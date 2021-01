QMJHL protected environment events schedule unveiled

Earlier in December, the Quebec Major Junior Hockey League announced that Chicoutimi, Drummondville, Rimouski and Shawinigan would host protected environment events in January. Today, the league unveiled the teams and the schedule for each event.

JANUARY 22-24

Groups

Centre Georges-Vézina, Chicoutimi

Teams: Chicoutimi, Baie-Comeau and Sherbrooke

Centre Marcel-Dionne, Drummondville

Teams: Drummondville, Val-d’Or and Gatineau

Colisée Financière Sun Life, Rimouski

Teams: Rimouski, Blainville-Boisbriand and Quebec City

Centre Gervais-Auto, Shawinigan

Teams: Shawinigan, Rouyn-Noranda and Victoriaville

Schedule

DAY DATE TIME VIS LOC ARENA Fri 2021-01-22 19:00 Drummondville Val-d’Or Centre Marcel-Dionne Fri 2021-01-22 19:00 Shawinigan Rouyn-Noranda Centre Gervais-Auto Fri 2021-01-22 19:00 Chicoutimi Sherbrooke Centre Georges-Vézina Fri 2021-01-22 19:00 Rimouski Blainville-Boisbriand Colisée Financière Sun Life Sat 2021-01-23 16:00 Val-d’Or Gatineau Centre Marcel-Dionne Sat 2021-01-23 16:00 Rouyn-Noranda Victoriaville Centre Gervais-Auto Sat 2021-01-23 16:00 Sherbrooke Baie-Comeau Centre Georges-Vézina Sat 2021-01-23 16:00 Blainville-Boisbriand Québec Colisée Financière Sun Life Sun 2021-01-24 15:00 Gatineau Drummondville Centre Marcel-Dionne Sun 2021-01-24 15:00 Victoriaville Shawinigan Centre Gervais-Auto Sun 2021-01-24 15:00 Baie-Comeau Chicoutimi Centre Georges-Vézina Sun 2021-01-24 15:00 Québec Rimouski Colisée Financière Sun Life



JANUARY 30-FEBRUARY 7

Group

Centre Georges-Vézina, Chicoutimi

Teams: Chicoutimi, Gatineau, Val-d’Or and Victoriaville

Centre Marcel-Dionne, Drummondville

Teams: Drummondville, Blainville-Boisbriand, Rouyn-Noranda and Sherbrooke



Colisée Financière Sun Life, Rimouski

Teams: Rimouski, Baie-Comeau, Quebec City and Shawinigan

Schedule