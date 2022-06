Finale de la Coupe du Président 2022 | Résumé du Match no. 1

Les Cataractes de Shawinigan sont sortis vainqueurs du premier affrontement de la finale de la Coupe du Président 2022 grâce à un triomphe de 5 à 1 sur les Islanders, à Charlottetown, en ouverture de cette série de championnat de format quatre de sept.

Xavier Bourgault, avec une paire de buts, Pierrick Dubé, Lou-Félix Denis et Mavrik Bourque ont chacun trouvé le fond du filet pour les Cataractes, tandis que Jordan Tourigny a obtenu trois passes. Brett Budgell a marqué le seul but des Islanders, qui s’inclinaient seulement pour la deuxième fois des séries. Antoine Coulombe a réalisé 27 arrêts dans la victoire, tandis que Francesco Lapenna a repoussé 24 tirs dans la défaite.

La première période a été marquée par du jeu rapide et un avantage de 10-5 pour les locaux au chapitre des tirs. Mais ce sont les Cataractes qui ont été les premiers à s’inscrire au tableau, à 16:40, lorsque Dubé a décoché un tir des poignets du côté du bloqueur de Lapenna pour marquer son neuvième des séries éliminatoires. Brett Budgell a égalisé le score à 1-1 à 35 secondes de la fin de la première période, en récupérant un rebond devant le filet et en le glissant derrière Coulombe pour son 10e but de la saison, ce qui a fait exploser la foule du Eastlink Center.

Les Cataractes, qui n’ont pas été ébranlés par l’échec de la première période, ont pris une avance de 4-1 après 40 minutes. Un peu moins d’une minute et demie après le début de la deuxième période, les visiteurs ont repris l’avance grâce à Mavrik Bourque, qui a servi une passe croisée parfaite à Xavier Bourgault avant de le voir marquer en avantage numérique. L’espoir des Oilers d’Edmonton depuis 2021 a ensuite doublé l’avance de Shawinigan en capitalisant suite à une passe de Dubé de derrière le filet à 9:47. Il s’agissait de son neuvième but des séries éliminatoires. Denis a ensuite porté l’avance des siens à trois buts seulement 71 secondes plus tard, complétant un deux contre un avec Daniel Agostino pour marquer son deuxième but des séries. Les Cataractes ont eu un avantage de 11-8 au chapitre des tirs dans la deuxième période.

Shawinigan a également eu l’avantage des tirs, 13-10, dans la dernière période, tout en inscrivant le seul but du dernier tiers. À 14:27, Bourque a marqué son cinquième but des séries sur une autre supériorité numérique, profitant d’une autre passe de Jordan Tourigny à la suite d’une mise au jeu gagnée.

Les Islanders tenteront d’égaliser la série dès demain avec un autre match à domicile prévu à 18 h HE/7 h AT. Tous les matchs peuvent être visionnés sur CHL TV .

