981 CHL players past and present competing in NHL training camps

A total of 981 current and former Canadian Hockey League players have been invited to 2021-22 NHL training camps.

All 60 CHL clubs are represented at the NHL camps with the 981 players counting 412 from the Ontario Hockey League, 343 from the Western Hockey League, and 226 from the Quebec Major Junior Hockey League.

The London Knights lead all CHL clubs with 49 representatives followed by the Soo Greyhounds with 34 and the Kelowna Rockets with 31. The Saint John Sea Dogs are the QMJHL’s top represented team with 20 players. The list includes 155 players who competed in the CHL last season.

Among the NHL’s 32 clubs, the Calgary Flames and San Jose Sharks lead the way each with 42 CHL players past and present followed by the Los Angeles Kings at 41 and the Edmonton Oilers and defending Stanley Cup champion Tampa Bay Lightning each with 39 players. The CHL continues to be the leading producer of NHL talent.

The 2021-22 NHL season opens October 12.

Anaheim Ducks: Gage Alexander (Winnipeg), Axel Andersson (Moncton), Simon Benoit (Shawinigan), Nikolas Brouillard (Rouyn-Noranda), Sam Carrick (Brampton), Trevor Carrick (Sudbury), Max Comtois (Drummondville), Nic Deslauriers (Gatineau), Mikael Diotte (Drummondville), Hunter Drew (Charlottetown), Jamie Drysdale (Erie), Cam Fowler (Windsor), Ryan Getzlaf (Calgary), John Gibson (Kitchener), Max Golod (Erie), Benoit-Olivier Groulx (Moncton), Brendan Guhle (Prince George), Louka Henault (Windsor), Adam Henrique (Windsor), Tyson Hinds (Rimouski), Max Jones (Kingston), Bryce Kindopp (Everett), Nathan Larose (Cape Breton), Josh Mahura (Regina), Vincent Marleau (Rouyn-Noranda), Mason McTavish (Peterborough), Sonny Milano (Plymouth), Logan Nijhoff (Regina), Jacob Perreault (Sarnia), Rickard Rakell (Plymouth), Tobias Rieder (Kitchener), Sam Steel (Regina), Anthony Stolarz (London), Miguel Tourigny (Blainville-Boisbriand), Brayden Tracey (Victoria), Sean Tschigerl (Calgary), Olen Zellweger (Everett)

Arizona Coyotes: Kyle Capobianco (Sudbury), Michael Carcone (Drummondville), Jakob Chychrun (Sarnia), Lawson Crouse (Kingston), Cam Dineen (Sarnia), Christian Fischer (Windsor), Alex Galchenyuk (Sarnia), Dylan Guenther (Edmonton), Barrett Hayton (Soo), Bokondji Imama (Saint John), Dmitrij Jaskin (Moncton), Jan Jenik (Hamilton), Liam Kirk (Peterborough), Vladislav Kolyachonok (Flint), Andrew Ladd (Calgary), Manix Landry (Gatineau), Dysin Maso (Edmonton), Ben McCartney (Brandon), Ryan McGregor (Sarnia), Liam O’Brien (Rouyn-Noranda), Ivan Prosvetov (Saginaw), Antoine Roussel (Chicoutimi), Blake Speers (Soo), David Tendeck (Vancouver), Conor Timmins (Soo), Reece Vitelli (Prince Albert)

Boston Bruins: Samuel Asselin (Acadie-Bathurst), Patrice Bergeron (Acadie-Bathurst), Callum Booth (Saint John), Jeremy Brodeur (Oshawa), Brandon Carlo (Tri-City), Charlie Coyle (Saint John), Jake DeBrusk (Red Deer), Noah Dorey (Kelowna), Jack Dougherty (Portland), Nick Foligno (Sudbury), Taylor Hall (Windsor), Brett Harrison (Oshawa), Kyle Keyser (Oshawa), Jakub Lauko (Rouyn-Noranda), Curtis Lazar (Edmonton), Tyler Lewington (Medicine Hat), Brady Lyle (Owen Sound), Brad Marchand (Halifax), Ryan Mast (Sarnia), Ian McKinnon (Mississauga), John Moore (Kitchener), Zach Senyshyn (Soo), Jack Studnicka (Niagara), Alex-Olivier Voyer (Sherbrooke), Jakub Zboril (Saint John)

Buffalo Sabres: Craig Anderson (Guelph), Josh Bloom (Saginaw), Dylan Cozens (Lethbridge), Brandon Davidson (Regina), Cody Eakin (Kootenay), Mitch Eliot (Sarnia), Michael Houser (London), Henri Jokiharju (Portland), Tyson Kozak (Portland), Ukko-Pekka Luukkonen (Sudbury), Ryan MacInnis (Kitchener), Viljami Marjala (Quebec), Colin Miller (Soo), Olivier Nadeau (Shawinigan), Matej Pekar (Sudbury), Mark Pysyk (Edmonton), Jack Quinn (Ottawa), Jeff Skinner (Kitchener), Dustin Tokarski (Spokane)

