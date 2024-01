2024 Kubota CHL/NHL Top Prospects perform on-ice testing

Forty of the Canadian Hockey League’s top prospects for the 2024 NHL Draft completed on-ice testing Tuesday ahead of the 2024 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game, which is set to take place tomorrow at the Avenir Centre in Moncton, N.B.

The Sport Testing Combine conducted by the Okanagan Hockey Group offered all players in attendance the opportunity to showcase their individual strengths while gauging their fitness and skill levels among their peers for NHL management and scouts to evaluate.

On-ice tests included forward and backward sprints, weave agility, transition agility, and reaction drills performed with and without the puck:

30M Forward Skate

1 – Julius Miettinen (Everett Silvertips / WHL) — 3.866 seconds

2 – Charlie Elick (Brandon Wheat Kings / WHL) — 4 seconds

3 – Maxim Massé (Chicoutimi Saguenéens / QMJHL) — 4.063 seconds

4 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 4.098 seconds

5 – Nathan Villeneuve (Sudbury Wolves / OHL) — 4.122 seconds

30M Forward Skate with Puck

1 – Sam Dickinson (London Knights / OHL) — 3.902 seconds

2 – Nathan Villeneuve (Sudbury Wolves / OHL) — 3.984 seconds

3 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 3.985 seconds

4 – Eriks Mateiko (Saint John Sea Dogs / QMJHL) — 4.051 seconds

5 – Ben Danford (Oshawa Generals / OHL) — 4.08 seconds

30M Backwards Skate

1 – Zayne Parekh (Saginaw Spirit / OHL) — 4.442 seconds

2 – Charlie Elick (Brandon Wheat Kings / WHL) — 4.461 seconds

3 – Sam Dickinson (London Knights / OHL) — 4.482 seconds

4 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL) — 4.614 seconds

5 – Ben Danford (Oshawa Generals / OHL) — 4.671 seconds

30M Backwards Skate with Puck

1 – Sam Dickinson (London Knights / OHL) — 4.551 seconds

2 – Zayne Parekh (Saginaw Spirit / OHL) — 4.603 seconds

3 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL) — 4.625 seconds

3 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 4.625 seconds

5 – Ben Danford (Oshawa Generals / OHL) — 4.699 seconds

Weave Agility

1 – Carson Wetsch (Calgary Hitmen / WHL) — 10.487 seconds

2 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL) — 10.498 seconds

3 – Henry Mews (Ottawa 67’s / OHL) — 10.602 seconds

4 – Sam O’Reilly (London Knights / OHL) — 10.779 seconds

5 – Luke Misa (Mississauga Steelheads / OHL) — 10.801 seconds

Weave Agility with Puck

1 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL) — 10.693 seconds

2 – Luke Misa (Mississauga Steelheads / OHL) — 10.968 seconds

3 – Tanner Howe (Regina Pats / WHL) — 10.977 seconds

4 – Harrison Brunicke (Kamloops Blazers / WHL) — 10.979 seconds

5 – Marek Vanacker (Brantford Bulldogs / OHL) — 11 seconds

Transition Ability

1 – Henry Mews (Ottawa 67’s / OHL) — 13.368 seconds

2 – Sam Dickinson (London Knights / OHL) — 13.38 seconds

3 – Berkly Catton (Spokane Chiefs / WHL) — 13.503 seconds

4 – Charlie Elick (Brandon Wheat Kings / WHL) — 13.506 seconds

5 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL) — 13.525 seconds

Transition Ability with Puck

1 – Henry Mews (Ottawa 67’s / OHL) — 13.902 seconds

2 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 13.918 seconds

3 – Charlie Elick (Brandon Wheat Kings / WHL) — 14.054 seconds

4 – Luke Misa (Mississauga Steelheads / OHL) — 14.073 seconds

5 – Colton Roberts (Vancouver Giants / WHL) — 14.134 seconds

Reaction

1 – Terik Parascak (Prince George Cougars / WHL) — 9.165 seconds

2 – Ethan Procyszyn (North Bay Battalion / OHL) — 9.559 seconds

3 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 9.717 seconds

4 – Liam Greentree (Windsor Spitfires / OHL) — 9.751 seconds

5 – Luca Marrelli (Oshawa Generals / OHL) — 9.77 seconds

Reaction with Puck

1 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL) — 9.959 seconds

2 – Ethan Procyszyn (North Bay Battalion / OHL) — 9.973 seconds

3 – Luke Misa (Mississauga Steelheads / OHL) — 9.99 seconds

4 – Carson Wetsch (Calgary Hitmen / WHL) — 10.012 seconds

5 – Luca Marrelli (Oshawa Generals / OHL) — 10.19 seconds

Overall

1 – Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL)

2 – Sam Dickinson (London Knights / OHL)

3 – Carson Wetsch (Calgary Hitmen / WHL)

4 – Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL)

5 – Charlie Elick (Brandon Wheat Kings / WHL)

Sport Testing scores provide valuable performance benchmarks to coaches and players at all levels of hockey with data collected at the Kubota CHL/NHL Top Prospects Game shared with NHL Central Scouting and distributed to all 32 NHL teams. For photos from today’s event and the 2024 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game (credit: Daniel St Louis / CHL), please visit the following link.

