer Jack Quinn (7). Also with two projected first rounders are the Prince Albert Raiders with Kaiden Guhle (8) and Ozzy Wiesblatt (19), the Brandon Wheat Kings with Braden Schneider (9) and Ridly Greig (14), and the Chicoutimi Sagueneens with Dawson Mercer (10) and Hendrix Lapierre (13). The highest rising prospect into first round consideration was Kubota CHL/NHL Top Prospects Game MVP Tyson Foerster of the Barrie Colts up to No. 21 from 41 at midterm.
In total, 55 CHL clubs are represented in the rankings led by the OHL’s Soo Greyhounds with seven players listed beginning with defenceman Ryan O’Rourke (27), followed by the Erie Otters with six players including Drysdale (3). The Portland Winterhawks, led by Seth Jarvis (11), and Saskatoon Blades, led by Tristen Robins (86), each have five players ranked to lead the WHL. The QMJHL is most represented by a trio of clubs with four players each including the Blainville-Boisbriand Armada beginning with Yaroslav Likhachev (172), the Cape Breton Eagles led by Ryan Francis (55), and the Saint John Sea Dogs led by Jeremie Poirier (18).
Last season, 130 CHL players appeared in the Final Rankings before 71 were selected in the 2019 NHL Draft in Vancouver including 13 in the first round.
CHL North American Skaters
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Team
|League
|POS
|1
|LAFRENIERE
|ALEXIS
|11-Oct-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|LW
|2
|BYFIELD
|QUINTON
|19-Aug-02
|SUDBURY
|OHL
|C
|3
|DRYSDALE
|JAMIE
|8-Apr-02
|ERIE
|OHL
|D
|5
|PERFETTI
|COLE
|1-Jan-02
|SAGINAW
|OHL
|C
|6
|ROSSI
|MARCO
|23-Sep-01
|OTTAWA
|OHL
|C
|7
|QUINN
|JACK
|19-Sep-01
|OTTAWA
|OHL
|RW
|8
|GUHLE
|KAIDEN
|18-Jan-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|D
|9
|SCHNEIDER
|BRADEN
|20-Sep-01
|BRANDON
|WHL
|D
|10
|MERCER
|DAWSON
|27-Oct-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|11
|JARVIS
|SETH
|1-Feb-02
|PORTLAND
|WHL
|C
|13
|LAPIERRE
|HENDRIX
|9-Feb-02
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|14
|GREIG
|RIDLY
|8-Aug-02
|BRANDON
|WHL
|C
|15
|ZARY
|CONNOR
|25-Sep-01
|KAMLOOPS
|WHL
|C
|16
|BARRON
|JUSTIN
|15-Nov-01
|HALIFAX
|QMJHL
|D
|17
|PERREAULT
|JACOB
|15-Apr-02
|SARNIA
|OHL
|RW
|18
|POIRIER
|JEREMIE
|2-Jun-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|19
|WIESBLATT
|OZZY
|9-Mar-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|RW
|21
|FOERSTER
|TYSON
|18-Jan-02
|BARRIE
|OHL
|RW
|22
|BOURQUE
|MAVRIK