Calgary Flames: Rasmus Andersson (Barrie), Mikael Backlund (Kelowna), Lucas Ciona (Seattle), Dillon Dube (Kelowna), Ryan Francis (Saint John), Byron Froese (Red Deer), Alex Gallant (P.E.I.), Glenn Gawdin (Swift Current), Matt Greenfield (Kitchener), Erik Gudbranson (Kingston), Cole Huckins (Acadie-Bathurst), Cole Jordan (Moose Jaw), Rory Kerins (Soo), Ben King (Red Deer), Justin Kirkland (Kelowna), Trevor Lewis (Owen Sound), Milan Lucic (Vancouver), Andrew Mangiapane (Barrie), Sean Monahan (Ottawa), Jakob Pelletier (Val-d’Or), Reid Perepeluk (Brandon), Matthew Phillips (Victoria), Luke Philp (Red Deer), Tyler Pitlick (Medicine Hat), Jeremie Poirier (Saint John), Brad Richardson (Owen Sound), Brett Ritchie (Niagara), Adam Ruzicka (Sudbury), Carter Serhyenko (Prince Albert), Mark Simpson (Acadie-Bathurst), Ilya Solovyov (Saginaw), Michael Stone (Calgary), Matthew Tkachuk (London), Eetu Tuulola (Everett), Connor Ungar (Brandon), Juuso Valimaki (Tri-City), Cameron Whynot (Halifax), Koletrane Wilson (Lethbridge), Dustin Wolf (Everett), Nikita Zadorov (London), Connor Zary (Kamloops), Dmitry Zavgorodniy (Rimouski)

Carolina Hurricanes: Ethan Bear (Seattle), Jalen Chatfield (Windsor), Tony DeAngelo (Soo), Cavan Fitzgerald (Shawinigan), Eric Gelinas (Saint John), Josh Jacobs (Sarnia), Seth Jarvis (Portland), Joey Keane (London), Maxime Lajoie (Swift Current), Josh Leivo (Kitchener), Steven Lorentz (Peterborough), Jordan Martinook (Vancouver), Stelio Mattheos (Brandon), Sam Miletic (Niagara), Bryce Montgomery (London), Blake Murray (Sudbury), Nino Niederreiter (Portland), Stefan Noesen (Plymouth), Robert Orr (Halifax), Jamieson Rees (Sarnia), Justin Robidas (Val-d’Or), Ronan Seeley (Everett), Spencer Smallman (Saint John), Jordan Staal (Peterborough), Ryan Suzuki (Saginaw), Andrei Svechnikov (Barrie), Vincent Trocheck (Plymouth), Beck Warm (Edmonton)

Chicago Blackhawks: Nolan Allan (Prince Albert), Nicolas Beaudin (Drummondville), D.J. Busdeker (Saginaw), Brett Connolly (Prince George), Louis Crevier (Chicoutimi), Colton Dach (Saskatoon), Kirby Dach (Saskatoon), Alex DeBrincat (Erie), Calvin de Haan (Oshawa), Ethan Del Mastro (Mississauga), MacKenzie Entwistle (Guelph), Marc-Andre Fleury (Cape Breton), Brandon Hagel (Red Deer), Reese Johnson (Red Deer), Tyler Johnson (Spokane), Caleb Jones (Portland), Seth Jones (Portland), Patrick Kane (London), Jujhar Khaira (Everett), Dominik Kubalik (Kitchener), Philipp Kurashev (Quebec), Jalen Luypen (Edmonton), Riley McKay (Saskatoon), Garrett Mitchell (Regina), Connor Murphy (Sarnia), Alex Nylander (Mississauga), Dmitri Osipov (Brandon), Isaak Phillips (Sudbury), Alec Regula (London), Ryan Stanton (Moose Jaw), Riley Stillman (Hamilton), Dylan Strome (Erie), Malcolm Subban (Belleville), Michal Teply (Winnipeg), Chad Yetman (Erie)

Colorado Avalanche: Justin Barron (Halifax), Alex Beaucage (Victoriaville), Andre Burakovsky (Erie), Bowen Byram (Vancouver), Tarun Fizer (Victoria), Gabriel Fontaine (Rouyn-Noranda), Jean-Luc Foudy (Windsor), Samuel Girard (Shawinigan), Darren Helm (Medicine Hat), Nick Henry (Lethbridge), Nazem Kadri (London), Matej Kaslik (Chucoutimi), Darcy Kuemper (Red Deer), Gabriel Landeskog (Kitchener), Kurtis MacDermid (Erie), Nathan MacKinnon (Halifax), Stefan Matteau (Blainville-Boisbriand), Roland McKeown (Kingston), Keaton Middleton (Saginaw), Trent Miner (Vancouver), Ryan Murray (Everett), Jack O’Brien (Portland), Dalton Smith (Ottawa), Benjamin Tardif (Victoriaville)

