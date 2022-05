Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Cataractes vs. Olympiques

Plus de 100 ans d’histoire dans la LHJMQ s’apprêtent à s’affronter au deuxième tour lorsque les Cataractes de Shawinigan se mesureront aux Olympiques de Gatineau en quart de finale des séries de la Coupe du Président. L’action débute dimanche à Gatineau.

Les Olympiques ont perdu le premier match de leur série de première ronde contre Val-d’Or, avant de remporter trois victoires consécutives pour accéder au prochain tour. Avec 18 buts marqués lors de ces trois victoires, tout semblait fonctionner à merveille à l’attaque pour la formation de Gatineau, menée par les six points de Zachary Dean. Cependant, c’est l’attaque équilibrée des Olympiques qui a déclassé celle des Foreurs, le club comptant huit joueurs avec au moins un point par match et des buts de onze patineurs différents.

Alors que Tristan Luneau et Isaac Belliveau ont continué à mener la charge défensivement, le gardien de but Rémi Poirier a fait une solide différence en effectuant plusieurs arrêts clés tout au long de la série. Il s’agissait d’une première victoire en éliminatoires en six ans pour les Olympiques. Ils tenteront maintenant de se rendre en demi-finale de la ligue pour la première fois depuis 2011, année où ils ont atteint la finale de la Coupe du Président pour la dixième fois de leur histoire.

Les Cataractes ont vaincu les démons de leurs récentes performances en séries éliminatoires en remportant leur série de premier tour contre les Huskies de Rouyn-Noranda, leur premier balayage en dix ans. Le duo choc formé par Xavier Bourgeault et Mavrik Bourque, deux choix de première ronde dans la LNH, a été la clé de la victoire avec cinq buts et 12 points.

Toutefois, l’une des meilleures performances de la série est venue grâce au jeu fiable du défenseur recrue Jordan Tourigny. Angus Booth a connu un solide trio de rencontres, dont le point culminant a été le but gagnant en prolongation du troisième match. Le superbe duo que forment Antoine Coulombe et Charles-Antoine Lavallée s’est montré à la hauteur, permettant aux Huskies de marquer seulement quatre buts. Shawinigan tente d’atteindre la demi-finale pour une première fois depuis 2016, un parcours qui l’avait mené jusqu’à une participation à la finale de la Coupe du Président.

Les Olympiques ont remporté la série de saison contre les Cataractes avec quatre victoires en six matchs. Les deux triomphes de Shawinigan se sont produits au-delà du temps règlementaire. Il s’agira de la sixième fois que ces deux clubs s’affronteront en après-saison ; les Olympiques ont été victorieux en 1986, 1999 et 2008, tandis que les Cataractes ont remporté leur plus récent affrontement en 2009. Les deux équipes ont également participé à un tournoi à la ronde en quarts de finale de 1982.

Les étoiles brilleront à Gatineau et à Shawinigan alors que les deux équipes, toutes deux au sommet de leur art et toutes deux en mission, croiseront le fer. Vous ne voudrez pas manquer une minute de cette série!

_

Comparaison des équipes :