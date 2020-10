19 CHL players selected in first round of 2020 NHL Draft

The Canadian Hockey League is proud to announce that 19 CHL players were chosen in the first round of the 2020 NHL Draft on Tuesday night representing over 61% of all selections.

CHL Players Selected in the First Round of the 2020 NHL Draft:

1. Alexis Lafreniere (Rimouski Oceanic) LW – New York Rangers

2. Quinton Byfield (Sudbury Wolves) C – Los Angeles Kings

6. Jamie Drysdale (Erie Otters) D – Anaheim Ducks

8. Jack Quinn (Ottawa 67’s) RW – Buffalo Sabres

9. Marco Rossi (Ottawa 67’s) C – Minnesota Wild

10. Cole Perfetti (Saginaw Spirit) C – Winnipeg Jets

13. Seth Jarvis (Portland Winterhawks) C – Carolina Hurricanes

16. Kaiden Guhle (Prince Albert Raiders) D – Montreal Canadiens

18. Dawson Mercer (Chicoutimi Sagueneens) C – New Jersey Devils

19. Braden Schneider (Brandon Wheat Kings) D – New York Rangers

22. Hendrix Lapierre (Chicoutimi Sagueneens) C – Washington Capitals

23. Tyson Foerster (Barrie Colts) RW – Philadelphia Flyers

24. Connor Zary (Kamloops Blazers) C – Calgary Flames

25. Justin Barron (Halifax Mooseheads) D – Colorado Avalanche

26. Jake Neighbours (Edmonton Oil Kings) LW – St. Louis Blues

27. Jacob Perreault (Sarnia Sting) RW – Anaheim Ducks

28. Ridly Greig (Brandon Wheat Kings) C – Ottawa Senators

30. Mavrik Bourque (Shawinigan Cataractes) C – Dallas Stars

31. Ozzy Wiesblatt (Prince Albert Raiders) RW – San Jose Sharks