|8-Jan-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|23
|SOURDIF
|JUSTIN
|24-Mar-02
|VANCOUVER
|WHL
|RW
|25
|HUNT
|DAEMON
|15-May-02
|MOOSE JAW
|WHL
|D
|26
|NEIGHBOURS
|JAKE
|29-Mar-02
|EDMONTON
|WHL
|LW
|27
|O’ROURKE
|RYAN
|16-May-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|28
|MYSAK
|JAN
|24-Jun-02
|HAMILTON
|OHL
|C
|30
|CHROMIAK
|MARTIN
|20-Aug-02
|KINGSTON
|OHL
|RW
|32
|CORMIER
|LUKAS
|27-Mar-02
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|D
|33
|FOUDY
|JEAN-LUC
|13-May-02
|WINDSOR
|OHL
|C
|34
|CUYLLE
|WILLIAM
|5-Feb-02
|WINDSOR
|OHL
|LW
|35
|COE
|BRANDON
|1-Dec-01
|NORTH BAY
|OHL
|RW
|38
|FINLEY
|JACK
|2-Sep-02
|SPOKANE
|WHL
|C
|39
|EVANGELISTA
|LUKE
|21-Feb-02
|LONDON
|OHL
|RW
|46
|PYTLIK
|JAROMIR
|25-Sep-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|48
|PONOMAREV
|VASILIY
|13-Mar-02
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|C
|52
|TULLIO
|TYLER
|5-Apr-02
|OSHAWA
|OHL
|RW
|53
|SUNI
|OLIVER
|13-Feb-02
|OSHAWA
|OHL
|RW
|54
|WISDOM
|ZAYDE
|7-Jul-02
|KINGSTON
|OHL
|RW
|55
|FRANCIS
|RYAN
|2-Dec-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|RW
|56
|STRANGES
|ANTONIO
|5-Feb-02
|LONDON
|OHL
|LW
|58
|HANAS
|CROSS
|5-Jan-02
|PORTLAND
|WHL
|LW
|59
|SEBRANGO
|DONOVAN
|12-Jan-02
|KITCHENER
|OHL
|D
|60
|THOMPSON
|JACK
|19-Mar-02
|SUDBURY
|OHL
|D
|63
|SEDOFF
|CHRISTOFFER
|20-Feb-02
|RED DEER
|WHL
|D
|65
|MCCLENNON
|CONNOR
|25-Jun-02
|WINNIPEG
|WHL
|RW
|66
|VIERLING
|EVAN
|20-Jun-02
|BARRIE
|OHL
|C
|67
|DICKINSON
|TANNER
|5-Mar-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|69
|DUFOUR
|WILLIAM
|28-Jan-02
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|RW
|70
|CARDWELL
|ETHAN
|30-Aug-02
|BARRIE
|OHL
|RW
|72
|KERINS
|RORY
|12-Apr-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|73
|SOKOLOV
|EGOR
|7-Jun-00
|CAPE BRETON
|QMJHL
|LW
|74
|NICKL
|THIMO
|4-Dec-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|75
|SEELEY
|RONAN
|2-Aug-02
|EVERETT
|WHL
|D
|76
|PUUTIO
|KASPER
|3-Jun-02
|EVERETT
|WHL
|D
|78
|CALISTI
|ROBERT
|25-Jan-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|79
|COTTON
|ALEX
|12-May-01
|LETHBRIDGE
|WHL
|D
|80
|GONCALVES
|GAGE
|16-Jan-01
|EVERETT
|WHL
|C
|81
|KNAK
|SIMON
|27-Jan-02
|PORTLAND
|WHL
|RW
|84
|RAFKIN
|RUBEN
|8-Jan-02
|WINDSOR
|OHL
|D
|85
|NOVAK
|PAVEL
|16-Apr-02
|KELOWNA
|WHL
|RW
|86
|ROBINS
|TRISTEN
|15-Nov-01
|SASKATOON
|WHL
|RW
|87
|FOWLER
|HAYDEN
|24-Sep-01
|ERIE
|OHL
|LW
|89
|ROCHETTE
|THEO
|20-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|98
