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January 25, 2021

123 CHL talents named to ‘Players to Watch’ list for January

NHL Draft

123 talents from across the Canadian Hockey League have been listed as Players to Watch in NHL Central Scouting’s January report ahead of the 2021 NHL Draft.

The 123 players include 52 from the Ontario Hockey League, 36 from the Western Hockey League, and 35 from the Quebec Major Junior Hockey League, in addition to an overall increase of 10 players from NHL Central Scouting’s preseason assessment.

13 players received an ‘A’ rating, indicting likely first-round candidates. Six ‘A’ rated players compete in the WHL, four in the OHL, and three in the QMJHL.

From the WHL, ‘A’ rated talent includes Edmonton Oil Kings goaltender Sebastian Cossa, Oil Kings forward Dylan Guenther, Medicine Hat Tigers forward Cole Sillinger, Moose Jaw Warriors forward Ryder Korczak, Seattle Thunderbirds forward Conner Roulette, and Winnipeg ICE defenceman Carson Lambos.

From the OHL, the ‘A’ rated group includes Barrie Colts defenceman Brandt Clarke, Guelph Storm defenceman Daniil Chayka, Kitchener Rangers forward Francesco Pinelli, and Peterborough Petes forward Mason McTavish.

Lastly, the three ‘A’ rated players from the QMJHL count Halifax Mooseheads forward Zachary L’Heureux, Rimouski Oceanic forward Zachary Bolduc, and Shawinigan Cataractes forward Xavier Bourgault.

The remainder of the list includes 28 players who received a ‘B’ rating, indicating likely second- and third-round draft selections. Additionally, 82 players received a ‘C’ rating, indicating fourth-, fifth-, and sixth-round candidates.

In all, 51 CHL clubs are represented by at least one player, with the Gatineau Olympiques topping the charts with six followed by the London Knights and Ottawa 67’s each with five players.

78 CHL players were selected in the 2020 NHL Draft including 19 players chosen in the first round, the CHL’s best opening-round showing since 2014.

