{"league":"chl","site_api_key":"f1aa699db3d81487","season":"","sponsor":false,"link":false,"days_ahead":"7","days_back":"none","team":"","team_class":"chl-chl","base_url":"https:\/\/chl.ca","language":"en","view":"chlcombinedscorebar","scoreboard":[{"ID":"32440","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"532","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326743","FloLiveEventId":"167163","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T15:00:00-03:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/cape-breton-eagles-tickets\/artist\/891825","HomeID":"3","HomeCode":"Cap","HomeCity":"Cape Breton","HomeNickname":"Eagles","HomeLongName":"Cape Breton, Eagles","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"2","HomeAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","VisitorID":"5","VisitorCode":"Hal","VisitorCity":"Halifax","VisitorNickname":"Mooseheads","VisitorLongName":"Halifax, Mooseheads","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"3","VisitorAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","Period":"4","PeriodNameShort":"OT1","PeriodNameLong":"1st OT","GameClock":"02:00","GameSummaryUrl":"32440","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"9","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final 1st OT","Ord":"2026-03-08 14:00:00.000000","venue_name":"Centre 200","venue_location":"Sydney NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326743","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32441","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"533","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326744","FloLiveEventId":"167162","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T15:00:00-03:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/moncton-wildcats-tickets\/artist\/891817?home_away=home","HomeID":"1","HomeCode":"Mon","HomeCity":"Moncton","HomeNickname":"Wildcats","HomeLongName":"Moncton, Wildcats","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"6","HomeAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","VisitorID":"8","VisitorCode":"SNB","VisitorCity":"Saint John","VisitorNickname":"Sea Dogs","VisitorLongName":"Saint John, Sea Dogs","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"3","VisitorAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32441","HomeWins":"45","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final","Ord":"2026-03-08 14:00:00.000000","venue_name":"Avenir Centre","venue_location":"Moncton (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326744","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28773","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"624","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478297","FloLiveEventId":"194939","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"3","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"12","VisitorCode":"SBY","VisitorCity":"Sudbury","VisitorNickname":"Wolves","VisitorLongName":"Sudbury Wolves","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-wolves\/listen-live\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28773","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"35","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final","Ord":"2026-03-08 14:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478297","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28770","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"621","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478294","FloLiveEventId":"194938","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brantford-bulldogs-tickets\/artist\/806495","HomeID":"1","HomeCode":"BFD","HomeCity":"Brantford","HomeNickname":"Bulldogs","HomeLongName":"Brantford Bulldogs","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"6","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","VisitorID":"20","VisitorCode":"NIAG","VisitorCity":"Niagara","VisitorNickname":"IceDogs","VisitorLongName":"Niagara IceDogs","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"4","VisitorAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28770","HomeWins":"43","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"29","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"3","Intermission":"0","GameStatusString":"End of Game","GameStatusStringLong":"End of Game","Ord":"2026-03-08 14:00:00.000000","venue_name":"TD Civic Centre","venue_location":"Brantford, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478294","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28772","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"623","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478296","FloLiveEventId":"194940","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T14:05:00-04:00","ScheduledTime":"14:05:00","ScheduledFormattedTime":"2:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kingston-frontenacs-vs-oshawa-generals-kingston-ontario-03-08-2026\/event\/100062F585F31588","HomeID":"2","HomeCode":"KGN","HomeCity":"Kingston","HomeNickname":"Frontenacs","HomeLongName":"Kingston Frontenacs","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"3","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"4","VisitorCode":"OSH","VisitorCity":"Oshawa","VisitorNickname":"Generals","VisitorLongName":"Oshawa Generals","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"2","VisitorAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28772","HomeWins":"29","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"42","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final","Ord":"2026-03-08 14:05:00.000000","venue_name":"Slush Puppie Place","venue_location":"Kingston, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478296","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32443","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"535","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326751","FloLiveEventId":"167164","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/Remparts-de-Quebec-tickets\/artist\/891822?brand=remparts&lang=fr-ca","HomeID":"9","HomeCode":"Que","HomeCity":"Qu\u00e9bec","HomeNickname":"Remparts","HomeLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"2","HomeAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","VisitorID":"7","VisitorCode":"Cha","VisitorCity":"Charlottetown","VisitorNickname":"Islanders","VisitorLongName":"Charlottetown, Islanders","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","Period":"2","PeriodNameShort":"2","PeriodNameLong":"2nd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32443","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"6","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"00:00 2nd","GameStatusStringLong":"00:00 2nd","Ord":"2026-03-08 15:00:00.000000","venue_name":"Centre Vid\u00e9otron","venue_location":"Qu\u00e9bec (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/167164","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32442","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"534","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326746","FloLiveEventId":"167160","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/billetterie.centreslushpuppie.com\/Online\/default.asp","HomeID":"12","HomeCode":"Gat","HomeCity":"Gatineau","HomeNickname":"Olympiques","HomeLongName":"Gatineau, Olympiques","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"1","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","VisitorID":"15","VisitorCode":"VdO","VisitorCity":"Val-d'Or","VisitorNickname":"Foreurs","VisitorLongName":"Val-d'Or, Foreurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"20:00","GameSummaryUrl":"32442","HomeWins":"19","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"20:00 3rd","GameStatusStringLong":"20:00 3rd","Ord":"2026-03-08 15:00:00.000000","venue_name":"Centre Slush Puppie","venue_location":"Gatineau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/167160","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28774","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"625","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478300","FloLiveEventId":"194941","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"5","HomeCode":"OTT","HomeCity":"Ottawa","HomeNickname":"67's","HomeLongName":"Ottawa 67's","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"4","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"3","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"2","PeriodNameShort":"2","PeriodNameLong":"2nd","GameClock":"00:18","GameSummaryUrl":"28774","HomeWins":"41","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"36","VisitorRegulationLosses":"22","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"00:18 2nd","GameStatusStringLong":"00:18 2nd","Ord":"2026-03-08 15:00:00.000000","venue_name":"TD Place","venue_location":"Ottawa, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/194941","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022837","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"712","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T14:00:00-06:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-hitmen\/single-game-tickets\/","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022837","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"8","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"00:00 1st","GameStatusStringLong":"00:00 1st","Ord":"2026-03-08 16:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28771","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"622","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478302","FloLiveEventId":"194942","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.axs.com\/series\/28947\/erie-otters-2025-2026-season-tickets?skin=erieotters","HomeID":"8","HomeCode":"ER","HomeCity":"Erie","HomeNickname":"Otters","HomeLongName":"Erie Otters","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"3","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","VisitorID":"34","VisitorCode":"SAG","VisitorCity":"Saginaw","VisitorNickname":"Spirit","VisitorLongName":"Saginaw Spirit","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","Period":"2","PeriodNameShort":"2","PeriodNameLong":"2nd","GameClock":"20:00","GameSummaryUrl":"28771","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"20:00 2nd","GameStatusStringLong":"20:00 2nd","Ord":"2026-03-08 16:00:00.000000","venue_name":"Erie Insurance