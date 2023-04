141 CHL players listed in NHL Central Scouting’s Final Rankings

The Canadian Hockey League (CHL) is proud to announce that 141 CHL players have been identified in the NHL Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2023 NHL Draft, which is scheduled for June 28-29 in Nashville, Tenn.

Topping the list of prospects was Regina Pats forward Connor Bedard, who led all CHL players in goals (71), points (143) and points per game (2.50) this season (min. 50 games played). The 17-year-old was joined by 121 other CHL skaters including Winnipeg ICE forward Zach Benson (6th), Brandon Wheat Kings forward Nate Danielson (7th) and Vancouver Giants forward Samuel Honzek (9th) — who were among the 45 skaters from the Western Hockey League (WHL) listed.

Of the other member leagues in the CHL, the NHL’s Central Scouting Final Rankings include 49 skaters from the Ontario Hockey League (OHL), led by Owen Sound Attack forward Colby Barlow (12th), Oshawa Generals forward Calum Ritchie (13th), and Sudbury Wolves forward Quentin Musty (14th). At the same time, the Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) had 28 skaters on the list, highlighted by Sherbrooke Phoenix forward Ethan Gauthier (16th), Moncton Wildcats defenseman Etienne Morin (19th) and Halifax Mooseheads forward Mathieu Cataford (36th).

In total, 20 of the top 30 ranked skaters from North America are from the CHL.

Separately, out of 32 North American goalies ranked by the NHL’s Central Scouting, 19 of them play in the CHL. This group of netminders is led by Carson Bjarnason of the Brandon Wheat Kings (1st), Scott Ratzlaff of the Seattle Thunderbirds (4th), and Tomas Suchanek of the Tri-City Americans (9th), along with Quentin Miller of the Quebec Remparts (11th), Nathaniel Day of the Flint Firebirds (12th), and Charlie Robertson of the North Bay Battalion (13th).

In total, of the 19 CHL goaltenders listed in the final rankings, nine of them originate from the WHL, seven from the OHL, and three from the QMJHL.

In all, 53 of the CHL’s 60 clubs are represented in the rankings led by the Seattle Thunderbirds who have six players listed, while the Vancouver Giants, Flint Firebirds, London Knights and Sudbury Wolves are represented by five players each. Additionally, the Rimouski Oceanic lead the QMJHL on the NHL’s Central Scouting Final Rankings with four players.

Last season, 82 CHL players were chosen in the 2022 NHL Draft.