Columbus Blue Jackets: Tyler Angle (Windsor), Jake Bean (Tri-City), Jean-Francois Berube (Montreal), Ole Bjorgvik-Holm (Mississauga), Oliver Bjorkstrand (Portland), Adam Boqvist (London), Ben Boyd (Charlottetown), Cole Cassels (Oshawa), Jake Christiansen (Everett), Cole Clayton (Medicine Hat), Emerik Despatie (Gatineau), Max Domi (London), Trey Fix-Wolansky (Edmonton), Cole Fonstad (Everett), Liam Foudy (London), Brett Gallant (Saint John), Brendan Gaunce (Erie), Jet Greaves (Barrie), Scott Harrington (London), Adam Helewka (Red Deer), Boone Jenner (Oshawa), Gerard Keane (London), Kaleb Lawrence (Owen Sound), Olivier Leblanc (Cape Breton), James Malatesta (Quebec), Navrin Mutter (Hamilton), Peter Reynolds (Saint John), Thomas Schemitsch (Owen Sound), Justin Scott (Barrie), Cole Sillinger (Medicine Hat), Giovanni Vallati (Oshawa), Jakub Voracek (Halifax), Mark Woolley (Owen Sound)

Dallas Stars: Francesco Arcuri (Kingston), Dawson Barteaux (Winnipeg), Jamie Benn (Kelowna), Mavrik Bourque (Shawinigan), Nick Caamano (Hamilton), Blake Comeau (Kelowna), Riley Damiani (Kitchener), Ty Dellandrea (Flint), Radek Faksa (Sudbury), Tye Felhaber (Ottawa), Ben Gleason (Hamilton), Jeremy Gregoire (Baie-Comeau), Thomas Harley (Mississauga), Jacob Holmes (Soo), Braden Holtby (Saskatoon), Wyatt Johnston (Windsor), Anton Khudobin (Saskatoon), Max Martin (Kamloops), Evgeniy Oksentyuk (Flint), Alexander Petrovic (Red Deer), Remi Poirier (Gatineau), Luka Profaca (Guelph), Alexander Radulov (Quebec), Jason Robertson (Niagara), Conner Roulette (Seattle), Tyler Seguin (Plymouth), Andrej Sekera (Owen Sound), Logan Stankoven (Kamloops), Antonio Stranges (London)

Detroit Red Wings: Jan Bednar (Acadie-Bathurst), Tyler Bertuzzi (Guelph), Cameron Butler (Niagara), T-Bone Codd (Saginaw), Sebastian Cossa (Edmonton), Alex Cotton (Lethbridge), Turner Elson (Red Deer), Adam Erne (Quebec), Robby Fabbri (Guelph), Kaden Fulcher (Hamilton), Sam Gagner (London), Cross Hanas (Portland), Filip Hronek (Saginaw), Brian Lashoff (Kingston), Jon Martin (Swift Current), Jared McIsaac (Moncton), Ryan Murphy (Kitchener), Vladislav Namestnikov (London), Alex Nedeljkovic (Niagara), Calvin Pickard (Seattle), Oscar Plandowski (Charlottetown), Michael Rasmussen (Tri-City), Bobby Ryan (Owen Sound), Donovan Sebrango (Kitchener), Givani Smith (Kitchener), Marc Staal (Sudbury), Mitchell Stephens (London), Pius Suter (Guelph), Luke Toporowski (Spokane), Joe Veleno (Drummondville), Hayden Verbeek (Soo), Cooper Walker (Guelph), Mason Ward (Red Deer), Dennis Yan (Shawinigan), Filip Zadina (Halifax), Pasquale Zito (Windsor)

Edmonton Oilers: Tyson Barrie (Kelowna), Tyler Benson (Vancouver), Evan Bouchard (London), Xavier Bourgault (Shawinigan), Cody Ceci (Owen Sound), Jake Chiasson (Brandon), Adam Cracknell (Kootenay), Leon Draisaitl (Kelowna), Drew Englot (Regina), Warren Foegele (Erie), Matteo Gennaro (Swift Current), Seth Griffith (London), James Hamblin (Medicine Hat), Dino Kambeitz (Lethbridge), Zack Kassian (Windsor), Duncan Keith (Kelowna), Slater Koekkoek (Windsor), Ethan Kruger (Brandon), Simon Kubicek (Seattle), Raphael Lavoie (Chicoutimi), Kirill Maksimov (Niagara), Connor McDavid (Erie), Ryan McLeod (Saginaw), Markus Niemelainen (Saginaw), Ryan Nugent-Hopkins (Red Deer), Darnell Nurse (Soo), Brendan Perlini (Niagara), Olivier Rodrigue (Moncton), Kris Russell (Medicine Hat), Derek Ryan (Spokane), Henry Rybinski (Seattle), Ostap Safin (Halifax), Dmitri Samorukov (Guelph), Colton Sceviour (Lethbridge), Stuart Skinner (Swift Current), Mike Smith (Sudbury), Tyler Tullio (Oshawa), Max Wanner (Moose Jaw), Kailer Yamamoto (Spokane)

