QMJHL clubs win never achieved before four straight Memorial Cups

By Will MacLaren

You don’t have to travel that far back in history to find a time when the QMJHL was an also ran in the realm of Memorial Cup victories. Though they would make a few appearances in the championship final, the reps from the ‘Q’ went home emptyhanded each year from 1982-1995. The 1996 victory by the Granby Predateurs started to turn the tide; in the ensuing years, the Quebec Maritimes Junior Hockey League have claimed ten more crowns. But it was a four-year run that earned the circuit a whole new level of respect and adulation.

2018 marked the 100th anniversary of the trophy’s existence with junior hockey’s oldest continuous operating franchise, the Regina Pats, hosting the event. The ‘Q’ representative was the Acadie-Bathurst Titan. Hailing from the smallest city in the CHL, the Titan boasted captain and future NHLer Jeffrey Viel, current Montreal Canadiens star Noah Dobson and leading scorer Antoine Morand. This was truly a team effort as 13 players reached double digits in goals during the regular season. The anchor in net was Evan Fitzpatrick, acquired mid-season from the Sherbrooke Phoenix. This group, second place finishers in the regular season, truly gelled in the postseason, dispatching Chicoutimi, Sherbrooke, Victoriaville and Blainville-Boisbriand posting a 16-4 record and a second league title for the city of Bathurst.

Come Memorial Cup time, the Titan coupled timely goals with superb netminding to start the QMJHL’s run for the ages. A pair of shorthanded goals from Samuel Asselin and Adam Holwell forced overtime against the WHL Champion Swift Current Broncos. In the fourth period, Liam Murphy’s shot past Broncos’ goalie Stuart Skinner capped off a 4-3 come-from-behind triumph. The following night, two-goal efforts from Viel, Dobson and Ethan Crossman propelled the Titan past the host Regina Pats in an 8-6 offensive slugfest. That was enough for the Titan to earn a bye to the Final. There, the club played historic victor and visiting spoiler, riding goals from Holwell, Asselin and Crossman to a 3-0 victory over the hometown Pats, punctuated by Fitzpatrick’s 28-save performance. It was the first ‘Q’ triumph at the tournament in five years, but certainly not the last.

The Memorial Cup returned to the east coast in 2019 as Halifax. While the host Mooseheads were guaranteed their spot at the big dance, the Rouyn-Noranda Huskies had to earn it; and earn it, they did. Following a league record 59-win regular season, the Huskies rolled to a 16-4 postseason record and a second league title. This powerful pack boasted two members of the 2018 Titan; defenseman Noah Dobson and Head Coach Mario Pouliot. Other key contributors included leading scorer Peter Abbandonato, future NHLers Jakub Lauko and Raphael-Harvey Pinard and key mid-season acquisition Joel Teasdale. All told, the high-flying Huskies featured eight 20-goal scorers. In net, Samuel Harvey allowed just over two goals per game in the regular season.

While the Mooseheads would ride round-robin victories over the WHL’s Prince Albert Raiders and OHL Guelph Storm, the Huskies would drop their matchup against the Storm while defeating the Raiders and Mooseheads. It would be the goals for/goals against tiebreaker that would send the Moose directly to the final, however. Meanwhile, the Huskies went to work against the Storm in the Semi-Final, scoring a 6-4 win in a back-and-forth matchup. This would lead to just the second all-QMJHL tournament final in history. The Mooseheads would charge out toa. 2-0 lead on goals by 2018 Champ Samuel Asselin and Raphael Lavoie. However, the Huskies would pounce from that point forward, cashing in on unanswered goals from Felix Bibeau, Teasdale, Abbandonato and Vincent Marleau to earn a 4-2 triumph, the franchise’s first Memorial Cup Championship and history for its Head Coach as Mario Pouliot became the first bench boss to claim back-to-back Memorial Cups with the two different teams.

The COVID-19 pandemic managed to do something depressions and wars could not; cancel the Memorial Cup. With no tournament held in 2020 or 2021, the QMJHL once again held host status in 2022 and again, the Maritimes would play a pivotal role with Saint John, New Brunswick hosting the junior hockey world. The host Sea Dogs made a number of deals during the season to bolster its lineup, which already included league MVP William Dufour and 101-point center Josh Lawrence, only to fall in shocking fashion during the first round to Rimouski. The defeat resulted in a change behind the bench, with legendary University of New Brunswick bench boss Gardiner MacDougall brought on board to guide the group. It would take almost one month for the hosts to learn who the second ‘Q’ rep would be; the Shawinigan Cataractes, who rekindled their past rivalry with the Sea Dogs dating back to the 2012 Memorial Cup, a tournament won by the hosts in Shawinigan.

A 5-3 triumph over the OHL Hamilton Bulldogs, followed by a 4-3 overtime loss to the WHL Edmonton Oil Kings, sent the Sea Dogs into an all-QMJHL showdown versus the 2-0 Cataractes to conclude the round robin. With a bye to the Final on the line, the Dogs avenged the results of a decade earlier by dispatching the Cataractes 5-3 on the strength of Dufour’s four goal night. This time, the Dogs had the luxury of waiting as a winning team to learn it’s next opponent. In a rematch of the tournament opener, the Bulldogs, got another shot at their fellow dogs. Before a raucous sellout crowd, the home side did not disappoint. Six different players found the back of the net for the champs, including Dufour, Lawrence and captain Vincent Sevigny, in a 6-3 triumph. Dufour would conclude the tournament with the scoring lead and MVP honours while the QMJHL celebrated its second three-peat in the past 11 years.

The 2022-23 Quebec Remparts, who fell in a heartbreaking winner-take-all Semi-Final matchup the preceding spring, finished first in the regular season, then went on a 13-0 run to start the postseason before eliminating the Halifax Mooseheads in six games to earn its first playoff title in modern franchise history and a ticket to Kamloops, BC. The Remparts were led in scoring by current Montreal Canadien Zach Bolduc, while Justin Robidas led the club in postseason points. Other key contributors up front included Nathan Gaucher, Pier-Olivier Roy, Theo Rochette and league playoff MVP James Malatesta. Defensively, the team from the Quebec capital was fortified by Evan Nause, Nicolas Savoie, Vsevolod Komarov and goaltender William Rousseau.

In Kamloops, Malatesta paced the Remparts with a hat trick in an 8-3 opening night blowout of the host Blazers. A win over the WHL Champion Seattle Thunderbirds followed and, despite a setback in their final round robin game to the OHL Peterborough Petes, Quebec was off to Championship Sunday. Their opponents that night were the powerhouse Thunderbirds, who entered the tournament as the favorites by many. The Remparts left nothing to chance. Rousseau kicked aside 32 Seattle shots, Komarov, Bolduc and Malatesta, who would add a Memorial Cup MVP to his trophy case, all scored, and Quebec made it an unprecedented four straight CHL titles for the ‘Q’ with a 5-0 victory, a feat no other league can boast. It was the third Memorial Cup title for the city.

With a four-peat in the rear-view mirror and a recently minted reputation for being a force come the end of May, the questions no longer is “When will the QMJHL win another Memorial Cup?”; it’s “Who’s going to try and stop the ‘Q’ this year?”