Arena","venue_location":"Erie, PA","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/194942","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32444","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"536","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326752","FloLiveEventId":"167165","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/sagueneens_chicoutimi","HomeID":"10","HomeCode":"Chi","HomeCity":"Chicoutimi","HomeNickname":"Saguen\u00e9ens","HomeLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"3","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","VisitorID":"17","VisitorCode":"Vic","VisitorCity":"Victoriaville","VisitorNickname":"Tigres","VisitorLongName":"Victoriaville, Tigres","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"01:40","GameSummaryUrl":"32444","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"01:40 1st","GameStatusStringLong":"01:40 1st","Ord":"2026-03-08 16:00:00.000000","venue_name":"Centre Georges-V\u00e9zina","venue_location":"Chicoutimi QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/167165","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32445","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"537","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14326757","FloLiveEventId":"167166","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"1","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"2","VisitorCode":"NFL","VisitorCity":"Newfoundland","VisitorNickname":"Regiment","VisitorLongName":"Newfoundland, Regiment","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32445","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"00:00 1st","GameStatusStringLong":"00:00 1st","Ord":"2026-03-08 16:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/167166","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28775","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"626","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"14478304","FloLiveEventId":"194943","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:05:00-04:00","ScheduledTime":"16:05:00","ScheduledFormattedTime":"4:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/wfcucentre.evenue.net\/event\/S26\/G31","HomeID":"17","HomeCode":"WSR","HomeCity":"Windsor","HomeNickname":"Spitfires","HomeLongName":"Windsor Spitfires","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"1","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","VisitorID":"10","VisitorCode":"KIT","VisitorCity":"Kitchener","VisitorNickname":"Rangers","VisitorLongName":"Kitchener Rangers","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"1","VisitorAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:30","GameSummaryUrl":"28775","HomeWins":"39","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"12","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"2","Intermission":"0","GameStatusString":"00:30 1st","GameStatusStringLong":"00:30 1st","Ord":"2026-03-08 16:05:00.000000","venue_name":"WFCU Centre","venue_location":"Windsor","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/live\/194943","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022838","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"713","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-06:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022838","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"46","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM MDT","Ord":"2026-03-08 18:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022840","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"715","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-07:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-giants\/tickets\/","HomeID":"223","HomeCode":"VAN","HomeCity":"Vancouver","HomeNickname":"Giants","HomeLongName":"Vancouver Giants","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"204","VisitorCode":"KEL","VisitorCity":"Kelowna","VisitorNickname":"Rockets","VisitorLongName":"Kelowna Rockets","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022840","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM PDT","Ord":"2026-03-08 19:00:00.000000","venue_name":"Langley Events Centre - Langley, BC","venue_location":"Langley, B.C.","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022839","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"714","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-08","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 8","GameDateISO8601":"2026-03-08T16:00:00-07:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/portland-winterhawks-vs-tricity-americans-portland-oregon-03-08-2026\/event\/0F00630C825D112A","HomeID":"208","HomeCode":"POR","HomeCity":"Portland","HomeNickname":"Winterhawks","HomeLongName":"Portland Winterhawks","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022839","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM PDT","Ord":"2026-03-08 19:00:00.000000","venue_name":"Veterans Memorial Coliseum - Portland, OR","venue_location":"Portland","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28504","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"355","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-10","FloCoreEventId":"15193297","FloLiveEventId":"226259","GameDate":"Tue, Mar 10","GameDateISO8601":"2026-03-10T11:00:00-04:00","ScheduledTime":"11:00:00","ScheduledFormattedTime":"11:00 am","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brampton-steelheads-tickets\/artist\/1753776","HomeID":"18","HomeCode":"BRAM","HomeCity":"Brampton","HomeNickname":"Steelheads","HomeLongName":"Brampton Steelheads","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","VisitorID":"11","VisitorCode":"OS","VisitorCity":"Owen Sound","VisitorNickname":"Attack","VisitorLongName":"Owen Sound Attack","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28504","HomeWins":"16","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"11:00AM","GameStatusStringLong":"11:00 AM EDT","Ord":"2026-03-10 11:00:00.000000","venue_name":"CAA Centre","venue_location":"Brampton","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/15193297","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022843","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"718","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-10","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 10","GameDateISO8601":"2026-03-10T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R31:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022843","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-10 21:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022841","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"716","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-10","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 10","GameDateISO8601":"2026-03-10T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022841","HomeWins":"45","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-10 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022842","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"717","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-10","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 10","GameDateISO8601":"2026-03-10T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022842","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-10 22:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022844","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"719","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-10","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 10","GameDateISO8601":"2026-03-10T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/tickets.seattlethunderbirds.com","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022844","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-10 22:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022846","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"721","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T11:00:00-06:00","ScheduledTime":"11:00:00","ScheduledFormattedTime":"11:00 am","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022846","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"11:00AM","GameStatusStringLong":"11:00 AM MDT","Ord":"2026-03-11 13:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32446","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"538","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"14326756","FloLiveEventId":"167167","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/oceanic.ticketacces.net\/fr\/organisation\/representations\/index.cfm?EvenementID=55&DetectionCookies=TestComplet","HomeID":"18","HomeCode":"Rim","HomeCity":"Rimouski","HomeNickname":"Oc\u00e9anic","HomeLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","VisitorID":"11","VisitorCode":"Rou","VisitorCity":"Rouyn-Noranda","VisitorNickname":"Huskies","VisitorLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32446","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"40","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"16","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-11 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Financi\u00e8re Sun Life","venue_location":"Rimouski QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326756","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28776","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"627","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"14478306","FloLiveEventId":"194944","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tributecommunitiescentre.evenue.net\/event\/GEN25\/C11","HomeID":"4","HomeCode":"OSH","HomeCity":"Oshawa","HomeNickname":"Generals","HomeLongName":"Oshawa Generals","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","VisitorID":"12","VisitorCode":"SBY","VisitorCity":"Sudbury","VisitorNickname":"Wolves","VisitorLongName":"Sudbury Wolves","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-wolves\/listen-live\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28776","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"35","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-11 19:05:00.000000","venue_name":"Tribute Communities Centre","venue_location":"Oshawa","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478306","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022851","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"726","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/tickets.scbroncos.com\/?upcoming_games=1","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"207","VisitorCode":"MJ","VisitorCity":"Moose Jaw","VisitorNickname":"Warriors","VisitorLongName":"Moose Jaw Warriors","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022851","HomeWins":"13","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-11 21:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022845","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"720","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-hitmen\/single-game-tickets\/","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"201","VisitorCode":"BDN","VisitorCity":"Brandon","VisitorNickname":"Wheat