Florida Panthers: Sam Bennett (Kingston), Kevin Connauton (Vancouver), Anthony Duclair (Quebec), Aaron Ekblad (Barrie), Evan Fitzpatrick (Acadie-Bathurst), Christopher Gibson (Chicoutimi), Radko Gudas (Everett), Braden Hache (Kingston), Aleksi Heponiemi (Swift Current), Jonathan Huberdeau (Saint John), Noah Juulsen (Everett), Juho Lammikko (Kingston), John Ludvig (Portland), Mason Marchment (Mississauga), Sam Montembeault (Blainville-Boisbriand), Justin Nachbaur (Prince Albert), Evan Nause (Quebec), Serron Noel (Kitchener), Sam Reinhart (Kootenay), Cole Schwindt (Mississauga), Justin Sourdif (Vancouver), Joe Thornton (Soo), Owen Tippett (Saginaw), Carter Verhaeghe (Niagara), MacKenzie Weegar (Halifax)

Los Angeles Kings: Jaret Anderson-Dolan (Spokane), Andreas Athanasiou (Barrie), Dustin Brown (Guelph), Brayden Burke (Moose Jaw), Quinton Byfield (Sudbury), Lorenzo Canonica (Shawinigan), Martin Chromiak (Kingston), Kale Clague (Moose Jaw), Phillip Danault (Moncton), Jacob Doty (Medicine Hat), Drew Doughty (Guelph), Aidan Dudas (Owen Sound), Sean Durzi (Guelph), Alex Edler (Kelowna), Martin Frk (Halifax), Cameron Gaunce (Mississauga), Brett Hyland (Brandon), Jacob Ingham (Kitchener), Arthur Kaliyev (Hamilton), Brett Kemp (Medicine Hat), Landon Kosior (Prince Albert), Brendan Lemieux (Windsor), Olli Maatta (London), Cade McNelly (Seattle), Tye McSorley (Oshawa), Logan Morrison (Hamilton), Jacob Moverare (Mississauga), Lukas Parik (Spokane), Markus Phillips (London), Francesco Pinelli (Kitchener), Dylan Robinson (Windsor), Garret Sparks (Guelph), Jordan Spence (Val-d’Or), Austin Strand (Seattle), Cameron Supryka (Hamilton), Brett Sutter (Red Deer), Akil Thomas (Peterborough), Vladimir Tkachev (Quebec), Gabe Vilardi (Kingston), Matthew Villalta (Soo), Austin Wagner (Regina)

Minnesota Wild: Calen Addison (Lethbridge), Caedan Bankier (Kamloops), Dereck Baribeau (Baie-Comeau), Adam Beckman (Spokane), Will Bitten (Hamilton), Joseph Cramarossa (Belleville), Connor Dewar (Everett), Matt Dumba (Portland), Marcus Foligno (Sudbury), Frederick Gaudreau (Drummondville), Damien Giroux (Saginaw), Fedor Gordeev (Guelph), Ryan Hartman (Plymouth), Joe Hicketts (Victoria), Daemon Hunt (Moose Jaw), Hunter Jones (Peterborough), Dmitry Kulikov (Drummondville), Carson Lambos (Winnipeg), Ivan Lodnia (Niagara), Kyle Masters (Red Deer), Dakota Mermis (Oshawa), Pavel Novak (Kelowna), Ryan O’Rourke (Soo), Turner Ottenbreit (Seattle), Victor Rask (Calgary), Marco Rossi (Ottawa), Mason Shaw (Medicine Hat), Jared Spurgeon (Spokane), Dominic Turgeon (Portland)

