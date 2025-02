2025 4 Nations Face-off updates

A total of 29 CHL alumni will suit up at the 2025 4 Nations Face-Off for Canada, USA, Finland and Sweden.

Game 1 (Feb. 12) – Canada 4-3 Sweden (OT)

Mitch Marner (London) scored the overtime winner at 6:06 as Canada beat Sweden 4-3 in the first game of the 2025 4 Nations Face-Off.

Nathan MacKinnon (Halifax), Brad Marchard (Moncton/Val-d’Or/Halifax) and Mark Stone (Brandon) also scored while Sidney Crosby (Rimouski) was named player of the game after a three-assist performance. Jordan Binnington (Owen Sound) got the win in goal after he made 23 saves.

MITCH MARNER!!! 🚨 He wins it for Canada in just an amazing overtime! 🍁 #4Nations pic.twitter.com/lcXpPbkoBw — NHL (@NHL) February 13, 2025

2025 4 Nations Face-Off schedule:

Feb. 13 – USA vs. Finland

Feb. 15 – Canada vs. USA

Feb. 15 – Finland vs. Sweden

Feb. 17 – Canada vs. Finland

Feb. 17 – Sweden vs. USA

Feb. 20 – Final

Complete list of the 29 CHL alumni to suit up at the 4 Nations Face-off

Players are listed alongside the CHL club they’ve played the most games with

Canada (20)

(G) Jordan Binnington (Owen Sound Attack / OHL), St. Louis Blues

(G) Adin Hill (Portland Winterhawks / WHL), Vegas Golden Knights

(G) Samuel Montembeault (Blainville-Boisbriand Armada / QMJHL), Montreal Canadiens

(D) Drew Doughty (Guelph Storm / OHL), Los Angeles Kings

(D) Josh Morrisey (Prince Albert Raiders / WHL), Winnipeg Jets

(D) Travis Sanheim (Calgary Hitmen / WHL), Philadelphia Flyers

(D) Shea Theodore (Seattle Thunderbirds / WHL), Vegas Golden Knights

(F) Sam Bennett (Kingston Frontenacs / OHL), Florida Panthers

(F) Anthony Cirelli (Oshawa Generals / OHL), Tampa Bay Lightning

(F) Sidney Crosby (Rimouski Océanic / QMJHL), Pittsburgh Penguins

(F) Brandon Hagel (Red Deer Rebels / WHL), Tampa Bay Lightning

(F) Seth Jarvis (Portland Winterhawks / WHL), Carolina Hurricanes

(F) Travis Konecny (Ottawa 67’s / OHL), Philadelphia Flyers

(F) Nathan MacKinnon (Halifax Mooseheads / QMJHL), Colorado Avalanche

(F) Brad Marchand (Moncton Wildcats / QMJHL), Boston Bruins

(F) Mitch Marner (London Knights / OHL), Toronto Maple Leafs

(F) Connor McDavid (Erie Otters / OHL), Edmonton Oilers

(F) Brayden Point (Moose Jaw Warriors / WHL), Tampa Bay Lightning

(F) Sam Reinhart (Kootenay ICE / WHL), Florida Panthers

(F) Mark Stone (Brandon Wheat Kings / WHL), Vegas Golden Knights

Finland (4)

(G) Ukko-Pekka Luukkonen (Sudbury Wolves / OHL), Buffalo Sabres

(D) Henri Jokiharju (Portland Winterhawks / WHL), Buffalo Sabres

(D) Olli Määttä (London Knights / OHL), Utah Hockey Club

(D) Juuso Välimäki (Tri-City Americans / WHL), Utah Hockey Club

Sweden (2)

(D) Rasmus Andersson (Barrie Colts / OHL), Calgary Flames

(F) Rickard Rakell (Plymouth Whalers / OHL), Pittsburgh Penguins

United States (3)

(F) J.T. Miller (Plymouth Whalers / OHL), New York Rangers

(F) Matthew Tkachuk (London Knights / OHL), Florida Panthers

(F) Vincent Trocheck (Saginaw Spirit / OHL), New York Rangers