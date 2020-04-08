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April 8, 2020

146 CHL players listed in NHL Central Scouting’s Final 2020 Draft Rankings

NHL Draft

 

The Canadian Hockey League is proud to announce that 146 CHL players appear in NHL Central Scouting’s Final Rankings for the 2020 NHL Draft.

The total includes 125 skaters with 49 from the Ontario Hockey League, 44 from the Western Hockey League, and 32 from the Quebec Major Junior Hockey League. An additional 21 CHL goaltenders are ranked with the OHL and WHL leading the way with eight followed by five from the QMJHL.

Rimouski Oceanic captain Alexis Lafreniere ranks first among all North American skaters, followed by Sudbury Wolves centre Quinton Byfield at No. 2 and Erie Otters defenceman Jamie Drysdale at No. 3. Cole Perfetti of the Saginaw Spirit is the next highest ranked at No. 5, while Guelph Storm netminder Nico Daws headlines all North American goaltenders.

25 of the top-31 ranked North American skater come from the CHL. Among that group are two Ottawa 67’s including CHL top scorer Marco Rossi (6) and 50-goal scorer Jack Quinn (7). Also with two projected first rounders are the Prince Albert Raiders with Kaiden Guhle (8) and Ozzy Wiesblatt (19), the Brandon Wheat Kings with Braden Schneider (9) and Ridly Greig (14), and the Chicoutimi Sagueneens with Dawson Mercer (10) and Hendrix Lapierre (13). The highest rising prospect into first round consideration was Kubota CHL/NHL Top Prospects Game MVP Tyson Foerster of the Barrie Colts up to No. 21 from 41 at midterm.

In total, 55 CHL clubs are represented in the rankings led by the OHL’s Soo Greyhounds with seven players listed beginning with defenceman Ryan O’Rourke (27), followed by the Erie Otters with six players including Drysdale (3). The Portland Winterhawks, led by Seth Jarvis (11), and Saskatoon Blades, led by Tristen Robins (86), each have five players ranked to lead the WHL. The QMJHL is most represented by a trio of clubs with four players each including the Blainville-Boisbriand Armada beginning with Yaroslav Likhachev (172), the Cape Breton Eagles led by Ryan Francis (55), and the Saint John Sea Dogs led by Jeremie Poirier (18).

Last season, 130 CHL players appeared in the Final Rankings before 71 were selected in the 2019 NHL Draft in Vancouver including 13 in the first round.