Montreal Canadiens: Jake Allen (Drummondville), Josh Anderson (London), Brandon Baddock (Edmonton), Jean-Christophe Beaudin (Rouyn-Noranda), Charles-David Beaudoin (Rimouski), Alex Belzile (Rimouski), Gabriel Bourque (Moncton), Josh Brook (Moose Jaw), Paul Byron (Gatineau), Ben Chiarot (Saginaw), Laurent Dauphin (Chicoutimi), Jean-Sebastien Dea (Rouyn-Noranda), Jonathan Drouin (Halifax), Christian Dvorak (London), Joel Edmundson (Kamloops), Gianni Fairbrother (Everett), Alexandre Fortin (Rouyn-Noranda), Brendan Gallagher (Vancouver), Kaiden Guhle (Prince Albert), Rafael Harvey-Pinard (Chicoutimi), Cameron Hillis (Guelph), Mike Hoffman (Saint John), Brett Kulak (Vancouver), Danick Martel (Blainville-Boisbriand), Michael McNiven (Owen Sound), Jan Mysak (Hamilton), Xavier Ouellet (Blainville-Boisbriand), Cedric Paquette (Blainville-Boisbriand), Mathieu Perreault (Acadie-Bathurst), Michael Pezzetta (Sarnia), Kevin Poulin (Victoriaville), Carey Price (Tri-City), David Savard (Moncton), Nick Suzuki (Guelph), Joel Teasdale (Rouyn-Noranda), Tyler Toffoli (Ottawa), Shea Weber (Kelowna)

Nashville Predators: Egor Afanasyev (Windsor), Frederic Allard (Chicoutimi), Xavier Bouchard (Rouyn-Noranda), Alexandre Carrier (Gatineau), Nick Cousins (Soo), Matt Duchene (Brampton), Cody Glass (Portland), Ben Harpur (Barrie), Connor Ingram (Kamloops), Tanner Jeannot (Moose Jaw), Ryan Johansen (Portland), Zachary L’Heureux (Halifax), Matt Luff (Hamilton), Jack Matier (Ottawa), Michael McCarron (Oshawa), Philippe Myers (Rouyn-Noranda), Mathieu Olivier (Sherbrooke), Luke Prokop (Calgary), Anthony Richard (Val-d’Or), Colton Sissons (Kelowna), Philip Tomasino (Oshawa), Yakov Trenin (Gatineau)

New Jersey Devils: Kevin Bahl (Ottawa), Jonathan Bernier (Lewiston), Mackenzie Blackwood (Barrie), Graeme Clarke (Ottawa), Nico Daws (Guelph), Chase De Leo (Portland), Nolan Foote (Kelowna), Frederik Gauthier (Rimouski), Ryan Graves (Quebec), A.J. Greer (Rouyn-Noranda), Jeremy Groleau (Chicoutimi), Dougie Hamilton (Niagara), Nico Hischier (Halifax), Janne Kuokkanen (London), Michael McLeod (Mississauga), Dawson Mercer (Chicoutimi), Nikita Okhotyuk (Ottawa), Nate Schnarr (Guelph), Damon Severson (Kelowna), Ty Smith (Spokane), Chase Stillman (Sudbury), Marian Studenic (Hamilton), P.K. Subban (Belleville), Michael Vukojevic (Kitchener), Scott Wedgewood (Plymouth), Colton White (Soo), Tyler Wotherspoon (Portland), Pavel Zacha (Sarnia)

New York Islanders: Andy Andreoff (Oshawa), Ken Appleby (Oshawa), Josh Bailey (Windsor), Mathew Barzal (Seattle), Anthony Beauvillier (Shawinigan), Kieffer Bellows (Portland), Samuel Bolduc (Sherbrooke), Zdeno Chara (Prince George), Casey Cizikas (Mississauga), Cal Clutterbuck (Oshawa), Michael Dal Colle (Kingston), Noah Dobson (Rouyn-Noranda), Arnaud Durandeau (Halifax), Thomas Hickey (Seattle), Blade Jenkins (Saginaw), Ross Johnston (Charlottetown), Tristan Lennox (Saginaw), Kyle MacLean (Oshawa), Matt Martin (Sarnia), Reece Newkirk (Portland), Jean-Gabriel Pageau (Chicoutimi), Richard Panik (Guelph), Adam Pelech (Erie), Chris Terry (Plymouth), Dmytro Timashov (Shawinigan), Mitch Vande Sompel (London), Parker Wotherspoon (Tri-City)

New York Rangers: Sammy Blais (Charlottetown), Talyn Boyko (Tri-City), Will Cuylle (Windsor), Jake Elmer (Lethbridge), Dylan Garand (Kamloops), Julien Gauthier (Saint John), Mason Geertsen (Vancouver), Tim Gettinger (Soo), Barclay Goodrow (North Bay), Jayden Grubbe (Red Deer), Libor Hajek (Regina), Dryden Hunt (Moose Jaw), Ryder Korczak (Moose Jaw), Alexis Lafreniere (Rimouski), Greg McKegg (London), Brennan Othmann (Flint), Ryan Reaves (Brandon), Matt Rempe (Seattle), Matthew Robertson (Edmonton), Ty Ronning (Vancouver), Braden Schneider (Brandon), Hunter Skinner (London), Ryan Strome (Niagara), Jarred Tinordi (London), Evan Vierling (Barrie)