Kings","VisitorLongName":"Brandon Wheat Kings","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022845","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"8","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-11 21:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022849","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"724","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/visitlethbridgearena.evenue.net\/events\/HS","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022849","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-11 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022847","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"722","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022847","HomeWins":"28","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-11 22:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022850","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"725","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/spokanechiefstickets.evenue.net\/event\/ECHF26\/ECHF31","HomeID":"215","HomeCode":"SPO","HomeCity":"Spokane","HomeNickname":"Chiefs","HomeLongName":"Spokane Chiefs","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022850","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"29","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-11 22:05:00.000000","venue_name":"Numerica Veterans Arena - Spokane, WA","venue_location":"Spokane, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022848","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"723","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-11","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 11","GameDateISO8601":"2026-03-11T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG32","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022848","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-11 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32447","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"539","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14326761","FloLiveEventId":"167168","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-03:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/moncton-wildcats-tickets\/artist\/891817?home_away=home","HomeID":"1","HomeCode":"Mon","HomeCity":"Moncton","HomeNickname":"Wildcats","HomeLongName":"Moncton, Wildcats","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","VisitorID":"3","VisitorCode":"Cap","VisitorCity":"Cape Breton","VisitorNickname":"Eagles","VisitorLongName":"Cape Breton, Eagles","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32447","HomeWins":"45","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"9","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AT","Ord":"2026-03-12 18:00:00.000000","venue_name":"Avenir Centre","venue_location":"Moncton (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326761","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28777","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"628","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14478308","FloLiveEventId":"194945","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"7","HomeCode":"BAR","HomeCity":"Barrie","HomeNickname":"Colts","HomeLongName":"Barrie Colts","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28777","HomeWins":"43","HomeRegulationLosses":"13","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Sadlon Arena","venue_location":"Barrie, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478308","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32448","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"540","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14326771","FloLiveEventId":"167173","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/armada-blainville-boisbriand-tickets\/artist\/1773722","HomeID":"19","HomeCode":"BLB","HomeCity":"Blainville-Boisbriand","HomeNickname":"Armada","HomeLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","VisitorID":"16","VisitorCode":"BaC","VisitorCity":"Baie-Comeau","VisitorNickname":"Drakkar","VisitorLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32448","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"40","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Centre d'excellence Sports Rousseau","venue_location":"Boisbriand QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326771","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28779","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"630","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14478309","FloLiveEventId":"194946","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"1","VisitorCode":"BFD","VisitorCity":"Brantford","VisitorNickname":"Bulldogs","VisitorLongName":"Brantford Bulldogs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28779","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"43","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478309","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28778","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"629","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14478312","FloLiveEventId":"194947","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"20","HomeCode":"NIAG","HomeCity":"Niagara","HomeNickname":"IceDogs","HomeLongName":"Niagara IceDogs","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28778","HomeWins":"29","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"29","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Meridian Centre","venue_location":"St. Catharines, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478312","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32449","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"541","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14326760","FloLiveEventId":"167169","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/oceanic.ticketacces.net\/fr\/organisation\/representations\/index.cfm?EvenementID=55&DetectionCookies=TestComplet","HomeID":"18","HomeCode":"Rim","HomeCity":"Rimouski","HomeNickname":"Oc\u00e9anic","HomeLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","VisitorID":"11","VisitorCode":"Rou","VisitorCity":"Rouyn-Noranda","VisitorNickname":"Huskies","VisitorLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32449","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"40","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"16","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Financi\u00e8re Sun Life","venue_location":"Rimouski QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326760","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32451","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"543","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14326764","FloLiveEventId":"167171","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tigresvictoriaville.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"17","HomeCode":"Vic","HomeCity":"Victoriaville","HomeNickname":"Tigres","HomeLongName":"Victoriaville, Tigres","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","VisitorID":"9","VisitorCode":"Que","VisitorCity":"Qu\u00e9bec","VisitorNickname":"Remparts","VisitorLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32451","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"23","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Desjardins","venue_location":"Victoriaville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326764","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32450","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"542","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14326765","FloLiveEventId":"167170","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ovation.ca\/00001M\/fr\/Search\/EventsByVenue\/0Y-0Y0002","HomeID":"13","HomeCode":"Sha","HomeCity":"Shawinigan","HomeNickname":"Cataractes","HomeLongName":"Shawinigan, Cataractes","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","VisitorID":"10","VisitorCode":"Chi","VisitorCity":"Chicoutimi","VisitorNickname":"Saguen\u00e9ens","VisitorLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32450","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Gervais Auto","venue_location":"Shawinigan QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326765","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28780","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"631","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14478314","FloLiveEventId":"194948","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.memorialcentre.ca\/Online\/default.asp","HomeID":"6","HomeCode":"PBO","HomeCity":"Peterborough","HomeNickname":"Petes","HomeLongName":"Peterborough Petes","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","VisitorID":"4","VisitorCode":"OSH","VisitorCity":"Oshawa","VisitorNickname":"Generals","VisitorLongName":"Oshawa Generals","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28780","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"42","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:05:00.000000","venue_name":"Peterborough Memorial Centre","venue_location":"Peterborough","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478314","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28781","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"632","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-12","FloCoreEventId":"14478315","FloLiveEventId":"194949","GameDate":"Thu, Mar 12","GameDateISO8601":"2026-03-12T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/wfcucentre.evenue.net\/event\/S26\/G32","HomeID":"17","HomeCode":"WSR","HomeCity":"Windsor","HomeNickname":"Spitfires","HomeLongName":"Windsor Spitfires","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","VisitorID":"16","VisitorCode":"SOO","VisitorCity":"Sault Ste. Marie","VisitorNickname":"Greyhounds","VisitorLongName":"Soo Greyhounds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28781","HomeWins":"39","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-12 19:05:00.000000","venue_name":"WFCU Centre","venue_location":"Windsor","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478315","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32453","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"545","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326777","FloLiveEventId":"167176","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-03:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/saint-john-sea-dogs-tickets\/artist\/2532328?home_away=home","HomeID":"8","HomeCode":"SNB","HomeCity":"Saint John","HomeNickname":"Sea Dogs","HomeLongName":"Saint John, Sea Dogs","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","VisitorID":"5","VisitorCode":"Hal","VisitorCity":"Halifax","VisitorNickname":"Mooseheads","VisitorLongName":"Halifax, Mooseheads","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32453","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AT","Ord":"2026-03-13 18:00:00.000000","venue_name":"TD Station","venue_location":"Saint John (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326777","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32452","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"544","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326772","FloLiveEventId":"167174","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-03:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/purchase.eastlinkcentrepei.com\/Events","HomeID":"7","HomeCode":"Cha","HomeCity":"Charlottetown","HomeNickname":"Islanders","HomeLongName":"Charlottetown, Islanders","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","VisitorID":"3","VisitorCode":"Cap","VisitorCity":"Cape Breton","VisitorNickname":"Eagles","VisitorLongName":"Cape Breton, Eagles","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32452","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"6","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"9","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AT","Ord":"2026-03-13 18:00:00.000000","venue_name":"Eastlink Centre","venue_location":"Charlottetown PE","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326772","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28785","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"636","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478323","FloLiveEventId":"194952","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/kwtickets.evenue.net\/events\/RANGERS","HomeID":"10","HomeCode":"KIT","HomeCity":"Kitchener","HomeNickname":"Rangers","HomeLongName":"Kitchener Rangers","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"11","VisitorCode":"OS","VisitorCity":"Owen Sound","VisitorNickname":"Attack","VisitorLongName":"Owen Sound Attack","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28785","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"12","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Kitchener Memorial Auditorium","venue_location":"Kitchener","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478323","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32455","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"547","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326780","FloLiveEventId":"167177","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/voltigeurs.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"14","HomeCode":"Dru","HomeCity":"Drummondville","HomeNickname":"Voltigeurs","HomeLongName":"Drummondville, Voltigeurs","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","VisitorID":"17","VisitorCode":"Vic","VisitorCity":"Victoriaville","VisitorNickname":"Tigres","VisitorLongName":"Victoriaville, Tigres","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32455","HomeWins":"37","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Marcel Dionne","venue_location":"Drummondville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326780","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32454","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"546","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326766","FloLiveEventId":"167172","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/armada-blainville-boisbriand-tickets\/artist\/1773722","HomeID":"19","HomeCode":"BLB","HomeCity":"Blainville-Boisbriand","HomeNickname":"Armada","HomeLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","VisitorID":"15","VisitorCode":"VdO","VisitorCity":"Val-d'Or","VisitorNickname":"Foreurs","VisitorLongName":"Val-d'Or, Foreurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32454","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Centre d'excellence Sports Rousseau","venue_location":"Boisbriand QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326766","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32456","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"548","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326778","FloLiveEventId":"167179","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/billetterie.centreslushpuppie.com\/Online\/default.asp","HomeID":"12","HomeCode":"Gat","HomeCity":"Gatineau","HomeNickname":"Olympiques","HomeLongName":"Gatineau, Olympiques","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","VisitorID":"9","VisitorCode":"Que","VisitorCity":"Qu\u00e9bec","VisitorNickname":"Remparts","VisitorLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32456","HomeWins":"19","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"23","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Slush Puppie","venue_location":"Gatineau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326778","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28782","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"633","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478322","FloLiveEventId":"194953","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brampton-steelheads-tickets\/artist\/1753776","HomeID":"18","HomeCode":"BRAM","HomeCity":"Brampton","HomeNickname":"Steelheads","HomeLongName":"Brampton Steelheads","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28782","HomeWins":"16","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"CAA Centre","venue_location":"Brampton","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478322","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32457","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"549","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14326770","FloLiveEventId":"167175","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.billetsphoenix.ca\/","HomeID":"60","HomeCode":"She","HomeCity":"Sherbrooke","HomeNickname":"Ph\u0153nix","HomeLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","VisitorID":"10","VisitorCode":"Chi","VisitorCity":"Chicoutimi","VisitorNickname":"Saguen\u00e9ens","VisitorLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32457","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Palais des Sports L\u00e9opold-Drolet","venue_location":"Sherbrooke QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326770","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28783","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"634","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478320","FloLiveEventId":"194951","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.axs.com\/series\/28947\/erie-otters-2025-2026-season-tickets?skin=erieotters","HomeID":"8","HomeCode":"ER","HomeCity":"Erie","HomeNickname":"Otters","HomeLongName":"Erie Otters","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28783","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"29","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Erie Insurance Arena","venue_location":"Erie, PA","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478320","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28784","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"635","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478318","FloLiveEventId":"194950","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.etix.com\/ticket\/p\/86025868\/hg33-frimar132026-vssoo-greyhounds-flint-dort-financial-center-flint-firebirds-hockey?gclid=","HomeID":"13","HomeCode":"FLNT","HomeCity":"Flint","HomeNickname":"Firebirds","HomeLongName":"Flint Firebirds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","VisitorID":"16","VisitorCode":"SOO","VisitorCity":"Sault Ste. Marie","VisitorNickname":"Greyhounds","VisitorLongName":"Soo Greyhounds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28784","HomeWins":"41","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Dort Financial Center","venue_location":"Flint, MI","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478318","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28786","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"637","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478326","FloLiveEventId":"194954","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"14","HomeCode":"LDN","HomeCity":"London","HomeNickname":"Knights","HomeLongName":"London Knights","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","VisitorID":"9","VisitorCode":"GUE","VisitorCity":"Guelph","VisitorNickname":"Storm","VisitorLongName":"Guelph Storm","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28786","HomeWins":"37","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:00:00.000000","venue_name":"Canada Life Place","venue_location":"London, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478326","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28787","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"638","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478330","FloLiveEventId":"194956","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"17","VisitorCode":"WSR","VisitorCity":"Windsor","VisitorNickname":"Spitfires","VisitorLongName":"Windsor Spitfires","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28787","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"8","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"39","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478330","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28788","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"639","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"14478328","FloLiveEventId":"194955","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"12","HomeCode":"SBY","HomeCity":"Sudbury","HomeNickname":"Wolves","HomeLongName":"Sudbury Wolves","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-wolves\/listen-live\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","VisitorID":"1","VisitorCode":"BFD","VisitorCity":"Brantford","VisitorNickname":"Bulldogs","VisitorLongName":"Brantford Bulldogs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28788","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"43","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-13 19:05:00.000000","venue_name":"Sudbury Community Arena","venue_location":"Sudbury","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478328","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022853","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"728","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/visitlethbridgearena.evenue.net\/events\/HS","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022853","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"45","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-13 