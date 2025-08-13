Spokane’s Preston showing offensive touch early at 2025 Hlinka Gretzky Cup

Photo credit: Larry Brunt

Over a 7:41 stretch Tuesday at the 2025 Hlinka Gretzky Cup, the Spokane Chiefs’ Mathis Preston showed why he is going to be a first round pick in the 2026 NHL Draft.

With Canada only ahead 1-0 against Switzerland 6:18 into the third, Preston opened the floodgates with a goal that would stand as the game-winner. The three-time defending champions would add another seven goals – that included two more from Preston – in the final frame to claim a convincing 9-1 decision.

“He scored three goals, with nearly all coming from high hockey IQ plays at speed,” Daily Faceoff’s Steven Ellis wrote. “Preston loves rushing into open space and he’ll exploit you if you give him even the smallest opening.

“Preston has been excellent through two games, giving the team a serious offensive boost.”

The 17-year-old has four points (3G/1A) thus far as Canada have started the tournament 2-0-0.

As is the norm, the Hlinka Gretzky Cup is the starting point of a near year-long exercise ahead of June’s NHL Draft. And come next year, expect Preston to go early.

In his July ranking, Ellis had Preston as his no. 6 ranked prospect. Flo Hockey’s Chris Peters had him at no. 7.

“Long one of the top players in his age group, Preston has shined on a number of different stages over his young career to date,” Peters wrote. “Though Preston doesn’t boast the size of some of the other forwards in this group, he does have a killer release and is a creative player who finds a variety of ways to impact the game offensively.”

As a rookie, Preston impressed last season in Spokane with 23 goals and 45 point 54 games to finish tied seventh in rookie scoring. In the postseason, he tallied 16 points (nine goals) in 20 games to lead all qualified rookies as the Chiefs reached the WHL Championship Series.

The Penticton, B.C., native has already made a bit of a name for himself on the international stage too as he helped Canada White to a gold medal at the 2024 World U17 Hockey Challenge where he led the tournament with six goals and earned a spot on the All-Star Team.

Now, his name is going to be known on a broader level ahead of becoming a high-end NHL prospect next summer.