Ottawa Senators: Andrew Agozzino (Niagara), Jonathan Aspirot (Moncton), Drake Batherson (Blainville-Boisbriand), Xavier Bernard (Val-d’Or), Clark Bishop (Cape Breton), Connor Brown (Erie), Josh Brown (Oshawa), Thomas Chabot (Saint John), Philippe Daoust (Moncton), Michael Del Zotto (London), Tyler Ennis (Medicine Hat), Alex Formenton (London), Tyrell Goulbourne (Kelowna), Ridly Greig (Brandon), Maxence Guenette (Val-d’Or), Dillon Heatherington (Swift Current), Nick Holden (Chilliwack), Mark Kastelic (Calgary), Parker Kelly (Prince Albert), Carson Latimer (Edmonton), Zac Leslie (Guelph), Kevin Mandolese (Cape Breton), Victor Mete (London), Matt Murray (Soo), Zack Ostapchuk (Vancouver), Nick Paul (North Bay), Cole Reinhardt (Brandon), Ben Roger (London), Scott Sabourin (Oshawa), Logan Shaw (Quebec), Kole Sherwood (Kitchener), Mads Sogaard (Medicine Hat), Egor Sokolov (Cape Breton), Lassi Thomson (Kelowna), Chris Tierney (London), Austin Watson (London), Matthew Wedman (Kelowna), Colby Williams (Regina)

Philadelphia Flyers: Nicolas Aube-Kubel (Val-d’Or), J.R. Avon (Peterborough), Derick Brassard (Drummondville), Connor Bunnaman (Kitchener), Sean Couturier (Drummondville), Elliot Desnoyers (Halifax), Ryan Ellis (Windsor), Tyson Foerster (Barrie), Morgan Frost (Soo), Claude Giroux (Gatineau), Carter Hart (Everett), Martin Jones (Calgary), Travis Konecny (Sarnia), Scott Laughton (Oshawa), Connor McClennon (Winnipeg), Mason Millman (Saginaw), Samuel Morin (Rimouski), Cal O’Reilly (Windsor), Ivan Provorov (Brandon), Isaac Ratcliffe (Guelph), German Rubtsov (Acadie-Bathurst), Ethan Samson (Prince George), Travis Sanheim (Calgary), Quinn Schmiemann (Kamloops), Matthew Strome (Hamilton), Maksim Sushko (Owen Sound), Nate Thompson (Seattle), Jackson Van de Leest (Calgary), Garrett Wilson (Owen Sound), Zayde Wisdom (Kingston), Wyatte Wylie (Everett), Keith Yandle (Moncton), Egor Zamula (Calgary)

Pittsburgh Penguins: Justin Almeida (Moose Jaw), Raivis Ansons (Baie-Comeau), Jordy Bellerive (Lethbridge), Isaac Belliveau (Gatineau), Chris Bigras (Owen Sound), Jeff Carter (Soo), Michael Chaput (Shawinigan), Sidney Crosby (Rimouski), Louis Domingue (Quebec), Alex D’Orio (Baie-Comeau), Jan Drozg (Shawinigan), Jonathan Gruden (London), Tristan Jarry (Edmonton), Pierre-Olivier Joseph (Drummondville), Nathan Legare (Val-d’Or), Kris Letang (Val-d’Or), Ryan McCleary (Portland), Brock McGinn (Guelph), Christopher Merisier-Ortiz (Blainville-Boisbrand), Kyle Olson (Calgary), Sam Poulin (Val-d’Or), Felix Robert (Sherbrooke), Lukas Svejkovsky (Medicine Hat)

San Jose Sharks: Rudolfs Balcers (Kamloops), Jeremie Biakabutuka (Rimouski), Joachim Blichfeld (Portland), Brent Burns (Brampton), Ethan Cardwell (Barrie), Macauley Carson (Sudbury), Sasha Chmelevski (Ottawa), Nick Cicek (Portland), Brandon Coe (North Bay), Logan Couture (Ottawa), Zachary Emond (Saint John), Zachary Gallant (Peterborough), Benjamin Gaudreau (Sarnia), Noah Gregor (Prince Albert), Jayden Halbgewachs (Moose Jaw), Dillon Hamaliuk (Kelowna), Adin Hill (Portland), Krystof Hrabik (Tri-City), Evander Kane (Vancouver), Artemi Kniazev (Chicoutimi), Nikolai Knyzhov (Regina), Kevin Labanc (Barrie), Gannon Laroque (Victoria), Max McCue (London), Jake McGrew (Spokane), Timo Meier (Rouyn-Noranda), Nicolas Meloche (Charlottetown), Nick Merkley (Kelowna), Ryan Merkley (London), Jacob Middleton (Ottawa), Cole Moberg (Prince George), Montana Onyebuchi (Kamloops), Lane Pederson (Swift Current), Adam Raska (Rimouski), James Reimer (Red Deer), Tristen Robins (Saskatoon), Zachary Sawchenko (Moose Jaw), Kyle Topping (Kelowna), Jeffrey Viel (Acadie-Bathurst), Marc-Edouard Vlasic (Quebec), Evan Weinger (Brandon), Ozzy Wiesblatt (Prince Albert)

