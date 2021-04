Update: 2021 President Cup Playoffs schedule

The Quebec Major Junior Hockey League today announced the schedules for the Voltigeurs vs. Remparts and the Armada vs. Olympiques matchups.

Blainville-Boisbriand (5) vs Gatineau (8)

Date Time (ET) Away Home Arena 2021-04-28 1 PM Gatineau Blainville-Boisbriand Centre Gervais Auto 2021-04-29 7 PM Gatineau Blainville-Boisbriand Centre Gervais Auto 2021-05-01 4 PM Blainville-Boisbriand Gatineau Centre Gervais Auto 2021-05-03* 7 PM Blainville-Boisbriand Gatineau Centre Gervais Auto 2021-05-05* 7 PM Gatineau Blainville-Boisbriand Centre Gervais Auto

* if necessary

Québec (6) vs Drummondville (7)

Date Time (ET) Away Home Arena 2021-04-27 1 PM Drummondville Québec Centre Marcel-Dionne 2021-04-28 7 PM Drummondville Québec Centre Marcel-Dionne 2021-04-30 7 PM Québec Drummondville Centre Marcel-Dionne 2021-05-02* 4 PM Québec Drummondville Centre Marcel-Dionne 2021-05-04* 7 PM Drummondville Québec Centre Marcel-Dionne

* if necessary