Le format des séries de la Coupe du Président 2022 dévoilé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé aujourd’hui le format des séries éliminatoires de la Coupe du Président qui débuteront le 5 mai. Les trois premières rondes seront des séries trois de cinq, alors que la finale de championnat sera jouée selon un format quatre de sept.

La ronde des 16 sera jouée entre les huit équipes qualifiées de chacune des conférences, qui seront classées selon leur rang à la fin de la saison régulière (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 et 4 vs. 5). Cette première ronde sera disputée du 5 au 12 mai.

À la suite de ce premier tour éliminatoire, les quatre équipes victorieuses de chacune des conférences vont s’affronter pour mériter leur billet pour les demi-finales. Une fois de plus, elles seront classées en fonction de leur position au classement général. Ces séries seront jouées du 15 au 22 mai.

Les demi-finales mettront en scène les quatre équipes victorieuses des quarts de finale. Les formations seront classées selon leur rang en saison, mais elles ne seront plus strictement restreintes à l’intérieur de leur propre conférence. Ces séries trois de cinq auront lieu entre le 25 mai et le 1er juin.

Finalement, la série de championnat de la Coupe du Président sera présentée du 4 au 15 juin prochain. Elle opposera les gagnants des deux demi-finales.

Classement pour les séries éliminatoires

Les seize (16) équipes admissibles aux séries éliminatoires sont classées les unes par rapport aux autres sur la base des principes suivants :