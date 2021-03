Videotron Team of the Week | 2020-2021 | Week 19

Here are the QMJHL players who impressed the most during the week ranging from March 22 to 28, 2021.

FORWARDS:

Jakob PELLETIER | Foreurs | Val-d’Or | 2GP-2G-4A, +6

Justin CÔTÉ | Voltigeurs | Drummondville | 2GP-5G-1A, +4

Xavier PARENT | Phœnix | Sherbrooke | 2GP-3G-2A, +2

DEFENSEMEN:

Jaxon BELLAMY | Titan | Acadie-Bathurst | 3GP-1G-5A, +4

Jordan SPENCE | Foreurs | Val-d’Or | 2GP-1G-3A, +6

GOALTENDER: