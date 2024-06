BUFFALO, NEW YORK - JUNE 8: Cole Beaudoin #123 performs the pro agility test during the 2024 NHL Scouting Combine at LECOM Harborcenter on June 8, 2024 in Buffalo, New York. (Photo by Ben Ludeman/NHLI via Getty Images)

CHL talent shines during 2024 NHL Combine

A significant amount of CHL talent excelled at the recent 2024 NHL Combine.

Held at the KeyBank Center and HarborCenter in Buffalo, New York, from June 3-8, 48 CHL players were in attendance to undergo a final round of physical and medical assessments and interview with interested NHL clubs ahead of the 2024 NHL Draft.

The 2024 NHL Draft takes place June 28-29 at the Sphere in Las Vegas.

2024 NHL Combine results (Top 10 only)

Aerobic Fitness: Test Duration

1. Cole Beaudoin (Barrie) – 13:45

3. Ollie Josephson (Red Deer) – 13:05

8. Eriks Mateiko (Saint John) – 13:00

Aerobic Fitness: VO2 Max (ml/kg/min)

1. Ollie Josephson (Red Deer) – 65

1. Tij Iginla (Kelowna) – 65

6. Cole Beaudoin (Barrie) – 62

7. Jacob Battaglia (Kingston) – 61

10. Julius Miettinen (Everett) – 60

Agility and Balance: Pro Agility Left (sec)

4. Terik Parascak (Prince George) – 4.28

6. Sam O’Reilly (London) – 4.33

7. Charlie Elick (Brandon) – 4.33

Agility and Balance: Pro Agility Right (sec)

2. Jett Luchanko (Guelph) – 4.23

5. Terik Parascak (Prince George) – 4.25

6. Sam O’Reilly (London) – 4.25

7. Alexis Bernier (Baie-Comeau) – 4.28

10. Ethan Procyszyn (North Bay) – 4.30

Anaerobic Fitness: Mean Power Output (watts/kg)

1. Jett Luchanko (Guelph) – 12.9

2. Alexis Bernier (Baie-Comeau) – 12.8

7. Charlie Elick (Brandon) – 12.3

10. Lukas Fischer (Sarnia) – 12.0

Anaerobic Fitness: Peak Power Output (watts/kg)

2. Maxim Massé (Chicoutimi) – 18.1

4. Ben Danford (Oshawa) – 18.0

6. Alexis Bernier (Baie-Comeau) – 17.8

10. Charlie Elick (Brandon) – 17.2

10. Lukas Fischer (Sarnia) – 17.2

Anaerobic Fitness: Fatigue Index

1. Ollie Josephson (Red Deer) – 35.1

2. Ondrej Becher (Prince George) – 39.7

3. Ryder Ritchie (Prince Albert) – 40.5

6. Tomas Lavoie (Cape Breton) – 41.7

7. Jett Luchanko (Guelph) – 42.3

8. Zayne Parekh (Saginaw) – 42.4

10. Raoul Boilard (Baie-Comeau) – 43.4

Anthropometry: Wingspan (Inches)

5. Eriks Mateiko (Saint John) – 80.25

7. Tomas Lavoie (Cape Breton) – 80

8. Adam Jecho (Edmonton) – 79.50

10. Sam Dickinson (London) – 78.75

Body Composition by Percentage of Body Fat

1. Ethan Procyszyn (North Bay) – 6.84

6. Jett Luchanko (Guelph) – 7.20

7. Beckett Sennecke (Oshawa) – 7.20

8. Maxim Massé (Chicoutimi) – 7.33

10. Lukas Fischer (Sarnia) – 7.45

Force Plate: Vertical Jump (inches)

2. Jett Luchanko (Guelph) – 24.63

8. Carson Wetsch (Calgary) – 22.76

Force Plate: Squat Jump (Inches)

5. Tij Iginla (Kelowna) – 18.38

6. Ben Danford (Oshawa) – 18.35

7. Carson Wetsch (Calgary) – 18.29

8. Jett Luchanko (Guelph) – 18.00

Force Plate: No Arm Jump (inches)

4. Jett Luchanko (Guelph) – 21.11

8. Tij Iginla (Kelowna) – 19.89

Musculoskeletal: Bench press 50 per cent of Body Weight (Power – watts/kg)

1. Cole Beaudoin (Barrie) – 8.71

2. Lukas Fischer (Sarnia) – 8.26

4. Cayden Lindstrom (Medicine Hat) – 7.69

6. Raoul Boilard (Baie-Comeau) – 7.42

7. Sam O’Reilly (London) – 6.95

8. Carson Wetsch (Calgary) – 6.92

9. Sam Dickinson (London) – 6.92

10. Nathan Villeneuve (Sudbury) – 6.88

Musculoskeletal: Left Hand Grip (lbs.)

1. Jett Luchanko (Guelph) – 172

2. Cayden Lindstrom (Medicine Hat) – 168

3. Eriks Mateiko (Saint John) – 166

7. Cole Beaudoin (Barrie) – 156

8. Ethan Procyszyn (North Bay) – 156

Musculoskeletal: Right Hand Grip (lbs.)

1. Jett Luchanko (Guelph) – 175

2. Cayden Lindstrom (Medicine Hat) – 166

3. Colton Roberts (Vancouver) – 165

6. Eriks Mateiko (Saint John) – 161

10. Cole Beaudoin (Barrie) – 158

Musculoskeletal: Pull-Ups Consecutive (max #)

2. Lukas Fischer (Sarnia) – 15

3. Tij Iginla (Kelowna) – 13

5. Cole Beaudoin (Barrie) – 13

6. Colton Roberts (Vancouver) – 13

7. Ollie Josephson (Red Deer) – 13

10. Ethan Procyszyn (North Bay) – 12

Musculoskeletal: Horizontal Jump (inches)

6. Alexis Bernier (Baie-Comeau) – 114.5