Sennecke added to Canada’s National Junior Team Selection Camp

Oshawa Generals forward Beckett Sennecke (ANA) has been added to Canada’s National Junior Team Selection Camp.

In 26 games this year, Sennecke has scored 21 goals and tallied 44 points to sit sixth in OHL scoring.

Last season, the the 18-year-old had 68 points in the regular season and then helped lift the Generals to an appearance in the OHL Championship Series. His performance led to him being the first CHL player chosen at the 2024 NHL Draft as the Anaheim Ducks chose him third overall.

In another roster update, London’s Easton Cowan (TOR) will attend selection camp but will not participate for precautionary reasons. Camp takes place Dec. 10-13 in Ottawa and includes two games against the U SPORTS selects on Dec. 12 and 13.

31 CHL PLAYERS INVITED TO CANADA’S NATIONAL JUNIOR TEAM SELECTION CAMP

(G) Carson Bjarnason (Brandon Wheat Kings / WHL)

(G) Carter George (Owen Sound Attack / OHL)

(G) Jack Ivankovic (Brampton Steelheads / OHL)

(G) Scott Ratzlaff (Seattle Thunderbirds / WHL)

(D) Cameron Allen (Guelph Storm / OHL)

(D) Beau Akey (Barrie Colts / OHL)

(D) Oliver Bonk (London Knights / OHL)

(D) Sam Dickinson (London Knights / OHL)

(D) Andrew Gibson (Soo Greyhounds / OHL)

(D) Tanner Molendyk (Saskatoon Blades / WHL)

(D) Sawyer Mynio (Seattle Thunderbirds / WHL)

(D) Zayne Parekh (Saginaw Spirit / OHL)

(D) Caden Price (Kelowna Rockets / WHL)

(D) Matthew Schaefer (Erie Otters / OHL)

(F) Denver Barkey (London Knights / OHL)

(F) Cole Beaudoin (Barrie Colts / OHL)

(F) Mathieu Cataford (Rimouski Océanic / QMJHL)

(F) Berkly Catton (Spokane Chiefs / WHL)

(F) Easton Cowan (London Knights / OHL)

(F) Andrew Cristall (Kelowna Rockets / WHL)

(F) Ethan Gauthier (Drummondville Voltigeurs / QMJHL)

(F) Riley Heidt (Prince George Cougars / WHL)

(F) Tanner Howe (Calgary Hitmen / WHL)

(F) Jett Luchanko (Guelph Storm / OHL)

(F) Porter Martone (Brampton Steelheads / OHL)

(F) Gavin McKenna (Medicine Hat Tigers / WHL)

(F) Luca Pinelli (Ottawa 67’s / OHL)

(F) Carson Rehkopf (Brampton Steelheads / OHL)

(F) Calum Ritchie (Oshawa Generals / OHL)

(F) Beckett Sennecke (Oshawa Generals / OHL)

(F) Brayden Yager (Moose Jaw Warriors / WHL)