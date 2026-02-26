{"league":"chl","site_api_key":"f1aa699db3d81487","season":"","sponsor":false,"link":false,"days_ahead":"7","days_back":"none","team":"","team_class":"chl-chl","base_url":"https:\/\/chl.ca","language":"en","view":"chlcombinedscorebar","scoreboard":[{"ID":"32400","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"492","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14326664","FloLiveEventId":"167123","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/cape-breton-eagles-tickets\/artist\/891825","HomeID":"3","HomeCode":"Cap","HomeCity":"Cape Breton","HomeNickname":"Eagles","HomeLongName":"Cape Breton, Eagles","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","VisitorID":"9","VisitorCode":"Que","VisitorCity":"Qu\u00e9bec","VisitorNickname":"Remparts","VisitorLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32400","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"8","VisitorWins":"28","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-02-26 18:00:00.000000","venue_name":"Centre 200","venue_location":"Sydney NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326664","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32401","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"493","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14326660","FloLiveEventId":"167121","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/sagueneens_chicoutimi","HomeID":"10","HomeCode":"Chi","HomeCity":"Chicoutimi","HomeNickname":"Saguen\u00e9ens","HomeLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","VisitorID":"60","VisitorCode":"She","VisitorCity":"Sherbrooke","VisitorNickname":"Ph\u0153nix","VisitorLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32401","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Georges-V\u00e9zina","venue_location":"Chicoutimi QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326660","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28725","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"576","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14478098","FloLiveEventId":"194842","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"20","HomeCode":"NIAG","HomeCity":"Niagara","HomeNickname":"IceDogs","HomeLongName":"Niagara IceDogs","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"8","VisitorCode":"ER","VisitorCity":"Erie","VisitorNickname":"Otters","VisitorLongName":"Erie Otters","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28725","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:00:00.000000","venue_name":"Meridian Centre","venue_location":"St. Catharines, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478098","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32402","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"494","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14326659","FloLiveEventId":"167122","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"12","VisitorCode":"Gat","VisitorCity":"Gatineau","VisitorNickname":"Olympiques","VisitorLongName":"Gatineau, Olympiques","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32402","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326659","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32403","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"495","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14326666","FloLiveEventId":"167125","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/foreurs_de_Val_Dor","HomeID":"15","HomeCode":"VdO","HomeCity":"Val-d'Or","HomeNickname":"Foreurs","HomeLongName":"Val-d'Or, Foreurs","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32403","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Agnico Eagle","venue_location":"Val-d'Or (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326666","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28726","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"577","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14478096","FloLiveEventId":"194841","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28726","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478096","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28728","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"579","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14478100","FloLiveEventId":"194843","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/wfcucentre.evenue.net\/event\/S26\/G29","HomeID":"17","HomeCode":"WSR","HomeCity":"Windsor","HomeNickname":"Spitfires","HomeLongName":"Windsor Spitfires","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28728","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:05:00.000000","venue_name":"WFCU Centre","venue_location":"Windsor","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478100","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28727","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"578","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-26","FloCoreEventId":"14478102","FloLiveEventId":"194844","GameDate":"Thu, Feb 26","GameDateISO8601":"2026-02-26T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/saginaw-spirit-tickets\/artist\/836382","HomeID":"34","HomeCode":"SAG","HomeCity":"Saginaw","HomeNickname":"Spirit","HomeLongName":"Saginaw Spirit","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28727","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"39","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-26 19:05:00.000000","venue_name":"Dow Event Center","venue_location":"Saginaw","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478102","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32404","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"496","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326670","FloLiveEventId":"167127","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/cape-breton-eagles-tickets\/artist\/891825","HomeID":"3","HomeCode":"Cap","HomeCity":"Cape Breton","HomeNickname":"Eagles","HomeLongName":"Cape Breton, Eagles","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","VisitorID":"9","VisitorCode":"Que","VisitorCity":"Qu\u00e9bec","VisitorNickname":"Remparts","VisitorLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32404","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"8","VisitorWins":"28","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-02-27 18:00:00.000000","venue_name":"Centre 200","venue_location":"Sydney NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326670","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32405","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"497","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326671","FloLiveEventId":"167126","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/halifax-mooseheads-tickets\/artist\/927104?home_away=home","HomeID":"5","HomeCode":"Hal","HomeCity":"Halifax","HomeNickname":"Mooseheads","HomeLongName":"Halifax, Mooseheads","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","VisitorID":"8","VisitorCode":"SNB","VisitorCity":"Saint