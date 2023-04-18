141 CHL players listed in NHL Central Scouting’s Final Rankings
The Canadian Hockey League (CHL) is proud to announce that 141 CHL players have been identified in the NHL Central Scouting’s Final Rankings ahead of the 2023 NHL Draft, which is scheduled for June 28-29 in Nashville, Tenn.
Topping the list of prospects was Regina Pats forward Connor Bedard, who led all CHL players in goals (71), points (143) and points per game (2.50) this season (min. 50 games played). The 17-year-old was joined by 121 other CHL skaters including Winnipeg ICE forward Zach Benson (6th), Brandon Wheat Kings forward Nate Danielson (7th) and Vancouver Giants forward Samuel Honzek (9th) — who were among the 45 skaters from the Western Hockey League (WHL) listed.
Of the other member leagues in the CHL, the NHL’s Central Scouting Final Rankings include 49 skaters from the Ontario Hockey League (OHL), led by Owen Sound Attack forward Colby Barlow (12th), Oshawa Generals forward Calum Ritchie (13th), and Sudbury Wolves forward Quentin Musty (14th). At the same time, the Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) had 28 skaters on the list, highlighted by Sherbrooke Phoenix forward Ethan Gauthier (16th), Moncton Wildcats defenseman Etienne Morin (19th) and Halifax Mooseheads forward Mathieu Cataford (36th).
In total, 20 of the top 30 ranked skaters from North America are from the CHL.
Separately, out of 32 North American goalies ranked by the NHL’s Central Scouting, 19 of them play in the CHL. This group of netminders is led by Carson Bjarnason of the Brandon Wheat Kings (1st), Scott Ratzlaff of the Seattle Thunderbirds (4th), and Tomas Suchanek of the Tri-City Americans (9th), along with Quentin Miller of the Quebec Remparts (11th), Nathaniel Day of the Flint Firebirds (12th), and Charlie Robertson of the North Bay Battalion (13th).
In total, of the 19 CHL goaltenders listed in the final rankings, nine of them originate from the WHL, seven from the OHL, and three from the QMJHL.
In all, 53 of the CHL’s 60 clubs are represented in the rankings led by the Seattle Thunderbirds who have six players listed, while the Vancouver Giants, Flint Firebirds, London Knights and Sudbury Wolves are represented by five players each. Additionally, the Rimouski Oceanic lead the QMJHL on the NHL’s Central Scouting Final Rankings with four players.
Last season, 82 CHL players were chosen in the 2022 NHL Draft.
CHL-Ranked Skaters
|1
|BEDARD, CONNOR
|REGINA
|WHL
|C
|6
|BENSON, ZACH
|WINNIPEG
|WHL
|LW
|7
|DANIELSON, NATE
|BRANDON
|WHL
|C
|9
|HONZEK, SAMUEL
|VANCOUVER
|WHL
|LW
|11
|YAGER, BRAYDEN
|MOOSE JAW
|WHL
|C
|12
|BARLOW, COLBY
|OWEN SOUND
|OHL
|LW
|13
|RITCHIE, CALUM
|OSHAWA
|OHL
|C
|14
|MUSTY, QUENTIN
|SUDBURY
|OHL
|LW
|15
|CRISTALL, ANDREW
|KELOWNA
|WHL
|LW
|16
|GAUTHIER, ETHAN
