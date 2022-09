232 current CHL talents attending NHL training camps

A total of 232 players currently eligible to compete in the Canadian Hockey League are attending National Hockey League training camps this fall.

In all, the 232 total reflects 96 participants hailing from the Ontario Hockey League followed by 76 from the Western Hockey League and 60 from the Quebec Major Junior Hockey League.

Additionally, 52 CHL clubs are represented with at least one active player participating in NHL training camp, headlined by the North Bay Battalion with nine players followed by the Guelph Storm and Moose Jaw Warriors each with eight. From the QMJHL, the Acadie-Bathurst Titan, Gatineau Olympiques, Quebec Remparts, and defending Memorial Cup champion Saint John Sea Dogs lead the way with seven participants.

Among the NHL’s 32 clubs, the Detroit Red Wings have the most CHL invites, counting 15 players, followed by the Anaheim Ducks with 14. Each NHL training camp roster counts at least two current CHL players. The CHL proudly continues to be the leading producer of NHL talent.

Final rosters ahead of the upcoming 2022-23 NHL regular season will be announced in early October.

Anaheim Ducks

Gage Alexander, Swift Current

Charles Cote, Rimouski

Nathan Gaucher, Quebec

Tyson Hinds, Sherbrooke

Connor Hvidston, Swift Current

Ben King, Red Deer

Tristan Luneau, Gatineau

Mason McTavish, Hamilton

Pavel Mintyukov, Saginaw

Sasha Pastujov, Guelph

Luka Profaca, Guelph

Sean Tschigerl, Calgary

Noah Warren, Gatineau

Olen Zellweger, Everett

Arizona Coyotes

Conor Geekie, Winnipeg

Dylan Guenther, Edmonton

Jeremy Langlois, Cape Breton

Anson Thornton, Barrie

Boston Bruins

Frederic Brunet, Rimouski

Jackson Edward, London

Fabian Lysell, Vancouver

Ryan Mast, Sarnia

Matthew Poitras, Guelph

Buffalo Sabres

Josh Bloom, Saginaw

Vsevolod Komarov, Quebec

Tyson Kozak, Portland

Mats Lindgren, Kamloops

Olivier Nadeau, Shawinigan

Matthew Savoie, Winnipeg

Spencer Sova, Erie

Calgary Flames

Jack Beck, Ottawa

Parker Bell, Tri-City

Evan Boucher, Halifax

Lucas Ciona, Seattle

Cole Huckins, Acadie-Bathurst

Cole Jordan, Moose Jaw

Rory Kerins, Soo

Yan Kuznetsov, Saint John

Jeremie Poirier, Saint John

Christoffer Sedoff, Red Deer

Cooper Walker, Guelph

Cameron Whynot, Halifax

Carolina Hurricanes

Patrik Hamrla, Rimouski

Bryce Montgomery, London

Robert Orr, Gatineau

Justin Robidas, Val-d’Or

Ronan Seeley, Everett

Chicago Blackhawks

Nolan Allan, Prince Albert

Colton Dach, Kelowna

Ethan Del Mastro, Mississauga

Gavin Hayes, Flint

Kevin Korchinski, Seattle

Paul Ludwinski, Kingston

Samuel Savoie, Gatineau

Colorado Avalanche

Oskar Olausson, Oshawa

Ivan Zhigalov, Kingston

Columbus Blue Jackets

Ben Boyd, Charlottetown

Luca Del Bel Belluz, Mississauga

Jordan Dumais, Halifax

Nolan Lalonde, Erie

James Malatesta, Quebec

Denton Mateychuk, Moose Jaw

Martin Rysavy, Moose Jaw

Stanislav Svozil, Regina

Dallas Stars

Mavrik Bourque, Shawinigan

Wyatt Johnston, Windsor

Logan Stankoven, Kamloops

Antonio Stranges, London

Gavin White, Hamilton

Detroit Red Wings

Jan Bednar, Acadie-Bathurst

Jeremie Biakabutuka, Charlottetown

Sebastian Cossa, Edmonton

Cross Hanas, Portland

Ivan Ivan, Cape Breton

Marcus Limpar-Lantz, Sarnia

Amadeus Lombardi, Flint

Mitchell Martin, Kitchener

Jacob Mathieu, Rimouski

Tnias Mathurin, North Bay

Andrew Oke, Saginaw

Riley Piercey, Flint

Oscar Plandowski, Drummondville

Jake Uberti, Mississauga

Pasquale Zito, Niagara

Edmonton Oilers

Xavier Bourgault, Shawinigan

Jake Chiasson, Brandon

Matvey Petrov, North Bay

Reid Schaefer, Seattle

Ty Tullio, Oshawa

Maximus Wanner, Moose Jaw



Florida Panthers

Marek Alscher, Portland

Liam Arnsby, North Bay

Josh Davies, Swift Current

Braden Hache, Kingston

Evan Nause, Quebec