CHL-Ranked Skaters

1 BEDARD, CONNOR REGINA WHL C 6 BENSON, ZACH WINNIPEG WHL LW 7 DANIELSON, NATE BRANDON WHL C 9 HONZEK, SAMUEL VANCOUVER WHL LW 11 YAGER, BRAYDEN MOOSE JAW WHL C 12 BARLOW, COLBY OWEN SOUND OHL LW 13 RITCHIE, CALUM OSHAWA OHL C 14 MUSTY, QUENTIN SUDBURY OHL LW 15 CRISTALL, ANDREW KELOWNA WHL LW 16 GAUTHIER, ETHAN SHERBROOKE QMJHL RW 18 DRAGICEVIC, LUKAS TRI-CITY WHL D 19 MORIN, ETIENNE MONCTON QMJHL D 20 BONK, OLIVER LONDON OHL D 21 HEIDT, RILEY PRINCE GEORGE WHL C 24 SAWCHYN, GRACYN SEATTLE WHL C 25 ZIEMMER, KOEHN PRINCE GEORGE WHL RW 26 MYATOVIC, NICO SEATTLE WHL LW 27 LARDIS, NICK HAMILTON OHL LW 28 MOLENDYK, TANNER SASKATOON WHL D 29 REHKOPF, CARSON KITCHENER OHL LW 31 GIBSON, ANDREW SAULT STE. MARIE OHL D 32 BERTUCCI, TRISTAN FLINT OHL D 33 AKEY, BEAU BARRIE OHL D 34 BURNS, QUINTON KINGSTON OHL D 35 CAGNONI, LUCA PORTLAND WHL D 36 CATAFORD, MATHIEU HALIFAX QMJHL C 37 PITRE, COULSON FLINT OHL RW 38 TERRANCE, CAREY ERIE OHL C 39 LIND, KALAN RED DEER WHL LW 41 BRZUSTEWICZ, HUNTER KITCHENER OHL D 46 ALLEN, CAMERON GUELPH OHL D 47 PRICE, CADEN KELOWNA WHL D 49 LIPINSKI, JADEN VANCOUVER WHL C 50 MIEDEMA, ETHAN KINGSTON OHL LW 51 COWAN, EASTON LONDON OHL RW 54 PINELLI, LUCA OTTAWA OHL C 56 SQUIRES, CAM CAPE BRETON QMJHL RW 57 GARDINER, BRAD OTTAWA OHL C 61 MACKINNON, DYLAN HALIFAX QMJHL D 62 MYNIO, SAWYER SEATTLE WHL D 68 LOSHKO, ANDREI CHICOUTIMI QMJHL C 69 BROWN, COLE HAMILTON OHL LW 70 MANIA, MATTHEW SUDBURY OHL D 71 SOTHERAN, CARTER PORTLAND WHL D 72 MAYICH, MATTHEW OTTAWA OHL D 75 LEVIS, CONNOR KAMLOOPS WHL RW 76 PEDDLE, TYLER DRUMMONDVILLE QMJHL LW 77 PHARAND, ALEX SUDBURY OHL C 79 BARKEY, DENVER LONDON OHL C 81 SIDOROV, YEGOR SASKATOON WHL RW 83 HAY, ETHAN FLINT OHL C 84 MANN, MATTEO CHICOUTIMI QMJHL D 88 FOSTER, COOPER OTTAWA OHL C 89 HALABURDA, TY VANCOUVER WHL C 93 PARKER, KALEM VICTORIA WHL D 94 SMITH, KONNOR PETERBOROUGH OHL D 95 HAMMELL, KADEN EVERETT WHL D 100 MCNAMARA, LUKE SAGINAW OHL C 106 ROMANI, ANTHONY NORTH BAY OHL C 107 KIPKIE, JUSTIN VICTORIA WHL D 108 MCMILLAN, DEAGAN TRI-CITY WHL RW 110 BURBIDGE, COLE SAINT JOHN QMJHL C 113 ROEST, AUSTIN EVERETT WHL C 114 DIONICIO, RODWIN WINDSOR OHL D 115 UCHACZ, KAI RED DEER WHL RW 116 GILL, JUSTIN SHERBROOKE QMJHL C 119 HENNEBERRY, JOSEPH ACADIE-BATHURST QMJHL LW 121 VERMETTE, EMMANUEL CHICOUTIMI QMJHL LW 123 TOURIGNY, JORDAN SHAWINIGAN QMJHL D 124 HANZEL, JEREMY SEATTLE WHL D 125 LESLIE, MAZDEN VANCOUVER WHL D 126 OUTWATER, OWEN KINGSTON OHL C 129 MOLNAR, ONDREJ ERIE OHL LW 130 SOTO, MATTHEW KINGSTON OHL RW 131 XHEKAJ, FLORIAN HAMILTON OHL LW 132 WEINSTEIN, SAIGE SPOKANE WHL D 133 COTE, CHARLES RIMOUSKI QMJHL D 134 ANDONOVSKI, MATTHEW KITCHENER OHL D 136 PETROVSKI, JAMES OWEN SOUND OHL D 138 MANTEI, QUINN BRANDON WHL D 139 ROMEO, LUCAS CHARLOTTETOWN QMJHL RW 141 FABRIZI, MATTEO RED DEER WHL D 142 MACDONELL, ANGUS MISSISSAUGA OHL C 144 COUGHLIN, LUKE RIMOUSKI QMJHL D 147 HIGGINS, TY ACADIE-BATHURST QMJHL D 148 SPRYNAR, JAN RIMOUSKI QMJHL RW 152 VALIS, BORYA REGINA WHL RW 154 CHADWICK, NOAH LETHBRIDGE WHL D 155 SMITH, BLAKE FLINT OHL D 156 WORMALD, LOGAN LETHBRIDGE WHL LW 158 DE LUCA, TOMMASO SPOKANE WHL C 160 DAVIAULT, ALEXIS ERIE OHL D 161 JULIEN, JACOB LONDON OHL C 163 BOUROSH, DANIIL ROUYN-NORANDA QMJHL RW 168 TOPILNYCKYJ, ANTON CHARLOTTETOWN QMJHL D 172 PORT, VOJTECH EDMONTON WHL D 173 MCCOY, DONOVAN PETERBOROUGH OHL D 174 WILLIS, JOEY SAGINAW OHL C 175 VIDICEK, MARKUS HALIFAX QMJHL C 176 FAUCHON, JONATHAN BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL C 177 BOWMAN, BRAEDEN GUELPH OHL RW 178 TOURE, DJIBRIL SUDBURY OHL D 180 GOLDSMITH, TERRELL PRINCE ALBERT WHL D 182 SOVA, SPENCER ERIE OHL D 184 ST. DENIS, MAEL RIMOUSKI QMJHL C 186 BRUNELLE, BENJAMIN ROUYN-NORANDA QMJHL RW 187 LOUNSBURY, PRESTON MONCTON QMJHL C 190 JELSMA, BEAU BARRIE OHL C 191 DELIC, KOCHA SUDBURY OHL C 197 PELLERIN, MAXIME VICTORIAVILLE QMJHL RW 198 CHRISTOPOULOS, ALEX WINDSOR OHL RW 203 MAYO, HUNTER RED DEER WHL D 205 MILLER, COLE EDMONTON WHL C 206 THORNTON, HUDSON PRINCE GEORGE WHL D 208 ROY, PIER-OLIVIER VICTORIAVILLE QMJHL D 209 MOORE, LUCAS HAMILTON OHL D 210 WATTERODT, VAUGHN SASKATOON WHL LW 214 MANGONE, CALEM SAGINAW OHL RW 215 TULK, OLIVER CALGARY WHL C 220 SZTURC, GABRIEL KELOWNA WHL C 221 LAVIGNE, MAEL VICTORIAVILLE QMJHL C 223 THORPE, TYLER VANCOUVER WHL RW

CHL-Ranked Goaltenders