|SHERBROOKE
|QMJHL
|RW
|18
|DRAGICEVIC, LUKAS
|TRI-CITY
|WHL
|D
|19
|MORIN, ETIENNE
|MONCTON
|QMJHL
|D
|20
|BONK, OLIVER
|LONDON
|OHL
|D
|21
|HEIDT, RILEY
|PRINCE GEORGE
|WHL
|C
|24
|SAWCHYN, GRACYN
|SEATTLE
|WHL
|C
|25
|ZIEMMER, KOEHN
|PRINCE GEORGE
|WHL
|RW
|26
|MYATOVIC, NICO
|SEATTLE
|WHL
|LW
|27
|LARDIS, NICK
|HAMILTON
|OHL
|LW
|28
|MOLENDYK, TANNER
|SASKATOON
|WHL
|D
|29
|REHKOPF, CARSON
|KITCHENER
|OHL
|LW
|31
|GIBSON, ANDREW
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|32
|BERTUCCI, TRISTAN
|FLINT
|OHL
|D
|33
|AKEY, BEAU
|BARRIE
|OHL
|D
|34
|BURNS, QUINTON
|KINGSTON
|OHL
|D
|35
|CAGNONI, LUCA
|PORTLAND
|WHL
|D
|36
|CATAFORD, MATHIEU
|HALIFAX
|QMJHL
|C
|37
|PITRE, COULSON
|FLINT
|OHL
|RW
|38
|TERRANCE, CAREY
|ERIE
|OHL
|C
|39
|LIND, KALAN
|RED DEER
|WHL
|LW
|41
|BRZUSTEWICZ, HUNTER
|KITCHENER
|OHL
|D
|46
|ALLEN, CAMERON
|GUELPH
|OHL
|D
|47
|PRICE, CADEN
|KELOWNA
|WHL
|D
|49
|LIPINSKI, JADEN
|VANCOUVER
|WHL
|C
|50
|MIEDEMA, ETHAN
|KINGSTON
|OHL
|LW
|51
|COWAN, EASTON
|LONDON
|OHL
|RW
|54
|PINELLI, LUCA
|OTTAWA
|OHL
|C
|56
|SQUIRES, CAM
|CAPE BRETON
|QMJHL
|RW
|57
|GARDINER, BRAD
|OTTAWA
|OHL
|C
|61
|MACKINNON, DYLAN
|HALIFAX
|QMJHL
|D
|62
|MYNIO, SAWYER
|SEATTLE
|WHL
|D
|68
|LOSHKO, ANDREI
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|69
|BROWN, COLE
|HAMILTON
|OHL
|LW
|70
|MANIA, MATTHEW
|SUDBURY
|OHL
|D
|71
|SOTHERAN, CARTER
|PORTLAND
|WHL
|D
|72
|MAYICH, MATTHEW
|OTTAWA
|OHL
|D
|75
|LEVIS, CONNOR
|KAMLOOPS
|WHL
|RW
|76
|PEDDLE, TYLER
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|LW
|77
|PHARAND, ALEX
|SUDBURY
|OHL
|C
|79
|BARKEY, DENVER
|LONDON
|OHL
|C
|81
|SIDOROV, YEGOR
|SASKATOON
|WHL
|RW
|83
|HAY, ETHAN
|FLINT
|OHL
|C
|84
|MANN, MATTEO
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|D
|88
|FOSTER, COOPER
|OTTAWA
|OHL
|C
|89
|HALABURDA, TY
|VANCOUVER
|WHL
|C
|93
|PARKER, KALEM
|VICTORIA
|WHL
|D
|94
|SMITH, KONNOR
|PETERBOROUGH
|OHL
|D
|95
|HAMMELL, KADEN
|EVERETT
|WHL
|D
|100
|MCNAMARA, LUKE
|SAGINAW
|OHL
|C
|106
|ROMANI, ANTHONY
|NORTH BAY
|OHL
|C
|107
|KIPKIE, JUSTIN
|VICTORIA
|WHL
|D
|108
|MCMILLAN, DEAGAN
|TRI-CITY
|WHL
|RW
|110
|BURBIDGE, COLE
|SAINT JOHN
|QMJHL
|C
|113
|ROEST, AUSTIN
|EVERETT
|WHL
|C
|114
|DIONICIO, RODWIN
|WINDSOR
|OHL
|D
|115
|UCHACZ, KAI
|RED DEER
|WHL
|RW
|116
|GILL, JUSTIN
|SHERBROOKE
|QMJHL
|C
|119
|HENNEBERRY, JOSEPH
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|LW
|121
|VERMETTE, EMMANUEL
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|LW
|123
|TOURIGNY, JORDAN
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|D
|124
|HANZEL, JEREMY
|SEATTLE
|WHL
|D
|125
|LESLIE, MAZDEN
|VANCOUVER
|WHL
|D
|126
|OUTWATER, OWEN
|KINGSTON
|OHL
|C
|129
|MOLNAR, ONDREJ
|ERIE
|OHL
|LW
|130
|SOTO, MATTHEW
|KINGSTON
|OHL
|RW
|131
|XHEKAJ, FLORIAN
|HAMILTON
|OHL
|LW
|132
|WEINSTEIN, SAIGE
|SPOKANE
|WHL
|D
|133
|COTE, CHARLES
|RIMOUSKI
|QMJHL
|D
|134
|ANDONOVSKI, MATTHEW
|KITCHENER