Kai Schwindt, Mississauga

Justin Sourdif, Edmonton

Los Angeles Kings

Eric Alarie, Moose Jaw

Angus Booth, Shawinigan

Martin Chromiak, Kingston

Brandt Clarke, Barrie

Riley Fiddler-Schultz, Calgary

Landon Kosior, Prince Albert

Marc Lajoie, Tri-City

Kaleb Lawrence, Owen Sound

Francesco Pinelli, Kitchener

James Stefan, Portland

Minnesota Wild

Daemon Hunt, Moose Jaw

Carson Lambos, Winnipeg

Mikey Milne, Winnipeg

Ryan O’Rourke, Soo

Montreal Canadiens

Owen Beck, Mississauga

Antoine Coulombe, Shawinigan

Jared Davidson, Seattle

Kaiden Guhle, Edmonton

Cedrick Guindon, Owen Sound

Riley Kidney, Acadie-Bathurst

Riley Mercer, Drummondville

Jan Mysak, Hamilton

Joshua Roy, Sherbrooke

Miguel Tourigny, Acadie-Bathurst

William Trudeau, Charlottetown

Joe Vrbetic, North Bay

Nashville Predators

Luke Evangelista, London

Zachary L’Heureux, Halifax

Jack Matier, Ottawa

Luke Prokop, Edmonton

Graham Sward, Spokane

New Jersey Devils

Tyler Brennan, Prince George

Josh Filmon, Swift Current

Chase Stillman, Peterborough

New York Islanders

William Dufour, Saint John

Isaiah George, London

Daylan Kuefler, Kamloops

Tristan Lennox, Saginaw

Matthew Maggio, Windsor

New York Rangers

Sam Alfano, Peterborough

Maxim Barbashev, Moncton

Talyn Boyko, Kelowna

Will Cuylle, Windsor

Dylan Garand, Kamloops

Jayden Grubbe, Red Deer

Ryder Korczak, Moose Jaw

Bryce McConnell-Barker, Soo

Brennan Othmann, Flint

Matthew Rempe, Seattle

Ottawa Senators

Tyler Boucher, Ottawa

Philippe Daoust, Saint John

Jorian Donovan, Hamilton

Ridly Greig, Brandon

Carson Latimer, Prince Albert

Zachary Massicotte, Shawinigan

Kyle McDonald, North Bay

Zack Ostapchuk, Vancouver

Ben Roger, Kingston

Chandler Romeo, Sarnia

Reid Valade, Kitchener

Dalyn Wakely, North Bay

Philadelphia Flyers

J.R. Avon, Peterborough

Elliot Desnoyers, Halifax

Tyson Foerster, Barrie

Alexis Gendron, Blainville-Boisbriand

Mikael Huchette, Quebec

Theo Rochette, Quebec

Ethan Samson, Prince George

Tyler Savard, Soo

Zayde Wisdom, Kingston

Brian Zanetti, Peterborough

Pittsburgh Penguins

Raivis Ansons, Saint John

Isaac Belliveau, Gatineau

Nolan Collins, Sudbury

Ryan McCleary, Portland

Owen Pickering, Swift Current

San Jose Sharks

Mason Beaupit, Spokane

Ethan Cardwell, Barrie

Jake Furlong, Halifax

Benjamin Gaudreau, Sarnia

Liam Gilmartin, Erie

Artem Guryev, Peterborough

Danil Gushchin, Niagara

Samuel Mayer, Peterborough

Max McCue, London

Ozzy Wiesblatt, Prince Albert

Seattle Kraken

Jagger Firkus, Moose Jaw

David Goyette, Sudbury

Kyle Jackson, North Bay

Jacob Melanson, Acadie-Bathurst

Ty Nelson, North Bay

Tucker Robertson, Peterborough

Shane Wright, Kingston

St. Louis Blues

Zachary Bolduc, Quebec

Michael Buchinger, Guelph

Will Cranley, Flint

Tyson Galloway, Calgary

Marc-Andre Gaudet, Acadie-Bathurst

Jake Neighbours, Edmonton

Landon Sim, London

Tampa Bay Lightning

Jack Finley, Winnipeg

Dyllan Gill, Rouyn-Noranda

Cam MacDonald, Saint John

Roman Schmidt, Kitchener

Jack Thompson, Soo

Toronto Maple Leafs

Fraser Minten, Kamloops

William Villeneuve, Saint John

Vancouver Canucks

Kirill Kudryavtsev, Soo

Connor Lockhart, Erie

Cole Shepard, Vancouver

Ty Young, Prince George

Vegas Golden Knights

Jakub Brabenec, Charlottetown

Daniil Chayka, Guelph

Artur Cholach, Barrie

Lukas Cormier, Charlottetown

Zach Dean, Gatineau

Jakub Demek, Edmonton

Patrick Guay, Charlottetown

Jordan Gustafson, Seattle

Ben Hemmerling, Everett

Matyas Sapovaliv, Saginaw

Jesper Vikman, Vancouver

Washington Capitals

Garin Bjorklund, Medicine Hat

Haakon Hanelt, Gatineau

Ryan Hofer, Everett

Vincent Iorio, Brandon

Jake Karabela, Guelph

Dru Krebs, Medicine Hat

Hendrix Lapierre, Acadie-Bathurst

Simon Motew, Kitchener

Alexander Suzdalev, Regina

Winnipeg Jets

Tyrel Bauer, Seattle

Domenic DiVincentiis, North Bay

Dmitry Kuzmin, Flint

Danny Zhilkin, Guelph