CHL North American Skaters

Rank Last First DOB Team League POS
1 LAFRENIERE ALEXIS 11-Oct-01 RIMOUSKI QMJHL LW
2 BYFIELD QUINTON 19-Aug-02 SUDBURY OHL C
3 DRYSDALE JAMIE 8-Apr-02 ERIE OHL D
5 PERFETTI COLE 1-Jan-02 SAGINAW OHL C
6 ROSSI MARCO 23-Sep-01 OTTAWA OHL C
7 QUINN JACK 19-Sep-01 OTTAWA OHL RW
8 GUHLE KAIDEN 18-Jan-02 PRINCE ALBERT WHL D
9 SCHNEIDER BRADEN 20-Sep-01 BRANDON WHL D
10 MERCER DAWSON 27-Oct-01 CHICOUTIMI QMJHL C
11 JARVIS SETH 1-Feb-02 PORTLAND WHL C
13 LAPIERRE HENDRIX 9-Feb-02 CHICOUTIMI QMJHL C
14 GREIG RIDLY 8-Aug-02 BRANDON WHL C
15 ZARY CONNOR 25-Sep-01 KAMLOOPS WHL C
16 BARRON JUSTIN 15-Nov-01 HALIFAX QMJHL D
17 PERREAULT JACOB 15-Apr-02 SARNIA OHL RW
18 POIRIER JEREMIE 2-Jun-02 SAINT JOHN QMJHL D
19 WIESBLATT OZZY 9-Mar-02 PRINCE ALBERT WHL RW
21 FOERSTER TYSON 18-Jan-02 BARRIE OHL RW
22 BOURQUE MAVRIK 8-Jan-02 SHAWINIGAN QMJHL C
23 SOURDIF JUSTIN 24-Mar-02 VANCOUVER WHL RW
25 HUNT DAEMON 15-May-02 MOOSE JAW WHL D
26 NEIGHBOURS JAKE 29-Mar-02 EDMONTON WHL LW
27 O’ROURKE RYAN 16-May-02 SAULT STE. MARIE OHL D
28 MYSAK JAN 24-Jun-02 HAMILTON OHL C
30 CHROMIAK MARTIN 20-Aug-02 KINGSTON OHL RW
32 CORMIER LUKAS 27-Mar-02 CHARLOTTETOWN QMJHL D
33 FOUDY JEAN-LUC 13-May-02 WINDSOR OHL C
34 CUYLLE WILLIAM 5-Feb-02 WINDSOR OHL LW
35 COE BRANDON 1-Dec-01 NORTH BAY OHL RW
38 FINLEY JACK 2-Sep-02 SPOKANE WHL C
39 EVANGELISTA LUKE 21-Feb-02 LONDON OHL RW
46 PYTLIK JAROMIR 25-Sep-01 SAULT STE. MARIE OHL C
48 PONOMAREV VASILIY 13-Mar-02 SHAWINIGAN QMJHL C
52 TULLIO TYLER 5-Apr-02 OSHAWA OHL RW
53 SUNI OLIVER 13-Feb-02 OSHAWA OHL RW
54 WISDOM ZAYDE 7-Jul-02 KINGSTON OHL RW
55 FRANCIS RYAN 2-Dec-01 CAPE BRETON QMJHL RW
56 STRANGES ANTONIO 5-Feb-02 LONDON OHL LW
58 HANAS CROSS 5-Jan-02 PORTLAND WHL LW
59 SEBRANGO DONOVAN 12-Jan-02 KITCHENER OHL D
60 THOMPSON JACK 19-Mar-02 SUDBURY OHL D
63 SEDOFF CHRISTOFFER 20-Feb-02 RED DEER WHL D
65 MCCLENNON CONNOR 25-Jun-02 WINNIPEG WHL RW
66 VIERLING EVAN 20-Jun-02 BARRIE OHL C
67 DICKINSON TANNER 5-Mar-02 SAULT STE. MARIE OHL C
69 DUFOUR WILLIAM 28-Jan-02 DRUMMONDVILLE QMJHL RW
70 CARDWELL ETHAN 30-Aug-02 BARRIE OHL RW
72 KERINS RORY 12-Apr-02 SAULT STE. MARIE OHL C
73 SOKOLOV EGOR 7-Jun-00 CAPE BRETON QMJHL LW
74 NICKL THIMO 4-Dec-01 DRUMMONDVILLE QMJHL D
75 SEELEY RONAN 2-Aug-02 EVERETT WHL D
76 PUUTIO KASPER 3-Jun-02 EVERETT WHL D
78 CALISTI ROBERT 25-Jan-01 SAULT STE. MARIE OHL D
79 COTTON ALEX 12-May-01 LETHBRIDGE WHL D
80 GONCALVES GAGE 16-Jan-01 EVERETT WHL C
81 KNAK SIMON 27-Jan-02 PORTLAND WHL RW
84 RAFKIN RUBEN 8-Jan-02 WINDSOR OHL D
85 NOVAK PAVEL 16-Apr-02 KELOWNA WHL RW
86 ROBINS TRISTEN 15-Nov-01 SASKATOON WHL RW
87 FOWLER HAYDEN 24-Sep-01 ERIE OHL LW
89 ROCHETTE THEO 20-Feb-02 QUEBEC QMJHL C
98 KOSIOR LANDON 15-Aug-02 PRINCE ALBERT WHL D
99 VILLENEUVE WILLIAM 20-Mar-02 SAINT JOHN QMJHL D
100 ANSONS RAIVIS 29-Jan-02 BAIE-COMEAU QMJHL RW
101 PEETERS SENNA 14-Jun-02 HALIFAX QMJHL RW
103 PEDERSON OWEN 27-Mar-02 WINNIPEG WHL C
106 STEKLOV KIRILL 3-Mar-02 LONDON OHL D
107 GOGOLEV PAVEL 19-Feb-00 GUELPH OHL LW
108 USAU ILYA 3-Aug-01 PRINCE ALBERT WHL C
109 OKSENTYUK YEVGENI 27-Feb-01 FLINT OHL LW
112 RASKA ADAM 25-Sep-01 RIMOUSKI QMJHL RW
114 PHILLIPS ISAAK 28-Sep-01 SUDBURY OHL D
115 BRONDBERG JONAS 26-Jan-01 PORTLAND WHL D
116 BJORGVIK-HOLM OLE JULIAN 23-May-02 MISSISSAUGA OHL D
118 CREVIER LOUIS 4-May-01 CHICOUTIMI QMJHL D
120 PILLAR JOSH 14-Feb-02 KAMLOOPS WHL C
121 KING BEN 15-May-02 RED DEER WHL C
129 PIERCEY RILEY 20-Mar-02 FLINT OHL LW
130 PROKOP LUKE 6-May-02 CALGARY WHL D
133 DEMCHENKO VALENTIN 1-Apr-02 BAIE-COMEAU QMJHL RW
134 CORMIER COLE 21-Feb-02 QUEBEC QMJHL C
135 IVAN IVAN 20-Aug-02 CAPE BRETON QMJHL C
136 KUBICEK SIMON 19-Dec-01 SEATTLE WHL D
137 OTTAVAINEN VILLE 12-Aug-02 KITCHENER OHL D
138 BUTLER CAMERON 9-Jun-02 NIAGARA OHL RW
139 ZLOTY BENJAMIN 24-Feb-02 WINNIPEG WHL D
147 UBERTI JAKE 7-Mar-02 NIAGARA OHL C
148 VALADE REID 14-Mar-02 KITCHENER OHL RW
149 SHEPARD COLE 1-Feb-02 VANCOUVER WHL LW
150 HUGHES BEAR 30-May-01 SPOKANE WHL C
151 RHINEHART RHETT 27-Nov-01 SASKATOON WHL D
153 MCCARTNEY BEN 13-Jul-01 BRANDON WHL LW
154 OKULIAR OLIVER 24-May-00 LETHBRIDGE WHL LW
155 MCDONNELL DECLAN 25-Feb-02 KITCHENER OHL RW
163 HARDIE JAMES 18-Jan-02 MISSISSAUGA OHL LW
164 GUAY PATRICK 29-Apr-02 SHERBROOKE QMJHL C
165 SVEJKOVSKY LUKAS 28-Nov-01 MEDICINE HAT WHL C
166 BAUER TYREL 23-Mar-02 SEATTLE WHL D
171 HENAULT LOUKA 31-Jan-01 WINDSOR OHL D
172 LIKHACHEV YAROSLAV 2-Sep-01 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW
173 PEPIN MARC-ANTOINE 7-Mar-01 SHAWINIGAN QMJHL D
175 DESNOYERS ELLIOT 21-Jan-02 MONCTON QMJHL LW
176 GUT MICHAL 16-Aug-02 EVERETT WHL C
177 BYKOV MAXIM 2-Jul-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW
178 EVANS RYKER 13-Dec-01 REGINA WHL D
179 DESROCHES CHARLIE 24-Apr-02 SAINT JOHN QMJHL D
183 TOURIGNY MIGUEL 9-Feb-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL D
188 CHIBRIKOV IGOR 30-Nov-01 OWEN SOUND OHL D
190 MORRISON LOGAN 9-Jul-02 HAMILTON OHL C
191 TOPOROWSKI LUKE 12-Apr-01 SPOKANE WHL LW
192 KARTYE TYE 30-Apr-01 SAULT STE. MARIE OHL LW
193 MURRAY JAKE 11-Apr-02 KINGSTON OHL D
194 MOORE LLEYTON 27-Feb-02 OSHAWA OHL D
196 FROMM-DELORME ROBERT 2-Mar-02 PORTLAND WHL RW
197 DE LA GORGENDIERE AIDAN 22-Feb-02 SASKATOON WHL D
198 SAVOIE NICOLAS 30-May-02 QUEBEC QMJHL D
200 SWANKLER AUSTEN 21-Aug-01 ERIE OHL C
201 BOYKO NOAH 29-Aug-02 LETHBRIDGE WHL RW
202 DION JACOB 1-Nov-01 DRUMMONDVILLE QMJHL D
207 BURNS BRADY 27-May-02 SAINT JOHN QMJHL C
208 CRNKOVIC KYLE 10-Feb-02 SASKATOON WHL LW
209 BIAKABUTUKA JEREMIE 5-Mar-02 VAL-D’OR QMJHL D
210 WILLIAMS JOSH 8-Mar-01 EDMONTON WHL RW
213 GOLOD MAXIM 18-Aug-00 ERIE OHL LW
217 HOFFMANN BRENDAN 9-Oct-01 ERIE OHL RW

