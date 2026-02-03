Talk Today takes centre ice across the CHL this February

WHL, OHL and QMJHL Clubs are working with their local CMHAs to support positive mental health

February marks Talk Today Month across the Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL), and Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL) — bringing Clubs together to champion positive mental health in partnership with their local Canadian Mental Health Association (CMHA) branches. Throughout the month, clubs from across the Canadian Hockey League (CHL) will host a dedicated Talk Today game in support of CMHA, using their platforms to spark conversations and raise awareness about mental health in their communities.

Fans attending Talk Today games will experience a variety of in-arena activations designed to highlight the importance of mental wellness, including:

A CMHA-run kiosk on the concourse where fans can learn more about mental health and the organization’s community-based services

A ceremonial puck drop and photo opportunity with the local CMHA branch

Videos featuring players talking about the importance of mental health

Public service announcements about mental health and the local CMHA branch

Find an awareness game near you:

WHL OHL QMJHL Brandon Wheat Kings 24-Feb-26 Barrie Colts 19-Feb-26 Baie-Comeau Drakkar 11-Feb-26 Calgary Hitmen 11-Feb-26 Brampton Steelheads 20-Feb-26 Blainville-Boisbriand Armada 01-Jan-26 Edmonton Oil Kings 11-Feb-26 Brantford Bulldogs 25-Feb-26 Cape Breton Eagles 27-Feb-26 Kamloops Blazers 20-Feb-26 Guelph Storm 23-Jan-26 Charlottetown Islanders 11-Feb-26 Kelowna Rockets 27-Feb-26 Kingston Frontenacs 13-Feb-26 Drummondville Voltigeurs 07-Feb-26 Lethbridge Hurricanes 28-Jan-26 Kitchener Rangers 06-Feb-26 Halifax Mooseheads 04-Feb-26 Medicine Hat Tigers 21-Feb-26 London Knights 11-Feb-26 Moncton Wildcats 29-Jan-26 Moose Jaw Warriors 10-Feb-26 Niagara IceDogs 26-Feb-26 Newfoundland Regiment 11-Feb-26 Penticton Vees 14-Feb-26 North Bay Battalion 05-Feb-26 Québec Remparts 06-Feb-26 Prince Albert Raiders 04-Feb-26 Oshawa Generals 06-Feb-26 Rouyn-Noranda Huskies 27-Feb-26 Prince George Cougars 03-Feb-26 Ottawa 67’s 11-Feb-26 Saint John Sea Dogs 04-Mar-26 Red Deer Rebels 10-Feb-26 Owen Sound Attack 21-Feb-26 Val-d’Or Foreurs 15-Jan-26 Regina Pats 21-Feb-26 Peterborough Petes 22-Feb-26 Victoriaville Tigres 22-Feb-26 Saskatoon Blades 03-Feb-26 Soo Greyhounds 06-Feb-26 Swift Current Broncos 06-Feb-26 Sudbury Wolves 25-Feb-26 Vancouver Giants 13-Feb-26 Windsor Spitfires 29-Jan-26 Victoria Royals 04-Feb-26

Launched in 2014 as a collaboration between CMHA Ontario and the Ontario Hockey League (OHL), Talk Today later expanded to include the Western Hockey League (WHL) and the Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL). Over the past decade, the program has become one of Canada’s most comprehensive mental health initiatives in sport, focused on education, early intervention, and ongoing support.

Since its inception, Talk Today has delivered mental health and suicide awareness training to more than 5,800 individuals, including players, coaches, billets, parents, and team staff across the CHL. Each season, teams participate in the program, ensuring all rookies and any additional players, staff, and coaches are trained through Talk Today.

In November, during the 2025 CHL USA Prospects Challenge, the CHL raised more than $10,000 in support of Talk Today and local CMHA branches. This adds to more than $140,000 generated through CHL national events over the past three seasons, with proceeds supporting the program and CMHA branches in communities across the league. These efforts are part of a three-year commitment announced in March 2024, dedicating CHL fundraising activities to the CMHA’s Talk Today program.

For more information about Talk Today or to find a Talk Today awareness game near you, visit www.talktoday.ca.

About the Canadian Hockey League

The Canadian Hockey League (CHL) is the world’s largest development hockey league with 52 Canadian and nine American teams participating in the Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL), and Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL). The CHL supplies more players to the National Hockey League (NHL) and U SPORTS than any other league. During the 2024-25 season, of the 1,000-plus players who played a game in the NHL, over 415 came through the CHL. At the 2025 NHL Draft, 90 CHL players were selected, including 21 in the first round. For more information regarding the CHL, please visit chl.ca.

About the Canadian Mental Health Association, Ontario

Canadian Mental Health Association (CMHA), Ontario is a not-for-profit, charitable organization funded by the provincial government. We work to improve the lives of all Ontarians through leadership, collaboration, and continual pursuit of excellence in community-based mental health and addictions services. Our vision is a society that embraces and invests in the mental health of all people. We are a trusted advisor to government, contributing to health systems development through policy formulation and recommendations that promote positive mental health. To donate or learn more, please visit ontario.cmha.ca.