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022856","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"731","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:MULTI:PA26:PA32:&linkID=moosejaw-multi&dataAccId=763&locale=en_US&siteId=ev_moosejaw-multi","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"207","VisitorCode":"MJ","VisitorCity":"Moose Jaw","VisitorNickname":"Warriors","VisitorLongName":"Moose Jaw Warriors","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022856","HomeWins":"46","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-13 21:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022858","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"733","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R32:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"201","VisitorCode":"BDN","VisitorCity":"Brandon","VisitorNickname":"Wheat Kings","VisitorLongName":"Brandon Wheat Kings","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022858","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-13 21:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022859","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"734","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E2D4075","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022859","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"42","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-13 21:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022855","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"730","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/portland-winterhawks-vs-tricity-americans-portland-oregon-03-13-2026\/event\/0F00630C8260112C","HomeID":"208","HomeCode":"POR","HomeCity":"Portland","HomeNickname":"Winterhawks","HomeLongName":"Portland Winterhawks","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022855","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:00:00.000000","venue_name":"Veterans Memorial Coliseum - Portland, OR","venue_location":"Portland","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022857","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"732","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022857","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022852","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"727","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG33","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"203","VisitorCode":"KAM","VisitorCity":"Kamloops","VisitorNickname":"Blazers","VisitorLongName":"Kamloops Blazers","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022852","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"28","VisitorRegulationLosses":"22","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022854","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"729","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/valleyfirsttix.evenue.net\/promotions\/VEESSINGLE","HomeID":"277","HomeCode":"PEN","HomeCity":"Penticton","HomeNickname":"Vees","HomeLongName":"Penticton Vees","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022854","HomeWins":"41","HomeRegulationLosses":"13","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"52","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:05:00.000000","venue_name":"South Okanagan Events Centre - Penticton, BC","venue_location":"Penticton, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022860","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"735","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/spokanechiefstickets.evenue.net\/event\/ECHF26\/ECHF32","HomeID":"215","HomeCode":"SPO","HomeCity":"Spokane","HomeNickname":"Chiefs","HomeLongName":"Spokane Chiefs","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022860","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"29","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:05:00.000000","venue_name":"Numerica Veterans Arena - Spokane, WA","venue_location":"Spokane, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022861","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"736","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-13","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 13","GameDateISO8601":"2026-03-13T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/VR2526\/VG31","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022861","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"36","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-13 22:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32458","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"550","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14326785","FloLiveEventId":"167180","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T16:00:00-03:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/saint-john-sea-dogs-tickets\/artist\/2532328?home_away=home","HomeID":"8","HomeCode":"SNB","HomeCity":"Saint John","HomeNickname":"Sea Dogs","HomeLongName":"Saint John, Sea Dogs","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","VisitorID":"5","VisitorCode":"Hal","VisitorCity":"Halifax","VisitorNickname":"Mooseheads","VisitorLongName":"Halifax, Mooseheads","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32458","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM AT","Ord":"2026-03-14 15:00:00.000000","venue_name":"TD Station","venue_location":"Saint John (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326785","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32461","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"553","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14326786","FloLiveEventId":"167181","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.billetsphoenix.ca\/","HomeID":"60","HomeCode":"She","HomeCity":"Sherbrooke","HomeNickname":"Ph\u0153nix","HomeLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","VisitorID":"15","VisitorCode":"VdO","VisitorCity":"Val-d'Or","VisitorNickname":"Foreurs","VisitorLongName":"Val-d'Or, Foreurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32461","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EDT","Ord":"2026-03-14 16:00:00.000000","venue_name":"Palais des Sports L\u00e9opold-Drolet","venue_location":"Sherbrooke QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326786","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32459","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"551","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14326788","FloLiveEventId":"167183","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/billetterie.centreslushpuppie.com\/Online\/default.asp","HomeID":"12","HomeCode":"Gat","HomeCity":"Gatineau","HomeNickname":"Olympiques","HomeLongName":"Gatineau, Olympiques","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","VisitorID":"11","VisitorCode":"Rou","VisitorCity":"Rouyn-Noranda","VisitorNickname":"Huskies","VisitorLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32459","HomeWins":"19","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"16","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EDT","Ord":"2026-03-14 16:00:00.000000","venue_name":"Centre Slush Puppie","venue_location":"Gatineau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326788","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32460","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"552","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14326779","FloLiveEventId":"167178","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ovation.ca\/00001M\/fr\/Search\/EventsByVenue\/0Y-0Y0002","HomeID":"13","HomeCode":"Sha","HomeCity":"Shawinigan","HomeNickname":"Cataractes","HomeLongName":"Shawinigan, Cataractes","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","VisitorID":"16","VisitorCode":"BaC","VisitorCity":"Baie-Comeau","VisitorNickname":"Drakkar","VisitorLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32460","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"40","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EDT","Ord":"2026-03-14 16:00:00.000000","venue_name":"Centre Gervais Auto","venue_location":"Shawinigan QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326779","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32462","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"554","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14326787","FloLiveEventId":"167182","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-02:30","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Newfoundland","TicketUrl":"https:\/\/mbcentre.evenue.net\/events\/QMJHLS","HomeID":"2","HomeCode":"NFL","HomeCity":"Newfoundland","HomeNickname":"Regiment","HomeLongName":"Newfoundland, Regiment","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32462","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"45","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM NDT","Ord":"2026-03-14 17:30:00.000000","venue_name":"Mary Brown's Centre","venue_location":"St. John's (NL)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"NDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326787","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28791","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"642","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14478333","FloLiveEventId":"194958","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.attackhockey.com","HomeID":"11","HomeCode":"OS","HomeCity":"Owen Sound","HomeNickname":"Attack","HomeLongName":"Owen Sound Attack","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","VisitorID":"9","VisitorCode":"GUE","VisitorCity":"Guelph","VisitorNickname":"Storm","VisitorLongName":"Guelph Storm","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28791","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-14 19:00:00.000000","venue_name":"Harry Lumley Bayshore Community Centre","venue_location":"Owen Sound","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478333","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28790","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"641","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14478332","FloLiveEventId":"194957","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.axs.com\/series\/28947\/erie-otters-2025-2026-season-tickets?skin=erieotters","HomeID":"8","HomeCode":"ER","HomeCity":"Erie","HomeNickname":"Otters","HomeLongName":"Erie Otters","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","VisitorID":"20","VisitorCode":"NIAG","VisitorCity":"Niagara","VisitorNickname":"IceDogs","VisitorLongName":"Niagara IceDogs","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28790","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"29","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-14 19:00:00.000000","venue_name":"Erie Insurance Arena","venue_location":"Erie, PA","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478332","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28792","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"643","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14478336","FloLiveEventId":"194959","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:05:00-04:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/saginaw-spirit-tickets\/artist\/836382","HomeID":"34","HomeCode":"SAG","HomeCity":"Saginaw","HomeNickname":"Spirit","HomeLongName":"Saginaw Spirit","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","VisitorID":"13","VisitorCode":"FLNT","VisitorCity":"Flint","VisitorNickname":"Firebirds","VisitorLongName":"Flint Firebirds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28792","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EDT","Ord":"2026-03-14 19:05:00.000000","venue_name":"Dow Event Center","venue_location":"Saginaw","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478336","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28789","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"640","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"14478338","FloLiveEventId":"194960","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:30:00-04:00","ScheduledTime":"19:30:00","ScheduledFormattedTime":"7:30 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"7","HomeCode":"BAR","HomeCity":"Barrie","HomeNickname":"Colts","HomeLongName":"Barrie Colts","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","VisitorID":"12","VisitorCode":"SBY","VisitorCity":"Sudbury","VisitorNickname":"Wolves","VisitorLongName":"Sudbury Wolves","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-wolves\/listen-live\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28789","HomeWins":"43","HomeRegulationLosses":"13","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"35","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:30PM","GameStatusStringLong":"7:30 PM EDT","Ord":"2026-03-14 19:30:00.000000","venue_name":"Sadlon Arena","venue_location":"Barrie, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478338","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022867","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"742","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R33:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"202","VisitorCode":"CGY","VisitorCity":"Calgary","VisitorNickname":"Hitmen","VisitorLongName":"Calgary Hitmen","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022867","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"18","VisitorOTLosses":"8","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM MDT","Ord":"2026-03-14 20:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022868","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"743","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022868","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"29","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"46","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2026-03-14 20:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022870","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"745","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/tickets.scbroncos.com\/?upcoming_games=1","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"213","VisitorCode":"SAS","VisitorCity":"Saskatoon","VisitorNickname":"Blades","VisitorLongName":"Saskatoon Blades","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022870","HomeWins":"13","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"32","VisitorRegulationLosses":"25","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022862","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"737","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"201","VisitorCode":"BDN","VisitorCity":"Brandon","VisitorNickname":"Wheat Kings","VisitorLongName":"Brandon Wheat Kings","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022862","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022865","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"740","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022865","HomeWins":"45","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"42","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022866","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"741","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022866","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022864","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"739","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"204","VisitorCode":"KEL","VisitorCity":"Kelowna","VisitorNickname":"Rockets","VisitorLongName":"Kelowna Rockets","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022864","HomeWins":"28","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022869","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"744","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/tickets.seattlethunderbirds.com","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022869","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2026-03-14 21:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022863","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"738","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/NAVY-NIGHT-BR-MARCH-14TH-2026-BR-EVT-VS-PEN_p_2557.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022863","HomeWins":"52","HomeRegulationLosses":"7","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2026-03-14 21:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022871","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"746","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/TriCity-Americans-tickets\/artist\/833511?home_away=home","HomeID":"217","HomeCode":"TC","HomeCity":"Tri-City","HomeNickname":"Americans","HomeLongName":"Tri-City Americans","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022871","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"32","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2026-03-14 21:05:00.000000","venue_name":"Toyota Center - Kennewick, WA","venue_location":"Tri-Cities","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022872","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"747","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-giants\/tickets\/","HomeID":"223","HomeCode":"VAN","HomeCity":"Vancouver","HomeNickname":"Giants","HomeLongName":"Vancouver Giants","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022872","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-14 22:00:00.000000","venue_name":"Langley Events Centre - Langley, BC","venue_location":"Langley, B.C.","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32463","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"555","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326793","FloLiveEventId":"167184","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:00:00-03:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/purchase.eastlinkcentrepei.com\/Events","HomeID":"7","HomeCode":"Cha","HomeCity":"Charlottetown","HomeNickname":"Islanders","HomeLongName":"Charlottetown, Islanders","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","VisitorID":"8","VisitorCode":"SNB","VisitorCity":"Saint John","VisitorNickname":"Sea Dogs","VisitorLongName":"Saint John, Sea Dogs","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32463","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"6","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM AT","Ord":"2026-03-15 13:00:00.000000","venue_name":"Eastlink Centre","venue_location":"Charlottetown PE","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326793","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28795","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"646","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478347","FloLiveEventId":"194964","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"20","HomeCode":"NIAG","HomeCity":"Niagara","HomeNickname":"IceDogs","HomeLongName":"Niagara IceDogs","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28795","HomeWins":"29","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"41","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 14:00:00.000000","venue_name":"Meridian Centre","venue_location":"St. Catharines, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478347","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28796","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"647","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478343","FloLiveEventId":"194963","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28796","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"36","VisitorRegulationLosses":"22","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 14:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478343","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28793","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"644","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478340","FloLiveEventId":"194961","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brampton-steelheads-tickets\/artist\/1753776","HomeID":"18","HomeCode":"BRAM","HomeCity":"Brampton","HomeNickname":"Steelheads","HomeLongName":"Brampton Steelheads","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28793","HomeWins":"16","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"29","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 14:00:00.000000","venue_name":"CAA Centre","venue_location":"Brampton","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478340","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28798","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"649","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478349","FloLiveEventId":"194965","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:05:00-04:00","ScheduledTime":"14:05:00","ScheduledFormattedTime":"2:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"34","VisitorCode":"SAG","VisitorCity":"Saginaw","VisitorNickname":"Spirit","VisitorLongName":"Saginaw Spirit","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28798","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"36","HomeOTLosses":"8","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:05PM","GameStatusStringLong":"2:05 PM EDT","Ord":"2026-03-15 14:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478349","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28799","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"650","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478352","FloLiveEventId":"194966","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:07:00-04:00","ScheduledTime":"14:07:00","ScheduledFormattedTime":"2:07 