Seattle Kraken: Nathan Bastian (Mississauga), Antoine Bibeau (Val-d’Or), Connor Carrick (Plymouth), Dennis Cholowski (Portland), Chris Driedger (Calgary), Vince Dunn (Niagara), Jordan Eberle (Regina), Ryker Evans (Regina), Cale Fleury (Regina), Haydn Fleury (Red Deer), Morgan Geekie (Tri-City), Mark Giordano (Owen Sound), Yanni Gourde (Victoriaville), Philipp Grubauer (Kingston), Luke Henman (Blainville-Boisbriand), Tye Kartye (Soo), Jeremy Lauzon (Rouyn-Noranda), Kole Lind (Kelowna), Cole MacKay (Soo), Jared McCann (Soo), Jacob Melanson (Acadie-Bathurst), Jamie Oleksiak (Niagara), Alexander True (Seattle), Carsen Twarynski (Kelowna), Ryan Winterton (Hamilton)

St. Louis Blues: Nikita Alexandrov (Charlottetown), Ivan Barbashev (Moncton), Jordan Binnington (Owen Sound), Zachary Bolduc (Rimouski), Robert Bortuzzo (Kitchener), Logan Brown (Kitchener), Kyle Clifford (Barrie), Will Cranley (Ottawa), Tanner Dickinson (Soo), Colten Ellis (Charlottetown), Michael Frolik (Rimouski), Tyson Galloway (Calgary), Joel Hofer (Portland), Tanner Kaspick (Victoria), Jordan Kyrou (Sarnia), Mathias Laferriere (Blainville-Boisbriand), James Neal (Plymouth), Jake Neighbours (Edmonton), Ryan O’Reilly (Erie), David Perron (Lewiston), Brandon Saad (Saginaw), Marco Scandella (Val-d’Or), Brayden Schenn (Saskatoon), Robert Thomas (Hamilton), Nathan Todd (Ottawa), Alexei Toropchenko (Guelph), Tyler Tucker (Flint), Keean Washkurak (Mississauga), Josh Wesley (Niagara)

Tampa Bay Lightning: Alex Barre-Boulet (Blainville-Boisbriand), Zach Bogosian (Peterborough), Maxim Cajkovic (Val-d’Or), Erik Cernak (Erie), Anthony Cirelli (Erie), Xavier Cormier (Rimouski), Sean Day (Kingston), Gabriel Dumont (Drummondville), Jaydon Dureau (Portland), Shawn Element (Victoriaville), Remi Elie (Erie), Jack Finley (Spokane), Cal Foote (Kelowna), Gabriel Fortier (Moncton), Gage Goncalves (Everett), Charles Hudon (Baie-Comeau), Jimmy Huntington (Rimouski), Mathieu Joseph (Saint John), Boris Katchouk (Soo), Nikita Kucherov (Rouyn-Noranda), Maxime Lagace (Sherbrooke), Alexei Lipanov (Kitchener), Cameron MacDonald (Saint John), Pat Maroon (London), Declan McDonnell (Kitchener), Wyatt McLeod (Saskatoon), Antoine Morand (Halifax), Ondrej Palat (Drummondville), Corey Perry (London), Brayden Point (Moose Jaw), Darren Raddysh (Erie), Taylor Raddysh (Soo), Mikhail Sergachev (Windsor), Gemel Smith (London), Otto Somppi (Halifax), Steven Stamkos (Sarnia), Jack Thompson (Sudbury), Daniel Walcott (Blainville-Boisbriand), Avery Winslow (North Bay)

Toronto Maple Leafs: Mikhail Abramov (Victoriaville), Michael Amadio (North Bay), T.J. Brodie (Barrie), Adam Brooks (Regina), Michael Bunting (Soo), Jack Campbell (Soo), Richard Clune (Barrie), Semyon Der-Arguchintsev (Peterborough), Travis Dermott (Erie), Curtis Douglas (Windsor), Kurtis Gabriel (Owen Sound), Pavel Gogolev (Guelph), Mac Hollowell (Soo), Josh Ho-Sang (Niagara), Michael Hutchinson (London), Filip Kral (Spokane), Mitch Marner (London), Brennan Menell (Lethbridge), Petr Mrazek (Ottawa), Jake Muzzin (Soo), Morgan Rielly (Moose Jaw), Nick Ritchie (Soo), Nick Robertson (Peterborough), Kristians Rubins (Medicine Hat), Rasmus Sandin (Soo), Ian Scott (Prince Albert), Wayne Simmonds (Soo), Jason Spezza (Belleville), John Tavares (London), William Villeneuve (Saint John)

