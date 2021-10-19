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October 19, 2021

143 CHL Players to Watch ahead of 2022 NHL Draft

NHL Draft

 

143 Canadian Hockey League players have been listed as Players to Watch by NHL Central Scouting ahead of the 2022 NHL Draft.

The 143 CHL players include 66 from the Ontario Hockey League, 45 from the Western Hockey League, and 32 from the Quebec Major Junior Hockey League.

In all, seven players received ‘A’ ratings, indicating likely first-round candidates. Three ‘A’ rated players come from the WHL and two each from the OHL and QMJHL.

From the WHL, ‘A’ rated talent includes Winnipeg ICE centres Conor Geekie and Matt Savoie as well as Moose Jaw Warriors defenceman Denton Mateychuk.

From the OHL, the list of ‘A’ talent includes Guelph Storm centre Matthew Poitras as well as Kingston Frontenacs centre Shane Wright.

Rounding out the list, the two ‘A’ rated players from the QMJHL include Quebec Remparts centre Nathan Gaucher and Gatineau Olympiques defenceman Tristan Luneau.

The remainder of the list counts 29 players who received a ‘B’ rating, indicating likely second- and third-round selections. The ‘B’ rated group counts 18 forwards, 10 defencemen, and one goaltender. Additionally, 107 players received a ‘C’ rating, indicating likely fourth-, fifth-, and sixth-round candidates. The ‘C’ rated group counts 63 forwards, 31 defencemen, and 13 goaltenders. Collectively, the rankings include 86 forwards, 43 defencemen, and 14 goaltenders.

In all, 52 CHL clubs are represented by at least one player, with the London Knights headlining the list with eight players followed by the Guelph Storm and Sudbury Wolves each with six, and the Niagara IceDogs and North Bay Battalion each with five. In the WHL, the Prince George Cougars, Seattle Thunderbirds, and Swift Current Broncos are the most represented clubs, each with four players, while in the QMJHL, the Gatineau Olympiques, Halifax Mooseheads, and Moncton Wildcats headline the league each with four representatives.

The 2021 NHL Draft saw 87 CHL players selected, marking the league’s best showing since 2017. The 2022 NHL Draft will be held July 7-8 in Montreal.

‘A’ Ranked Players

GAUCHER NATHAN C QUEBEC QMJHL
GEEKIE CONOR C WINNIPEG WHL
LUNEAU TRISTAN D GATINEAU QMJHL
MATEYCHUK DENTON D MOOSE JAW WHL
POITRAS MATTHEW C GUELPH OHL
SAVOIE MATT C WINNIPEG WHL
WRIGHT SHANE C KINGSTON OHL

‘B’ Ranked Players

ARNSBY LIAM C NORTH BAY OHL
BECK OWEN C MISSISSAUGA OHL
BRENNAN TYLER G PRINCE GEORGE WHL
BUCHINGER MICHAEL D GUELPH OHL
CASTLE AIDAN LW NIAGARA OHL
DAVIES JOSH LW SWIFT CURRENT WHL
DONOVAN JORIAN D HAMILTON OHL
EDWARD JACKSON D LONDON OHL
FIMIS PANO C NIAGARA OHL
GOYETTE DAVID C SUDBURY OHL
GUINDON CEDRICK C OWEN SOUND OHL
HAIGHT HUNTER C BARRIE OHL
HAYES GAVIN RW FLINT OHL
KARABELA JAKE C GUELPH OHL
KOMAROV VSEVOLOD D QUEBEC QMJHL
KORCHINSKI KEVIN D SEATTLE WHL
LAMOUREUX MAVERIC D DRUMMONDVILLE QMJHL
LAVOIE ZAKARY RW MISSISSAUGA OHL
LINDGREN MATS D KAMLOOPS WHL
LUDWINSKI PAUL LW KINGSTON OHL
MCCONNELL-BARKER BRYCE C SOO OHL
MINTEN FRASER C KAMLOOPS WHL
MINTYUKOV PAVEL D SAGINAW OHL
NELSON TY D NORTH BAY OHL
ROHRER VINZENZ RW OTTAWA OHL
SAPOVALIV MATYAS C SAGINAW OHL
SOVA SPENCER D ERIE OHL
VERREAULT ANTONIN LW GATINEAU QMJHL
ZHILKIN DANNY C GUELPH OHL