A CLARKE BRANDT D BARRIE OHL
A BOLDUC ZACHARY C RIMOUSKI QMJHL
A BOURGAULT XAVIER C SHAWINIGAN QMJHL
A CHAYKA DANIIL D GUELPH OHL
A COSSA SEBASTIAN G EDMONTON WHL
A GUENTHER DYLAN RW EDMONTON WHL
A KORCZAK RYDER C MOOSE JAW WHL
A LAMBOS CARSON D WINNIPEG WHL
A L’HEUREUX ZACHARY LW HALIFAX QMJHL
A MCTAVISH MASON C PETERBOROUGH OHL
A PINELLI FRANCESCO C KITCHENER OHL
A ROULETTE CONNER LW SEATTLE WHL
A SILLINGER COLE C MEDICINE HAT WHL
B KOLOSOV ALEXEI G ERIE OHL
B ALLAN NOLAN D PRINCE ALBERT WHL
B CANONICA LORENZO C SHAWINIGAN QMJHL
B DEAN ZACH C GATINEAU QMJHL
B DEGRAZIA NICK LW SUDBURY OHL
B GAUDREAU BENJAMIN G SARNIA OHL
B GOURE DENI C OWEN SOUND OHL
B GRUSHNIKOV ARTEM D HAMILTON OHL
B HARRISON BRETT C OSHAWA OHL
B HUCKINS COLE C ACADIE-BATHURST QMJHL
B JOHNSTON WYATT C WINDSOR OHL
B LENNOX TRISTAN G SAGINAW OHL
B MAILLOUX LOGAN D LONDON OHL
B MALATESTA JAMES LW QUEBEC QMJHL
B NAUSE EVAN D QUEBEC QMJHL
B O’BRIEN JACK C PORTLAND WHL
B OTHMANN BRENNAN LW FLINT OHL
B PETROV MATVEY RW NORTH BAY OHL
B PLANDOWSKI OSCAR D CHARLOTTETOWN QMJHL
B REYNOLDS PETER C SAINT JOHN QMJHL
B ROBIDAS JUSTIN C VAL-D’OR QMJHL
B ROY JOSHUA RW SAINT JOHN QMJHL
B SOBOLEV DANIIL D WINDSOR OHL
B STANKOVEN LOGAN C KAMLOOPS WHL
B STILLMAN CHASE C SUDBURY OHL
B VRBETIC JOE G NORTH BAY OHL
B WHYNOT CAMERON D HALIFAX QMJHL
B WINTERTON RYAN RW HAMILTON OHL
C CARDWELL ETHAN RW BARRIE OHL
C ADAM OLIVIER G BL.-BOISBRIAND QMJHL
C ALARIE ERIC LW MOOSE JAW WHL
C ARCURI FRANCESCO C KINGSTON OHL
C BANKIER CAEDAN C KAMLOOPS WHL
C BECK JACK RW OTTAWA OHL
C BELLIVEAU ISAAC D GATINEAU QMJHL
C BIASCA ATTILIO C HALIFAX QMJHL
C BIGGAR ZACH D ACADIE-BATHURST QMJHL
C BLOOM JOSH LW SAGINAW OHL
C BOYKO TALYN G TRI-CITY WHL
C BRABENEC JAKUB C CHARLOTTETOWN QMJHL
C BROCHU BRETT G LONDON OHL
C BURROUGHS ETHAN RW OWEN SOUND OHL
C BUSYGIN YAROSLAV D BRANDON WHL
C CAJAN PAVEL G KITCHENER OHL
C CHIASSON JAKE C BRANDON WHL
C CIONA LUCAS LW SEATTLE WHL
C DACH COLTON C SASKATOON WHL
C DANN NOLAN RW SARNIA OHL
C DEL MASTRO ETHAN D MISSISSAUGA OHL
C DESPATIE EMERIK G GATINEAU QMJHL
C ENGLOT DREW RW REGINA WHL
C ENRIGHT ISAAC D NIAGARA OHL
C GAIDAMAK VSEVOLOD C OTTAWA OHL
C GILL-SHANE RANVIR D OTTAWA OHL
C GRUBBE JAYDEN C RED DEER WHL
C HAYES AVERY RW HAMILTON OHL
C HINDS TYSON D RIMOUSKI QMJHL
C HOLMES JACOB D SOO OHL
C IACOBO FABIO G VICTORIAVILLE QMJHL
C IORIO VINCENT D BRANDON WHL
C JORDAN COLE D MOOSE JAW WHL
C KASHNIKOV EVGENII D GATINEAU QMJHL
C KIDNEY RILEY C ACADIE-BATHURST QMJHL
C KNAK SIMON LW PORTLAND WHL
C KOSIOR LANDON D PRINCE ALBERT WHL
C KOZAK TYSON C PORTLAND WHL
C KREBS DRU D MEDICINE HAT WHL
C KRESSLER BRAEDEN C FLINT OHL
C KULAKOV ARTYOM D ERIE OHL
C KUZMIN DMITRI D FLINT OHL
C LAJOIE MARC D TRI-CITY WHL
C LANDRY MANIX C GATINEAU QMJHL
C LARSEN KASPER D MISSISSAUGA OHL
C LESSARD MARSHALL RW VAL-D’OR QMJHL
C LOCKHART CONNOR C ERIE OHL
C MACDONALD CAMERON C SAINT JOHN QMJHL
C MALIK NICK G SOO OHL
C MARJALA VILJAMI LW QUEBEC QMJHL
C MAST RYAN D SARNIA OHL
C MASTERS KYLE D RED DEER WHL
C MATIER JACK D OTTAWA OHL
C MIANSCUM ISRAEL LW SHERBROOKE QMJHL
C MILNE MICHAEL LW WINNIPEG WHL
C MONTGOMERY BRYCE D LONDON OHL
C NADEAU OLIVIER RW SHAWINIGAN QMJHL
C ORR ROBERT RW HALIFAX QMJHL
C OSTAPCHUK ZACK C VANCOUVER WHL
C PROKOPENKO ALEXEI C GATINEAU QMJHL
C PUNNETT CONNOR D BARRIE OHL
C ROGER BEN D LONDON OHL
C ROUSSEAU WILLIAM G QUEBEC QMJHL
C SAGANIUK COLBY RW ERIE OHL
C SEDOFF CHRISTOFFER D RED DEER WHL
C SERHYENKO CARTER G PRINCE ALBERT WHL
C SHERK LAWSON C HAMILTON OHL
C SIRIZZOTTI BRENDEN RW OTTAWA OHL
C SOP MATTHEW LW KITCHENER OHL
C STEKLOV KIRILL D LONDON OHL
C STRINGER ZACK LW LETHBRIDGE WHL
C SUNI OLIVER LW OSHAWA OHL
C SWARD GRAHAM D SPOKANE WHL
C THOMSON BRYAN G LETHBRIDGE WHL
C TOURIGNY MIGUEL D BL.-BOISBRIAND QMJHL
C TRENHOLM CONNOR C CAPE BRETON QMJHL
C TRUDEAU WILLIAM D CHARLOTTETOWN QMJHL
C TSCHIGERL SEAN LW CALGARY WHL
C UCHACZ KAI C SEATTLE WHL
C VOIT TY RW SARNIA OHL
C ZANETTI BRIAN D PETERBOROUGH OHL
C ZELLWEGER OLEN D EVERETT WHL
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