John","VisitorNickname":"Sea Dogs","VisitorLongName":"Saint John, Sea Dogs","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32405","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"20","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-02-27 18:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Centre","venue_location":"Halifax NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326671","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32409","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"501","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326665","FloLiveEventId":"167124","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32409","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326665","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28729","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"580","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478104","FloLiveEventId":"194845","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brantford-bulldogs-tickets\/artist\/806495","HomeID":"1","HomeCode":"BFD","HomeCity":"Brantford","HomeNickname":"Bulldogs","HomeLongName":"Brantford Bulldogs","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","VisitorID":"4","VisitorCode":"OSH","VisitorCity":"Oshawa","VisitorNickname":"Generals","VisitorLongName":"Oshawa Generals","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28729","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"15","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"TD Civic Centre","venue_location":"Brantford, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478104","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28731","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"582","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478106","FloLiveEventId":"194846","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/kwtickets.evenue.net\/events\/RANGERS","HomeID":"10","HomeCode":"KIT","HomeCity":"Kitchener","HomeNickname":"Rangers","HomeLongName":"Kitchener Rangers","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"18","VisitorCode":"BRAM","VisitorCity":"Brampton","VisitorNickname":"Steelheads","VisitorLongName":"Brampton Steelheads","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28731","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"12","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"15","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Kitchener Memorial Auditorium","venue_location":"Kitchener","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478106","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28732","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"583","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478108","FloLiveEventId":"194847","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"14","HomeCode":"LDN","HomeCity":"London","HomeNickname":"Knights","HomeLongName":"London Knights","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","VisitorID":"17","VisitorCode":"WSR","VisitorCity":"Windsor","VisitorNickname":"Spitfires","VisitorLongName":"Windsor Spitfires","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28732","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"36","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Canada Life Place","venue_location":"London, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478108","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32408","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"500","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326680","FloLiveEventId":"167131","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/oceanic.ticketacces.net\/fr\/organisation\/representations\/index.cfm?EvenementID=55&DetectionCookies=TestComplet","HomeID":"18","HomeCode":"Rim","HomeCity":"Rimouski","HomeNickname":"Oc\u00e9anic","HomeLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32408","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Financi\u00e8re Sun Life","venue_location":"Rimouski QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326680","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32407","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"499","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326675","FloLiveEventId":"167128","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/sagueneens_chicoutimi","HomeID":"10","HomeCode":"Chi","HomeCity":"Chicoutimi","HomeNickname":"Saguen\u00e9ens","HomeLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","VisitorID":"14","VisitorCode":"Dru","VisitorCity":"Drummondville","VisitorNickname":"Voltigeurs","VisitorLongName":"Drummondville, Voltigeurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32407","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Georges-V\u00e9zina","venue_location":"Chicoutimi QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326675","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32406","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"498","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14326676","FloLiveEventId":"167129","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/ledrakkar.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"16","HomeCode":"BaC","HomeCity":"Baie-Comeau","HomeNickname":"Drakkar","HomeLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","VisitorID":"60","VisitorCode":"She","VisitorCity":"Sherbrooke","VisitorNickname":"Ph\u0153nix","VisitorLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32406","HomeWins":"12","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:00:00.000000","venue_name":"Centre sportif Alcoa","venue_location":"Baie-Comeau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326676","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28733","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"584","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478112","FloLiveEventId":"194849","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"7","VisitorCode":"BAR","VisitorCity":"Barrie","VisitorNickname":"Colts","VisitorLongName":"Barrie Colts","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28733","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"11","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478112","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28735","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"586","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478110","FloLiveEventId":"194848","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"12","HomeCode":"SBY","HomeCity":"Sudbury","HomeNickname":"Wolves","HomeLongName":"Sudbury Wolves","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sudburywolves.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","VisitorID":"19","VisitorCode":"NB","VisitorCity":"North Bay","VisitorNickname":"Battalion","VisitorLongName":"North Bay Battalion","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28735","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"31","VisitorRegulationLosses":"23","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:05:00.000000","venue_name":"Sudbury Community Arena","venue_location":"Sudbury","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478110","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28734","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"585","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478114","FloLiveEventId":"194850","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:07:00-05:00","ScheduledTime":"19:07:00","ScheduledFormattedTime":"7:07 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"16","HomeCode":"SOO","HomeCity":"Sault Ste. Marie","HomeNickname":"Greyhounds","HomeLongName":"Soo Greyhounds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28734","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"17","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:07PM","GameStatusStringLong":"7:07 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:07:00.000000","venue_name":"GFL Memorial Gardens","venue_location":"Sault Ste. Marie, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478114","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28730","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"581","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"14478116","FloLiveEventId":"194851","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:07:00-05:00","ScheduledTime":"19:07:00","ScheduledFormattedTime":"7:07 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.guelphstorm.com","HomeID":"9","HomeCode":"GUE","HomeCity":"Guelph","HomeNickname":"Storm","HomeLongName":"Guelph Storm","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorID":"20","VisitorCode":"NIAG","VisitorCity":"Niagara","VisitorNickname":"IceDogs","VisitorLongName":"Niagara IceDogs","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28730","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:07PM","GameStatusStringLong":"7:07 PM EST","Ord":"2026-02-27 19:07:00.000000","venue_name":"Sleeman Centre","venue_location":"Guelph","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478116","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022788","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"663","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:MULTI:PA26:PA29:&linkID=moosejaw-multi&dataAccId=763&locale=en_US&siteId=ev_moosejaw-multi","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022788","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-02-27 20:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022783","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"658","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Central","TicketUrl":"","HomeID":"201","HomeCode":"BDN","HomeCity":"Brandon","HomeNickname":"Wheat Kings","HomeLongName":"Brandon Wheat Kings","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022783","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM CST","Ord":"2026-02-27 20:00:00.000000","venue_name":"Assiniboine Credit Union Place - Brandon, MB","venue_location":"Brandon, MB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"CST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022790","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"665","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E244013","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"210","VisitorCode":"PG","VisitorCity":"Prince George","VisitorNickname":"Cougars","VisitorLongName":"Prince George Cougars","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022790","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-02-27 20:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022787","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"662","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/visitlethbridgearena.evenue.net\/events\/HS","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022787","HomeWins":"16","HomeRegulationLosses":"39","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"38","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-02-27 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022784","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"659","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-hitmen\/single-game-tickets\/","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022784","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-02-27 21:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022789","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"664","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R28:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022789","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"31","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"36","VisitorRegulationLosses":"16","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-02-27 21:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022792","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"667","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:00:00-08:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-giants\/tickets\/","HomeID":"223","HomeCode":"VAN","HomeCity":"Vancouver","HomeNickname":"Giants","HomeLongName":"Vancouver Giants","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022792","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PST","Ord":"2026-02-27 22:00:00.000000","venue_name":"Langley Events Centre - Langley, BC","venue_location":"Langley, B.C.","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022786","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"661","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG28","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022786","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-02-27 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022791","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"666","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/TriCity-Americans-tickets\/artist\/833511?home_away=home","HomeID":"217","HomeCode":"TC","HomeCity":"Tri-City","HomeNickname":"Americans","HomeLongName":"Tri-City Americans","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022791","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-02-27 22:05:00.000000","venue_name":"Toyota Center - Kennewick, WA","venue_location":"Tri-Cities","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022793","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"668","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/VR2526\/VG29","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022793","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"25","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-02-27 22:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022785","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"660","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Feb 27","GameDateISO8601":"2026-02-27T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/HOCKEY-HAPPY-HOUR-EVERY-FRIDAY-BR-SAVE-UP-TO-43-WITH-A-TICKETDRINK-COMBO-_p_2551.