|KOSIOR
|LANDON
|15-Aug-02
|PRINCE ALBERT
|WHL
|D
|99
|VILLENEUVE
|WILLIAM
|20-Mar-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|100
|ANSONS
|RAIVIS
|29-Jan-02
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|101
|PEETERS
|SENNA
|14-Jun-02
|HALIFAX
|QMJHL
|RW
|103
|PEDERSON
|OWEN
|27-Mar-02
|WINNIPEG
|WHL
|C
|106
|STEKLOV
|KIRILL
|3-Mar-02
|LONDON
|OHL
|D
|107
|GOGOLEV
|PAVEL
|19-Feb-00
|GUELPH
|OHL
|LW
|108
|USAU
|ILYA
|3-Aug-01
|PRINCE ALBERT
|WHL
|C
|109
|OKSENTYUK
|YEVGENI
|27-Feb-01
|FLINT
|OHL
|LW
|112
|RASKA
|ADAM
|25-Sep-01
|RIMOUSKI
|QMJHL
|RW
|114
|PHILLIPS
|ISAAK
|28-Sep-01
|SUDBURY
|OHL
|D
|115
|BRONDBERG
|JONAS
|26-Jan-01
|PORTLAND
|WHL
|D
|116
|BJORGVIK-HOLM
|OLE JULIAN
|23-May-02
|MISSISSAUGA
|OHL
|D
|118
|CREVIER
|LOUIS
|4-May-01
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|D
|120
|PILLAR
|JOSH
|14-Feb-02
|KAMLOOPS
|WHL
|C
|121
|KING
|BEN
|15-May-02
|RED DEER
|WHL
|C
|129
|PIERCEY
|RILEY
|20-Mar-02
|FLINT
|OHL
|LW
|130
|PROKOP
|LUKE
|6-May-02
|CALGARY
|WHL
|D
|133
|DEMCHENKO
|VALENTIN
|1-Apr-02
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|134
|CORMIER
|COLE
|21-Feb-02
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|135
|IVAN
|IVAN
|20-Aug-02
|CAPE BRETON
|QMJHL
|C
|136
|KUBICEK
|SIMON
|19-Dec-01
|SEATTLE
|WHL
|D
|137
|OTTAVAINEN
|VILLE
|12-Aug-02
|KITCHENER
|OHL
|D
|138
|BUTLER
|CAMERON
|9-Jun-02
|NIAGARA
|OHL
|RW
|139
|ZLOTY
|BENJAMIN
|24-Feb-02
|WINNIPEG
|WHL
|D
|147
|UBERTI
|JAKE
|7-Mar-02
|NIAGARA
|OHL
|C
|148
|VALADE
|REID
|14-Mar-02
|KITCHENER
|OHL
|RW
|149
|SHEPARD
|COLE
|1-Feb-02
|VANCOUVER
|WHL
|LW
|150
|HUGHES
|BEAR
|30-May-01
|SPOKANE
|WHL
|C
|151
|RHINEHART
|RHETT
|27-Nov-01
|SASKATOON
|WHL
|D
|153
|MCCARTNEY
|BEN
|13-Jul-01
|BRANDON
|WHL
|LW
|154
|OKULIAR
|OLIVER
|24-May-00
|LETHBRIDGE
|WHL
|LW
|155
|MCDONNELL
|DECLAN
|25-Feb-02
|KITCHENER
|OHL
|RW
|163
|HARDIE
|JAMES
|18-Jan-02
|MISSISSAUGA
|OHL
|LW
|164
|GUAY
|PATRICK
|29-Apr-02
|SHERBROOKE
|QMJHL
|C
|165
|SVEJKOVSKY
|LUKAS
|28-Nov-01
|MEDICINE HAT
|WHL
|C
|166
|BAUER
|TYREL
|23-Mar-02
|SEATTLE
|WHL
|D
|171
|HENAULT
|LOUKA
|31-Jan-01
|WINDSOR
|OHL
|D
|172
|LIKHACHEV
|YAROSLAV
|2-Sep-01
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|173
|PEPIN
|MARC-ANTOINE
|7-Mar-01
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|D
|175
|DESNOYERS
|ELLIOT
|21-Jan-02
|MONCTON
|QMJHL
|LW
|176
|GUT
|MICHAL
|16-Aug-02
|EVERETT
|WHL
|C
|177
|BYKOV
|MAXIM