‘C’ Ranked Players

ABRAHAM RYAN C WINDSOR OHL
ALARIE ERIC LW MOOSE JAW WHL
ALFANO SAM RW PETERBOROUGH OHL
ALSCHER MAREK D PORTLAND WHL
ANANIA ANDRE D SUDBURY OHL
BARBASHEV MAXIM LW MONCTON QMJHL
BEAUPIT MASON G SPOKANE WHL
BELL PARKER LW TRI-CITY WHL
BLAIS ALEX C CHICOUTIMI QMJHL
BOCHAROV PAVEL D SASKATOON WHL
BOOTH ANGUS D SHAWINIGAN QMJHL
BOURASH DANIIL C ROUYN-NORANDA QMJHL
BOWMAN BRAEDEN RW GUELPH OHL
BROCHU BRETT G LONDON OHL
BRYANT GAVIN C OWEN SOUND OHL
BUJOLD BEN C LONDON OHL
BUTEAU FRANCOIS-JAMES D CAPE BRETON QMJHL
CANONICA LORENZO C SHAWINIGAN QMJHL
COOKE BRICE LW NIAGARA OHL
COTE JUSTIN LW DRUMMONDVILLE QMJHL
CRANE BRODY LW LONDON OHL
DEGRAZIA NICK LW SUDBURY OHL
DEL BEL BELLUZ LUCA C MISSISSAUGA OHL
DELIC KOCHA C SUDBURY OHL
DEZOETE JUSTIN RW PETERBOROUGH OHL
DIONICIO RODWIN D NIAGARA OHL
DIVINCENTIIS DOMENIC G NORTH BAY OHL
DOWHANIUK KEATON D PRINCE GEORGE WHL
DUMAIS JORDAN RW HALIFAX QMJHL
DYCK REID G SWIFT CURRENT WHL
FILAK ZACH C SARNIA OHL
FILION VINCENT G MONCTON QMJHL
FIRKUS JAGGER RW MOOSE JAW WHL
FRASCA JACOB C BARRIE OHL
FURLONG JAKE D HALIFAX QMJHL
GAUDET MARC-ANDRE D ACADIE-BATHURST QMJHL
GENDRON ALEXIS RW BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
GEORGE ISAIAH D LONDON OHL
GILL DYLLAN D ROUYN-NORANDA QMJHL
GRAHAM MAX C KELOWNA WHL
GRAVEL CHARLES-EDWARD G BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
GRONICK KYREN LW PRINCE GEORGE WHL
GUSTAFSON JORDAN C SEATTLE WHL
HANZEL JEREMY D SEATTLE WHL
HEMMERLING BEN RW EVERETT WHL
HINKLEY LANE D ACADIE-BATHURST QMJHL
HOLT BRADEN G EVERETT WHL
HUJER JAKUB C ROUYN-NORANDA QMJHL
JELSMA BEAU C BARRIE OHL
KIEPER MATTHEW G REGINA WHL
KLAVDIEV EGOR C LETHBRIDGE WHL
KMEC JOZEF VILIAM D PRINCE GEORGE WHL
KONYEN EVAN RW SUDBURY OHL
KUDRYAVTSEV KIRILL D SOO OHL
KULAKOV ARTEM D ERIE OHL
LALONDE NOLAN G ERIE OHL
LANGLOIS JEREMY D CAPE BRETON QMJHL
LARMAND ETHAN C SUDBURY OHL
LEBLANC ANDREW C KITCHENER OHL
LEBLANC JACOB D KITCHENER OHL
LEONARD ALEC D NIAGARA OHL
LIES JUSTIN C VANCOUVER WHL
LISOWSKY BRANDON LW SASKATOON WHL
LOSHING YOAN LW MONCTON QMJHL
MATHURIN TNIAS D NORTH BAY OHL
MCCUTCHEON LOGAN D LETHBRIDGE WHL
MELEE JONATHAN C HAMILTON OHL
MICHAUD DANIEL C OSHAWA OHL
MORAVEC PETR C TRI-CITY WHL
NAMESTNIKOV MAX C SARNIA OHL
NGUYEN MARCUS RW PORTLAND WHL
OKITUNDU CEDRICSON D OWEN SOUND OHL
OLIVER SAM C CHARLOTTETOWN QMJHL
OSTER JACOB G GUELPH OHL
PETROVSKY SERVAC C OWEN SOUND OHL
PICKERING OWEN D SWIFT CURRENT WHL
REPCIK PETER C LETHBRIDGE WHL
ROBERTSON TUCKER C PETERBOROUGH OHL
ROEST AUSTIN C EVERETT WHL
ROLOFS STUART LW LONDON OHL
ROY PIER-OLIVIER D VICTORIAVILLE QMJHL
SAVOIE SAMUEL LW GATINEAU QMJHL
SAWYER TEDDY D OTTAWA OHL
SCHAEFER REID LW SEATTLE WHL
SCHENKEL CHARLIE G SOO OHL
SCHUURMAN BRAYDEN C VICTORIA WHL
SEMINOFF MATTHEW RW KAMLOOPS WHL
SIEPMANN GRAYDEN D CALGARY WHL
SIM LANDON LW LONDON OHL
SMITH COLTON LW LONDON OHL
STONEHOUSE BRADY RW OTTAWA OHL
SUCHANEK TOMAS G TRI-CITY WHL
SWAN JAMES C HALIFAX QMJHL
SWARD GRAHAM D SPOKANE WHL
SZTURC GABRIEL C KELOWNA WHL
TAIBEL JONAS C MONCTON QMJHL
THOMPSON RYDER D PORTLAND WHL
UCHACZ KAI C RED DEER WHL
VECCIA ZANDER RW MISSISSAUGA OHL
VIDICEK MARKUS C HALIFAX QMJHL
WAKELY DALYN C NORTH BAY OHL
WARD MATHEW C SWIFT CURRENT WHL
WARREN NOAH D GATINEAU QMJHL
WEIR JACE D RED DEER WHL
WOODWORTH LUKE RW DRUMMONDVILLE QMJHL
WRIGHT CHARLIE D SASKATOON WHL
ZHYGALOV IVAN G SHERBROOKE QMJHL
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