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"203","VisitorCode":"KAM","VisitorCity":"Kamloops","VisitorNickname":"Blazers","VisitorLongName":"Kamloops Blazers","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022785","HomeWins":"47","HomeRegulationLosses":"7","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"20","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-02-27 22:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32410","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"502","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14326684","FloLiveEventId":"167133","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/ledrakkar.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"16","HomeCode":"BaC","HomeCity":"Baie-Comeau","HomeNickname":"Drakkar","HomeLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","VisitorID":"14","VisitorCode":"Dru","VisitorCity":"Drummondville","VisitorNickname":"Voltigeurs","VisitorLongName":"Drummondville, Voltigeurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32410","HomeWins":"12","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 16:00:00.000000","venue_name":"Centre sportif Alcoa","venue_location":"Baie-Comeau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326684","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32411","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"503","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14326679","FloLiveEventId":"167130","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/foreurs_de_Val_Dor","HomeID":"15","HomeCode":"VdO","HomeCity":"Val-d'Or","HomeNickname":"Foreurs","HomeLongName":"Val-d'Or, Foreurs","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","VisitorID":"13","VisitorCode":"Sha","VisitorCity":"Shawinigan","VisitorNickname":"Cataractes","VisitorLongName":"Shawinigan, Cataractes","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32411","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"31","VisitorRegulationLosses":"18","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 16:00:00.000000","venue_name":"Centre Agnico Eagle","venue_location":"Val-d'Or (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326679","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32412","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"504","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14326683","FloLiveEventId":"167135","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tigresvictoriaville.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"17","HomeCode":"Vic","HomeCity":"Victoriaville","HomeNickname":"Tigres","HomeLongName":"Victoriaville, Tigres","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","VisitorID":"2","VisitorCode":"NFL","VisitorCity":"Newfoundland","VisitorNickname":"Regiment","VisitorLongName":"Newfoundland, Regiment","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32412","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 16:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Desjardins","venue_location":"Victoriaville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326683","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28736","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"587","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14478117","FloLiveEventId":"194852","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brampton-steelheads-tickets\/artist\/1753776","HomeID":"18","HomeCode":"BRAM","HomeCity":"Brampton","HomeNickname":"Steelheads","HomeLongName":"Brampton Steelheads","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","VisitorID":"14","VisitorCode":"LDN","VisitorCity":"London","VisitorNickname":"Knights","VisitorLongName":"London Knights","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28736","HomeWins":"15","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 16:00:00.000000","venue_name":"CAA Centre","venue_location":"Brampton","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478117","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32413","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"505","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14326686","FloLiveEventId":"167132","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/saint-john-sea-dogs-tickets\/artist\/2532328?home_away=home","HomeID":"8","HomeCode":"SNB","HomeCity":"Saint John","HomeNickname":"Sea Dogs","HomeLongName":"Saint John, Sea Dogs","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","VisitorID":"7","VisitorCode":"Cha","VisitorCity":"Charlottetown","VisitorNickname":"Islanders","VisitorLongName":"Charlottetown, Islanders","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32413","HomeWins":"20","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"20","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"6","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-02-28 18:00:00.000000","venue_name":"TD Station","venue_location":"Saint John (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326686","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"1022800","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"675","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"213","VisitorCode":"SAS","VisitorCity":"Saskatoon","VisitorNickname":"Blades","VisitorLongName":"Saskatoon Blades","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022800","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"23","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2026-02-28 19:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022797","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"672","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022797","HomeWins":"20","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2026-02-28 19:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28737","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"588","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14478122","FloLiveEventId":"194854","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.axs.com\/series\/28947\/erie-otters-2025-2026-season-tickets?skin=erieotters","HomeID":"8","HomeCode":"ER","HomeCity":"Erie","HomeNickname":"Otters","HomeLongName":"Erie Otters","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","VisitorID":"11","VisitorCode":"OS","VisitorCity":"Owen Sound","VisitorNickname":"Attack","VisitorLongName":"Owen Sound Attack","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28737","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 19:00:00.000000","venue_name":"Erie Insurance Arena","venue_location":"Erie, PA","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478122","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28738","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"589","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14478120","FloLiveEventId":"194853","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.etix.com\/ticket\/p\/41458831\/hg29-satfeb282026-vsottawa-67s-flint-dort-financial-center-flint-firebirds-hockey?gclid=","HomeID":"13","HomeCode":"FLNT","HomeCity":"Flint","HomeNickname":"Firebirds","HomeLongName":"Flint