|2-Jul-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|178
|EVANS
|RYKER
|13-Dec-01
|REGINA
|WHL
|D
|179
|DESROCHES
|CHARLIE
|24-Apr-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|183
|TOURIGNY
|MIGUEL
|9-Feb-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|D
|188
|CHIBRIKOV
|IGOR
|30-Nov-01
|OWEN SOUND
|OHL
|D
|190
|MORRISON
|LOGAN
|9-Jul-02
|HAMILTON
|OHL
|C
|191
|TOPOROWSKI
|LUKE
|12-Apr-01
|SPOKANE
|WHL
|LW
|192
|KARTYE
|TYE
|30-Apr-01
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|LW
|193
|MURRAY
|JAKE
|11-Apr-02
|KINGSTON
|OHL
|D
|194
|MOORE
|LLEYTON
|27-Feb-02
|OSHAWA
|OHL
|D
|196
|FROMM-DELORME
|ROBERT
|2-Mar-02
|PORTLAND
|WHL
|RW
|197
|DE LA GORGENDIERE
|AIDAN
|22-Feb-02
|SASKATOON
|WHL
|D
|198
|SAVOIE
|NICOLAS
|30-May-02
|QUEBEC
|QMJHL
|D
|200
|SWANKLER
|AUSTEN
|21-Aug-01
|ERIE
|OHL
|C
|201
|BOYKO
|NOAH
|29-Aug-02
|LETHBRIDGE
|WHL
|RW
|202
|DION
|JACOB
|1-Nov-01
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|207
|BURNS
|BRADY
|27-May-02
|SAINT JOHN
|QMJHL
|C
|208
|CRNKOVIC
|KYLE
|10-Feb-02
|SASKATOON
|WHL
|LW
|209
|BIAKABUTUKA
|JEREMIE
|5-Mar-02
|VAL-D’OR
|QMJHL
|D
|210
|WILLIAMS
|JOSH
|8-Mar-01
|EDMONTON
|WHL
|RW
|213
|GOLOD
|MAXIM
|18-Aug-00
|ERIE
|OHL
|LW
|217
|HOFFMANN
|BRENDAN
|9-Oct-01
|ERIE
|OHL
|RW
CHL North American Goaltenders
|Rank
|Last
|First
|DOB
|Team
|League
|POS
|1
|DAWS
|NICOLAS
|22-Dec-00
|GUELPH
|OHL
|G
|3
|HLAVAJ
|SAMUEL
|29-May-01
|SHERBROOKE
|QMJHL
|G
|4
|CRANLEY
|WILL
|26-Feb-02
|OTTAWA
|OHL
|G
|5
|BJORKLUND
|GARIN
|28-May-02
|MEDICINE HAT
|WHL
|G
|6
|GARAND
|DYLAN
|7-Jun-02
|KAMLOOPS
|WHL
|G
|7
|IACOBO
|FABIO
|26-Oct-01
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|G
|9
|GOULD
|BROCK
|11-Dec-01
|MOOSE JAW
|WHL
|G
|10
|MALIK
|NICK
|26-Apr-02
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|G
|11
|THOMSON
|BRYAN
|9-Apr-02
|LETHBRIDGE
|WHL
|G
|12
|GRIMARD
|WILLIAM
|29-Sep-01
|CAPE BRETON
|QMJHL
|G
|13
|POIRIER
|REMI
|6-Oct-01
|GATINEAU
|QMJHL
|G
|14
|AUSTIN
|TYE
|28-May-02
|PETERBOROUGH
|OHL
|G
|16
|ADAM
|OLIVIER
|20-May-02
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|G
|19
|GAUTHIER
|TAYLOR
|15-Feb-01
|PRINCE GEORGE
|WHL
|G
|22
|MACINNES
|KOEN
|13-Jan-02
|SASKATOON
|WHL
|G
|24
|BENNETT
|OWEN
|11-Apr-02
|GUELPH
|OHL
|G
|26
|LYDA
|BLAKE
|21-May-02
|SEATTLE
|WHL
|G
|28
|CAMPBELL
|AIDAN
|22-Aug-02
|ERIE
|OHL
|G
|29
|BROCHU
|BRETT
|9-Sep-02
|LONDON
|OHL
|G
|30
|PETERS
|BRAYDEN
|22-May-02
|CALGARY
|WHL
|G
|31
|GUZDA
|MACK
|11-Jan-01
|OWEN SOUND
|OHL
|G