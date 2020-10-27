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October 27, 2020

113 CHL Players to Watch ahead of 2021 NHL Draft

NHL Draft

 

113 Canadian Hockey League players have been listed as Players to Watch by NHL Central Scouting ahead of the 2021 NHL Draft.

The 113 CHL players include 46 from the Ontario Hockey League, 36 from the Western Hockey League, and 31 from the Quebec Major Junior Hockey League.

13 players received ‘A’ ratings, indicating likely first-round candidates. Five ‘A’ rated players come from each of the OHL and WHL with the remaining three coming from the QMJHL.

From the OHL, ‘A’ rated talent includes forwards Mason McTavish (Peterborough Petes) and Francesco Pinelli (Kitchener Rangers) as well as defencemen Daniil Chayka (Guelph Storm), Brandt Clarke (Barrie Colts), and Artyom Grushnikov (Hamilton Bulldogs).

From the WHL, the list of ‘A’ talent includes forwards Dylan Guenther (Edmonton Oil Kings), Ryder Korczak (Moose Jaw Warriors), Conner Roulette (Seattle Thunderbirds), and Cole Sillinger (Medicine Hat Tigers) as well as defenceman Carson Lambos (Winnipeg ICE).

Rounding out the list, the three ‘A’ rated talents from the QMJHL include forwards Zachary Bolduc (Rimouski Oceanic), Xavier Bourgault (Shawinigan Cataractes), and Zachary L’Heureux (Halifax Mooseheads).

The remainder of the list counts 23 players who received a ‘B’ rating, indicating likely second- and third-round candidates. The ‘B’ rated group counts 11 forwards, eight defencemen, and four goaltenders. Additionally, 77 players received a ‘C’ rating, indicating likely fourth-, fifth-, and sixth-round candidates. The ‘C’ rated group counts 42 forwards, 27 defencemen, and eight goaltenders.

In all, 40 CHL clubs are represented with at least one player, with the Gatineau Olympiques and Ottawa 67’s headlining the list with five players each followed by the Hamilton Bulldogs and Quebec Remparts both with four.

78 CHL players were selected in the 2020 NHL Draft including 19 players chosen in the first round, the CHL’s best opening-round showing since 2014.