 

CHL North American Goaltenders

Rank Last First DOB Team League POS
1 DAWS NICOLAS 22-Dec-00 GUELPH OHL G
3 HLAVAJ SAMUEL 29-May-01 SHERBROOKE QMJHL G
4 CRANLEY WILL 26-Feb-02 OTTAWA OHL G
5 BJORKLUND GARIN 28-May-02 MEDICINE HAT WHL G
6 GARAND DYLAN 7-Jun-02 KAMLOOPS WHL G
7 IACOBO FABIO 26-Oct-01 VICTORIAVILLE QMJHL G
9 GOULD BROCK 11-Dec-01 MOOSE JAW WHL G
10 MALIK NICK 26-Apr-02 SAULT STE. MARIE OHL G
11 THOMSON BRYAN 9-Apr-02 LETHBRIDGE WHL G
12 GRIMARD WILLIAM 29-Sep-01 CAPE BRETON QMJHL G
13 POIRIER REMI 6-Oct-01 GATINEAU QMJHL G
14 AUSTIN TYE 28-May-02 PETERBOROUGH OHL G
16 ADAM OLIVIER 20-May-02 BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL G
19 GAUTHIER TAYLOR 15-Feb-01 PRINCE GEORGE WHL G
22 MACINNES KOEN 13-Jan-02 SASKATOON WHL G
24 BENNETT OWEN 11-Apr-02 GUELPH OHL G
26 LYDA BLAKE 21-May-02 SEATTLE WHL G
28 CAMPBELL AIDAN 22-Aug-02 ERIE OHL G
29 BROCHU BRETT 9-Sep-02 LONDON OHL G
30 PETERS BRAYDEN 22-May-02 CALGARY WHL G
31 GUZDA MACK 11-Jan-01 OWEN SOUND OHL G
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