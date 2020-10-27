113 CHL Players to Watch ahead of 2021 NHL Draft
113 Canadian Hockey League players have been listed as Players to Watch by NHL Central Scouting ahead of the 2021 NHL Draft.
The 113 CHL players include 46 from the Ontario Hockey League, 36 from the Western Hockey League, and 31 from the Quebec Major Junior Hockey League.
13 players received ‘A’ ratings, indicating likely first-round candidates. Five ‘A’ rated players come from each of the OHL and WHL with the remaining three coming from the QMJHL.
From the OHL, ‘A’ rated talent includes forwards Mason McTavish (Peterborough Petes) and Francesco Pinelli (Kitchener Rangers) as well as defencemen Daniil Chayka (Guelph Storm), Brandt Clarke (Barrie Colts), and Artyom Grushnikov (Hamilton Bulldogs).
From the WHL, the list of ‘A’ talent includes forwards Dylan Guenther (Edmonton Oil Kings), Ryder Korczak (Moose Jaw Warriors), Conner Roulette (Seattle Thunderbirds), and Cole Sillinger (Medicine Hat Tigers) as well as defenceman Carson Lambos (Winnipeg ICE).
Rounding out the list, the three ‘A’ rated talents from the QMJHL include forwards Zachary Bolduc (Rimouski Oceanic), Xavier Bourgault (Shawinigan Cataractes), and Zachary L’Heureux (Halifax Mooseheads).
The remainder of the list counts 23 players who received a ‘B’ rating, indicating likely second- and third-round candidates. The ‘B’ rated group counts 11 forwards, eight defencemen, and four goaltenders. Additionally, 77 players received a ‘C’ rating, indicating likely fourth-, fifth-, and sixth-round candidates. The ‘C’ rated group counts 42 forwards, 27 defencemen, and eight goaltenders.
In all, 40 CHL clubs are represented with at least one player, with the Gatineau Olympiques and Ottawa 67’s headlining the list with five players each followed by the Hamilton Bulldogs and Quebec Remparts both with four.
78 CHL players were selected in the 2020 NHL Draft including 19 players chosen in the first round, the CHL’s best opening-round showing since 2014.
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|MARJALA
|VILJAMI
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|BRIAN
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