A BOLDUC ZACHARY C RIMOUSKI QMJHL
A BOURGAULT XAVIER C SHAWINIGAN QMJHL
A CHAYKA DANIIL D GUELPH OHL
A CLARKE BRANDT D BARRIE OHL
A GRUSHNIKOV ARTYOM D HAMILTON OHL
A GUENTHER DYLAN RW EDMONTON WHL
A KORCZAK RYDER C MOOSE JAW WHL
A LAMBOS CARSON D WINNIPEG WHL
A L’HEUREUX ZACHARY LW HALIFAX QMJHL
A MCTAVISH MASON C PETERBOROUGH OHL
A PINELLI FRANCESCO C KITCHENER OHL
A ROULETTE CONNER LW SEATTLE WHL
A SILLINGER COLE LW MEDICINE HAT WHL
B ALLAN NOLAN D PRINCE ALBERT WHL
B BELLIVEAU ISAAC D RIMOUSKI QMJHL
B CANONICA LORENZO C SHAWINIGAN QMJHL
B COSSA SEBASTIAN G EDMONTON WHL
B DEAN ZACH C GATINEAU QMJHL
B DEGRAZIA NICK C SUDBURY OHL
B GAUDREAU BENJAMIN G SARNIA OHL
B HARRISON BRETT C OSHAWA OHL
B JOHNSTON WYATT C WINDSOR OHL
B LENNOX TRISTAN G SAGINAW OHL
B MALATESTA JAMES D QUEBEC QMJHL
B NAUSE EVAN D QUEBEC QMJHL
B O’BRIEN JACK C PORTLAND WHL
B OTHMANN BRENNAN C FLINT OHL
B PLANDOWSKI OSCAR D CHARLOTTETOWN QMJHL
B REYNOLDS PETER D SAINT JOHN QMJHL
B ROBIDAS JUSTIN C VAL-D’OR QMJHL
B ROY JOSHUA LW SAINT JOHN QMJHL
B SOBOLEV DANIIL D WINDSOR OHL
B STANKOVEN LOGAN RW KAMLOOPS WHL
B STILLMAN CHASE C SUDBURY OHL
B VRBETIC JOE G NORTH BAY OHL
B WHYNOT CAMERON D HALIFAX QMJHL
C ALARIE ERIC LW MOOSE JAW WHL
C ARCURI FRANCESCO C KINGSTON OHL
C BANKIER CAEDAN C KAMLOOPS WHL
C BECK JACK RW OTTAWA OHL
C BELZILE THOMAS D ROUYN-NORANDA QMJHL
C BIASCA ATTILIO C HALIFAX QMJHL
C BIGGAR ZACH D ACADIE-BATHURST QMJHL
C BOYKO TALYN G TRI-CITY WHL
C BRABENEC JAKUB LW CHARLOTTETOWN QMJHL
C BURROUGHS ETHAN RW OWEN SOUND OHL
C BUSYGIN YAROSLAV D BRANDON WHL
C CAJAN PAVEL G KITCHENER OHL
C CARDWELL ETHAN RW BARRIE OHL
C CHIASSON JAKE RW BRANDON WHL
C CIONA LUCAS LW SEATTLE WHL
C DACH COLTON C SASKATOON WHL
C DANN NOLAN LW SARNIA OHL
C DEL MASTRO ETHAN D MISSISSAUGA OHL
C DESPATIE EMERIK G GATINEAU QMJHL
C ENGLOT DREW RW REGINA WHL
C ENRIGHT ISAAC D NIAGARA OHL
C GAIDAMAK VSEVOLOD C OTTAWA OHL
C GILL-SHANE RANVIR D OTTAWA OHL
C GOURE DENI C OWEN SOUND OHL
C GRUBBE JAYDEN C RED DEER WHL
C GURYEV ARTEM D PETERBOROUGH OHL
C HAYES AVERY RW HAMILTON OHL
C HINDS TYSON D SHAWINIGAN QMJHL
C HOLMES JACOB D SAULT STE. MARIE OHL
C HUCKINS COLE C ACADIE-BATHURST QMJHL
C IACOBO FABIO G VICTORIAVILLE QMJHL
C IORIO VINCENT D BRANDON WHL
C JORDAN COLE D MOOSE JAW WHL
C KASHNIKOV EVGENII D GATINEAU QMJHL
C KIDNEY RILEY C ACADIE-BATHURST QMJHL
C KNAK SIMON RW PORTLAND WHL
C KOSIOR LANDON D PRINCE ALBERT WHL
C KOZAK TYSON C PORTLAND WHL
C KREBS DRU D MEDICINE HAT WHL
C KRESSLER BRAEDEN C FLINT OHL
C LAJOIE MARC D TRI-CITY WHL
C LANDRY MANIX C GATINEAU QMJHL
C LARSEN KASPER D MISSISSAUGA OHL
C LOCKHART CONNOR C ERIE OHL
C MACDONALD CAMERON C SAINT JOHN QMJHL
C MAILLOUX LOGAN D LONDON OHL
C MALIK NICK G SAULT STE. MARIE OHL
C MARJALA VILJAMI LW QUEBEC QMJHL
C MASTERS KYLE D RED DEER WHL
C MATIER JACK D OTTAWA OHL
C MIANSCUM ISRAEL LW SHERBROOKE QMJHL
C MILNE MICHAEL LW WINNIPEG WHL
C MONTGOMERY BRYCE D LONDON OHL
C MYKLUKHA OLEKSIY C ROUYN-NORANDA QMJHL
C OSTAPCHUK ZACK C VANCOUVER WHL
C PETROV MATVEI RW NORTH BAY OHL
C PROKOPENKO ALEXEI C GATINEAU QMJHL
C PUNNETT CONNOR D BARRIE OHL
C ROGER BEN D LONDON OHL
C ROUSSEAU WILLIAM G QUEBEC QMJHL
C SAGANIUK COLBY RW ERIE OHL
C SEDOFF CHRISTOFFER D RED DEER WHL
C SERHYENKO CARTER G PRINCE ALBERT WHL
C SHERK LAWSON C HAMILTON OHL
C SIRIZZOTTI BRENDEN RW OTTAWA OHL
C SOP MATTHEW LW KITCHENER OHL
C STRINGER ZACK LW LETHBRIDGE WHL
C SUNI OLIVER RW OSHAWA OHL
C SWARD GRAHAM D SPOKANE WHL
C THOMSON BRYAN G LETHBRIDGE WHL
C TRUDEAU WILLIAM D CHARLOTTETOWN QMJHL
C TSCHIGERL SEAN LW CALGARY WHL
C UCHACZ KAI C SEATTLE WHL
C VOIT TY RW SARNIA OHL
C WINTERTON RYAN RW HAMILTON OHL
C ZANETTI BRIAN D PETERBOROUGH OHL
C ZELLWEGER OLEN D EVERETT WHL
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