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"16","HomeCode":"SOO","HomeCity":"Sault Ste. Marie","HomeNickname":"Greyhounds","HomeLongName":"Soo Greyhounds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","VisitorID":"1","VisitorCode":"BFD","VisitorCity":"Brantford","VisitorNickname":"Bulldogs","VisitorLongName":"Brantford Bulldogs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28799","HomeWins":"37","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"43","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:07PM","GameStatusStringLong":"2:07 PM EDT","Ord":"2026-03-15 14:07:00.000000","venue_name":"GFL Memorial Gardens","venue_location":"Sault Ste. Marie, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478352","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32466","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"558","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326798","FloLiveEventId":"167186","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T16:00:00-02:30","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Newfoundland","TicketUrl":"https:\/\/mbcentre.evenue.net\/events\/QMJHLS","HomeID":"2","HomeCode":"NFL","HomeCity":"Newfoundland","HomeNickname":"Regiment","HomeLongName":"Newfoundland, Regiment","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32466","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"45","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM NDT","Ord":"2026-03-15 14:30:00.000000","venue_name":"Mary Brown's Centre","venue_location":"St. John's (NL)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"NDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326798","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32465","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"557","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326794","FloLiveEventId":"167185","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/Remparts-de-Quebec-tickets\/artist\/891822?brand=remparts&lang=fr-ca","HomeID":"9","HomeCode":"Que","HomeCity":"Qu\u00e9bec","HomeNickname":"Remparts","HomeLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","VisitorID":"60","VisitorCode":"She","VisitorCity":"Sherbrooke","VisitorNickname":"Ph\u0153nix","VisitorLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32465","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"3:00PM","GameStatusStringLong":"3:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 15:00:00.000000","venue_name":"Centre Vid\u00e9otron","venue_location":"Qu\u00e9bec (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326794","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32464","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"556","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326802","FloLiveEventId":"167188","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/armada-blainville-boisbriand-tickets\/artist\/1773722","HomeID":"19","HomeCode":"BLB","HomeCity":"Blainville-Boisbriand","HomeNickname":"Armada","HomeLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","VisitorID":"14","VisitorCode":"Dru","VisitorCity":"Drummondville","VisitorNickname":"Voltigeurs","VisitorLongName":"Drummondville, Voltigeurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32464","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"17","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"3:00PM","GameStatusStringLong":"3:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 15:00:00.000000","venue_name":"Centre d'excellence Sports Rousseau","venue_location":"Boisbriand QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326802","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32468","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"560","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326801","FloLiveEventId":"167189","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tigresvictoriaville.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"17","HomeCode":"Vic","HomeCity":"Victoriaville","HomeNickname":"Tigres","HomeLongName":"Victoriaville, Tigres","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","VisitorID":"16","VisitorCode":"BaC","VisitorCity":"Baie-Comeau","VisitorNickname":"Drakkar","VisitorLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32468","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"40","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 16:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Desjardins","venue_location":"Victoriaville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326801","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"1022874","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"749","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T14:00:00-06:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022874","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM ST","Ord":"2026-03-15 16:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32467","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"559","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14326797","FloLiveEventId":"167187","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T16:00:00-04:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/sagueneens_chicoutimi","HomeID":"10","HomeCode":"Chi","HomeCity":"Chicoutimi","HomeNickname":"Saguen\u00e9ens","HomeLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","VisitorID":"18","VisitorCode":"Rim","VisitorCity":"Rimouski","VisitorNickname":"Oc\u00e9anic","VisitorLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32467","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"40","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EDT","Ord":"2026-03-15 16:00:00.000000","venue_name":"Centre Georges-V\u00e9zina","venue_location":"Chicoutimi QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326797","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28800","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"651","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478351","FloLiveEventId":"194967","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T16:05:00-04:00","ScheduledTime":"16:05:00","ScheduledFormattedTime":"4:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/wfcucentre.evenue.net\/event\/S26\/G33","HomeID":"17","HomeCode":"WSR","HomeCity":"Windsor","HomeNickname":"Spitfires","HomeLongName":"Windsor Spitfires","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","VisitorID":"14","VisitorCode":"LDN","VisitorCity":"London","VisitorNickname":"Knights","VisitorLongName":"London Knights","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28800","HomeWins":"39","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:05PM","GameStatusStringLong":"4:05 PM EDT","Ord":"2026-03-15 16:05:00.000000","venue_name":"WFCU Centre","venue_location":"Windsor","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478351","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28797","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"648","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478355","FloLiveEventId":"194968","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T18:05:00-04:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tributecommunitiescentre.evenue.net\/event\/GEN25\/C15","HomeID":"4","HomeCode":"OSH","HomeCity":"Oshawa","HomeNickname":"Generals","HomeLongName":"Oshawa Generals","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","VisitorID":"7","VisitorCode":"BAR","VisitorCity":"Barrie","VisitorNickname":"Colts","VisitorLongName":"Barrie Colts","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28797","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"42","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"43","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM EDT","Ord":"2026-03-15 18:05:00.000000","venue_name":"Tribute Communities Centre","venue_location":"Oshawa","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478355","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022875","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"750","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T16:00:00-07:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/portland-winterhawks-vs-everett-silvertips-portland-oregon-03-15-2026\/event\/0F00630C8263112E","HomeID":"208","HomeCode":"POR","HomeCity":"Portland","HomeNickname":"Winterhawks","HomeLongName":"Portland Winterhawks","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022875","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"52","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM PDT","Ord":"2026-03-15 19:00:00.000000","venue_name":"Veterans Memorial Coliseum - Portland, OR","venue_location":"Portland","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022873","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"748","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T17:00:00-06:00","ScheduledTime":"17:00:00","ScheduledFormattedTime":"5:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-hitmen\/single-game-tickets\/","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022873","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"8","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"16","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"5:00PM","GameStatusStringLong":"5:00 PM MDT","Ord":"2026-03-15 19:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28794","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"645","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"14478357","FloLiveEventId":"194969","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T19:07:00-04:00","ScheduledTime":"19:07:00","ScheduledFormattedTime":"7:07 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.guelphstorm.com","HomeID":"9","HomeCode":"GUE","HomeCity":"Guelph","HomeNickname":"Storm","HomeLongName":"Guelph Storm","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorID":"10","VisitorCode":"KIT","VisitorCity":"Kitchener","VisitorNickname":"Rangers","VisitorLongName":"Kitchener Rangers","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28794","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"12","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:07PM","GameStatusStringLong":"7:07 PM EDT","Ord":"2026-03-15 19:07:00.000000","venue_name":"Sleeman Centre","venue_location":"Guelph","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478357","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022876","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"751","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-15","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 