Vancouver Canucks: Vincent Arseneau (Shawinigan), Justin Bailey (Soo), Madison Bowey (Kelowna), Guillaume Brisebois (Charlottetown), Kyle Burroughs (Medicine Hat), Jason Dickinson (Guelph), Michael DiPietro (Ottawa), Justin Dowling (Swift Current), Carson Focht (Calgary), Jonah Gadjovich (Owen Sound), Conor Garland (Moncton), Jaroslav Halak (Lewiston), Travis Hamonic (Brandon), Matthew Highmore (Saint John), Bo Horvat (London), Olli Juolevi (London), Alex Kannok Leipert (Vancouver), Ethan Keppen (Flint), Connor Lockhart (Erie), Zack MacEwen (Gatineau), Spencer Martin (Mississauga), J.T. Miller (Plymouth), Tyler Myers (Kelowna), Tristen Nielsen (Vancouver), Tanner Pearson (Barrie), Nic Petan (Portland), Ashton Sautner (Edmonton), Luke Schenn (Kelowna), Arturs Silovs (Barrie), Devante Stephens (Kelowna), Brandon Sutter (Red Deer), Jett Woo (Calgary), Chase Wouters (Saskatoon)

Vegas Golden Knights: Sven Baertschi (Portland), Laurent Brossoit (Edmonton), William Carrier (Drummondville), Daniil Chayka (Guelph), Dylan Coghlan (Tri-City), Connor Corcoran (Windsor), Lukas Cormier (Charlottetown), Paul Cotter (London), Daniel D’Amato (Erie), Dylan Ferguson (Kamloops), Nicolas Hague (Mississauga), Zack Hayes (Prince Albert), Brett Howden (Moose Jaw), Ben Jones (Niagara), Marcus Kallionkieli (Brandon), Keegan Kolesar (Seattle), Kaedan Korczak (Kelowna), Peyton Krebs (Winnipeg), Robin Lehner (Soo), Jake Leschyshyn (Lethbridge), Jermaine Loewen (Kamloops), Jonathan Marchessault (Quebec), Lynden McCallum (Brandon), Brayden McNabb (Kootenay), Daniil Miromanov (Moncton), Brayden Pachal (Prince Albert), Jiri Patera (Brandon), Nolan Patrick (Brandon), Kaleb Pearson (Owen Sound), Alex Pietrangelo (Barrie), Derrick Pouliot (Portland), Mason Primeau (North Bay), Gage Quinney (Kamloops), Nicolas Roy (Chicoutimi), Chandler Stephenson (Regina), Mark Stone (Brandon), Logan Thompson (Brandon), Ben Thomson (North Bay)

Washington Capitals: Alexander Alexeyev (Red Deer), Garin Bjorklund (Medicine Hat), John Carlson (London), Kody Clark (Ottawa), Cody Franson (Vancouver), Zachary Fucale (Quebec), Martin Has (Guelph), Bear Hughes (Spokane), Vincent Iorio (Brandon), Lucas Johansen (Kelowna), Kale Kessy (Kamloops), Dru Krebs (Medicine Hat), Hendrix Lapierre (Chicoutimi), Brett Leason (Prince Albert), Beck Malenstyn (Swift Current), Anthony Mantha (Val-d’Or), Dylan McIlrath (Moose Jaw), Connor McMichael (London), Garrett Pilon (Everett), Aliaksei Protas (Prince Albert), Michael Sgarbossa (Sudbury), Daniel Sprong (Charlottetown), Riley Sutter (Everett), Tom Wilson (Plymouth)

Winnipeg Jets: Tyrel Bauer (Seattle), Nathan Beaulieu (Saint John), Declan Chisholm (Peterborough), Eric Comrie (Tri-City), Dylan DeMelo (Mississauga), Philippe Desrosiers (Rimouski), Brenden Dillon (Seattle), Pierre-Luc Dubois (Blainville-Boisbriand), Nikolaj Ehlers (Halifax), Leon Gawanke (Cape Breton), Jansen Harkins (Prince George), Adam Lowry (Swift Current), Josh Morrissey (Kelowna), Nelson Nogier (Red Deer), Cole Perfetti (Saginaw), Evan Polei (Red Deer), Kristian Reichel (Red Deer), Mark Scheifele (Barrie), Logan Stanley (Kitchener), Evgeny Svechnikov (Cape Breton)