|OHL
|D
|136
|PETROVSKI, JAMES
|OWEN SOUND
|OHL
|D
|138
|MANTEI, QUINN
|BRANDON
|WHL
|D
|139
|ROMEO, LUCAS
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|RW
|141
|FABRIZI, MATTEO
|RED DEER
|WHL
|D
|142
|MACDONELL, ANGUS
|MISSISSAUGA
|OHL
|C
|144
|COUGHLIN, LUKE
|RIMOUSKI
|QMJHL
|D
|147
|HIGGINS, TY
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|D
|148
|SPRYNAR, JAN
|RIMOUSKI
|QMJHL
|RW
|152
|VALIS, BORYA
|REGINA
|WHL
|RW
|154
|CHADWICK, NOAH
|LETHBRIDGE
|WHL
|D
|155
|SMITH, BLAKE
|FLINT
|OHL
|D
|156
|WORMALD, LOGAN
|LETHBRIDGE
|WHL
|LW
|158
|DE LUCA, TOMMASO
|SPOKANE
|WHL
|C
|160
|DAVIAULT, ALEXIS
|ERIE
|OHL
|D
|161
|JULIEN, JACOB
|LONDON
|OHL
|C
|163
|BOUROSH, DANIIL
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|RW
|168
|TOPILNYCKYJ, ANTON
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|D
|172
|PORT, VOJTECH
|EDMONTON
|WHL
|D
|173
|MCCOY, DONOVAN
|PETERBOROUGH
|OHL
|D
|174
|WILLIS, JOEY
|SAGINAW
|OHL
|C
|175
|VIDICEK, MARKUS
|HALIFAX
|QMJHL
|C
|176
|FAUCHON, JONATHAN
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|C
|177
|BOWMAN, BRAEDEN
|GUELPH
|OHL
|RW
|178
|TOURE, DJIBRIL
|SUDBURY
|OHL
|D
|180
|GOLDSMITH, TERRELL
|PRINCE ALBERT
|WHL
|D
|182
|SOVA, SPENCER
|ERIE
|OHL
|D
|184
|ST. DENIS, MAEL
|RIMOUSKI
|QMJHL
|C
|186
|BRUNELLE, BENJAMIN
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|RW
|187
|LOUNSBURY, PRESTON
|MONCTON
|QMJHL
|C
|190
|JELSMA, BEAU
|BARRIE
|OHL
|C
|191
|DELIC, KOCHA
|SUDBURY
|OHL
|C
|197
|PELLERIN, MAXIME
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|RW
|198
|CHRISTOPOULOS, ALEX
|WINDSOR
|OHL
|RW
|203
|MAYO, HUNTER
|RED DEER
|WHL
|D
|205
|MILLER, COLE
|EDMONTON
|WHL
|C
|206
|THORNTON, HUDSON
|PRINCE GEORGE
|WHL
|D
|208
|ROY, PIER-OLIVIER
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|D
|209
|MOORE, LUCAS
|HAMILTON
|OHL
|D
|210
|WATTERODT, VAUGHN
|SASKATOON
|WHL
|LW
|214
|MANGONE, CALEM
|SAGINAW
|OHL
|RW
|215
|TULK, OLIVER
|CALGARY
|WHL
|C
|220
|SZTURC, GABRIEL
|KELOWNA
|WHL
|C
|221
|LAVIGNE, MAEL
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|C
|223
|THORPE, TYLER
|VANCOUVER
|WHL
|RW
CHL-Ranked Goaltenders
|1
|BJARNASON, CARSON
|BRANDON
|WHL
|4
|RATZLAFF, SCOTT
|SEATTLE
|WHL
|9
|SUCHANEK, TOMAS
|TRI-CITY
|WHL
|10
|SPUNAR, JAN
|PORTLAND
|WHL
|11
|MILLER, QUENTIN
|QUEBEC
|QMJHL
|12
|DAY, NATHANIEL
|FLINT
|OHL
|13
|ROBERTSON, CHARLIE
|NORTH BAY
|OHL
|15
|BOWEN, ZACHARY
|LONDON
|OHL
|19
|UNGER, JACKSON
|MOOSE JAW
|WHL
|23
|MICHALUK, COOPER
|SPOKANE
|WHL
|24
|MERCER, RILEY
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|25
|SCHENKEL, CHARLIE
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|26
|ERNST, DYLAN
|KAMLOOPS
|WHL
|27
|FLORES, OWEN
|NIAGARA
|OHL
|28
|MILIC, THOMAS
|SEATTLE
|WHL
|29
|OKE, ANDREW
|SAGINAW
|OHL
|30
|FLEMING, JOSHUA
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|31
|METZGER, TIM
|EVERETT
|WHL
|32
|VOTARY, CORBIN
|OWEN SOUND
|OHL