15","GameDateISO8601":"2026-03-15T17:05:00-07:00","ScheduledTime":"17:05:00","ScheduledFormattedTime":"5:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/tickets.seattlethunderbirds.com","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022876","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"36","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"5:05PM","GameStatusStringLong":"5:05 PM PDT","Ord":"2026-03-15 20:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022878","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"753","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-17","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 17","GameDateISO8601":"2026-03-17T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:MULTI:PA26:PA33:&linkID=moosejaw-multi&dataAccId=763&locale=en_US&siteId=ev_moosejaw-multi","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022878","HomeWins":"46","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"24","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-17 21:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022877","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"752","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-17","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 17","GameDateISO8601":"2026-03-17T18:35:00-07:00","ScheduledTime":"18:35:00","ScheduledFormattedTime":"6:35 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/valleyfirsttix.evenue.net\/promotions\/VEESSINGLE","HomeID":"277","HomeCode":"PEN","HomeCity":"Penticton","HomeNickname":"Vees","HomeLongName":"Penticton Vees","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022877","HomeWins":"41","HomeRegulationLosses":"13","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:35PM","GameStatusStringLong":"6:35 PM PDT","Ord":"2026-03-17 21:35:00.000000","venue_name":"South Okanagan Events Centre - Penticton, BC","venue_location":"Penticton, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022879","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"754","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-17","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 17","GameDateISO8601":"2026-03-17T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"203","VisitorCode":"KAM","VisitorCity":"Kamloops","VisitorNickname":"Blazers","VisitorLongName":"Kamloops Blazers","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022879","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"22","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"28","VisitorRegulationLosses":"22","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2026-03-17 22:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022880","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"755","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-17","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 17","GameDateISO8601":"2026-03-17T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/VR2526\/VG32","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022880","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"52","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2026-03-17 22:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32469","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"561","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326816","FloLiveEventId":"167194","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-02:30","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Newfoundland","TicketUrl":"https:\/\/mbcentre.evenue.net\/events\/QMJHLS","HomeID":"2","HomeCode":"NFL","HomeCity":"Newfoundland","HomeNickname":"Regiment","HomeLongName":"Newfoundland, Regiment","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","VisitorID":"5","VisitorCode":"Hal","VisitorCity":"Halifax","VisitorNickname":"Mooseheads","VisitorLongName":"Halifax, Mooseheads","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32469","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM NDT","Ord":"2026-03-20 17:30:00.000000","venue_name":"Mary Brown's Centre","venue_location":"St. John's (NL)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"NDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326816","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32471","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"563","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326805","FloLiveEventId":"167190","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-03:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/purchase.eastlinkcentrepei.com\/Events","HomeID":"7","HomeCode":"Cha","HomeCity":"Charlottetown","HomeNickname":"Islanders","HomeLongName":"Charlottetown, Islanders","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32471","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"6","VisitorWins":"45","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AT","Ord":"2026-03-20 18:00:00.000000","venue_name":"Eastlink Centre","venue_location":"Charlottetown PE","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326805","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32470","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"562","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326821","FloLiveEventId":"167195","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-03:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/cape-breton-eagles-tickets\/artist\/891825","HomeID":"3","HomeCode":"Cap","HomeCity":"Cape Breton","HomeNickname":"Eagles","HomeLongName":"Cape Breton, Eagles","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","VisitorID":"8","VisitorCode":"SNB","VisitorCity":"Saint John","VisitorNickname":"Sea Dogs","VisitorLongName":"Saint John, Sea Dogs","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32470","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"9","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AT","Ord":"2026-03-20 18:00:00.000000","venue_name":"Centre 200","venue_location":"Sydney NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326821","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32477","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"569","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326827","FloLiveEventId":"167198","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tigresvictoriaville.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"17","HomeCode":"Vic","HomeCity":"Victoriaville","HomeNickname":"Tigres","HomeLongName":"Victoriaville, Tigres","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","VisitorID":"13","VisitorCode":"Sha","VisitorCity":"Shawinigan","VisitorNickname":"Cataractes","VisitorLongName":"Shawinigan, Cataractes","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32477","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"32","VisitorRegulationLosses":"22","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Desjardins","venue_location":"Victoriaville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326827","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32476","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"568","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326814","FloLiveEventId":"167192","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"15","VisitorCode":"VdO","VisitorCity":"Val-d'Or","VisitorNickname":"Foreurs","VisitorLongName":"Val-d'Or, Foreurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32476","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326814","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32475","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"567","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326806","FloLiveEventId":"167191","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/Remparts-de-Quebec-tickets\/artist\/891822?brand=remparts&lang=fr-ca","HomeID":"9","HomeCode":"Que","HomeCity":"Qu\u00e9bec","HomeNickname":"Remparts","HomeLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","VisitorID":"10","VisitorCode":"Chi","VisitorCity":"Chicoutimi","VisitorNickname":"Saguen\u00e9ens","VisitorLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32475","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Vid\u00e9otron","venue_location":"Qu\u00e9bec (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326806","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32474","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"566","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326815","FloLiveEventId":"167193","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/billetterie.centreslushpuppie.com\/Online\/default.asp","HomeID":"12","HomeCode":"Gat","HomeCity":"Gatineau","HomeNickname":"Olympiques","HomeLongName":"Gatineau, Olympiques","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32474","HomeWins":"19","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"36","VisitorRegulationLosses":"17","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Slush Puppie","venue_location":"Gatineau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326815","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32473","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"565","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326820","FloLiveEventId":"167197","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/voltigeurs.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"14","HomeCode":"Dru","HomeCity":"Drummondville","HomeNickname":"Voltigeurs","HomeLongName":"Drummondville, Voltigeurs","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","VisitorID":"60","VisitorCode":"She","VisitorCity":"Sherbrooke","VisitorNickname":"Ph\u0153nix","VisitorLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32473","HomeWins":"37","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Marcel Dionne","venue_location":"Drummondville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326820","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32472","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"564","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"14326822","FloLiveEventId":"167196","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/ledrakkar.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"16","HomeCode":"BaC","HomeCity":"Baie-Comeau","HomeNickname":"Drakkar","HomeLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","VisitorID":"18","VisitorCode":"Rim","VisitorCity":"Rimouski","VisitorNickname":"Oc\u00e9anic","VisitorLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32472","HomeWins":"13","HomeRegulationLosses":"40","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"40","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EDT","Ord":"2026-03-20 19:00:00.000000","venue_name":"Centre sportif Alcoa","venue_location":"Baie-Comeau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326822","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"}]}