Firebirds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28738","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"39","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-02-28 19:00:00.000000","venue_name":"Dort Financial Center","venue_location":"Flint, MI","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478120","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28740","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"591","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14478124","FloLiveEventId":"194855","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/wfcucentre.evenue.net\/event\/S26\/G30","HomeID":"17","HomeCode":"WSR","HomeCity":"Windsor","HomeNickname":"Spitfires","HomeLongName":"Windsor Spitfires","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/am-800-cklw-7476\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JoZuLy","VisitorID":"7","VisitorCode":"BAR","VisitorCity":"Barrie","VisitorNickname":"Colts","VisitorLongName":"Barrie Colts","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28740","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"11","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-28 19:05:00.000000","venue_name":"WFCU Centre","venue_location":"Windsor","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478124","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022803","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"678","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T16:05:00-08:00","ScheduledTime":"16:05:00","ScheduledFormattedTime":"4:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/VR2526\/VG30","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022803","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"25","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:05PM","GameStatusStringLong":"4:05 PM PST","Ord":"2026-02-28 19:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28739","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"590","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"14478126","FloLiveEventId":"194856","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/saginaw-spirit-tickets\/artist\/836382","HomeID":"34","HomeCode":"SAG","HomeCity":"Saginaw","HomeNickname":"Spirit","HomeLongName":"Saginaw Spirit","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28739","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-02-28 19:05:00.000000","venue_name":"Dow Event Center","venue_location":"Saginaw","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478126","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022799","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"674","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R29:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022799","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"31","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"38","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM MST","Ord":"2026-02-28 20:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022798","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"673","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:MULTI:PA26:PA30:&linkID=moosejaw-multi&dataAccId=763&locale=en_US&siteId=ev_moosejaw-multi","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"210","VisitorCode":"PG","VisitorCity":"Prince George","VisitorNickname":"Cougars","VisitorLongName":"Prince George Cougars","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022798","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-02-28 20:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022794","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"669","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022794","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"16","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-02-28 21:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022795","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"670","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022795","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"20","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"33","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-02-28 21:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022804","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"679","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"tickets.wenatcheewildhockey.com","HomeID":"222","HomeCode":"WEN","HomeCity":"Wenatchee","HomeNickname":"Wild","HomeLongName":"Wenatchee Wild","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"204","VisitorCode":"KEL","VisitorCity":"Kelowna","VisitorNickname":"Rockets","VisitorLongName":"Kelowna Rockets","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022804","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"32","VisitorRegulationLosses":"18","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-02-28 21:00:00.000000","venue_name":"Town Toyota Center - Wenatchee, WA","venue_location":"Wenatchee, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022796","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"671","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"202","VisitorCode":"CGY","VisitorCity":"Calgary","VisitorNickname":"Hitmen","VisitorLongName":"Calgary Hitmen","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022796","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-02-28 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022802","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"677","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:05:00-08:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/spokanechiefstickets.evenue.net\/event\/ECHF26\/ECHF30","HomeID":"215","HomeCode":"SPO","HomeCity":"Spokane","HomeNickname":"Chiefs","HomeLongName":"Spokane Chiefs","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022802","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PST","Ord":"2026-02-28 21:05:00.000000","venue_name":"Numerica Veterans Arena - Spokane, WA","venue_location":"Spokane, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022801","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"676","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-02-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Feb 28","GameDateISO8601":"2026-02-28T18:05:00-08:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/tickets.seattlethunderbirds.com","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022801","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"47","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PST","Ord":"2026-02-28 21:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32414","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"506","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326695","FloLiveEventId":"167139","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T14:00:00-04:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/purchase.eastlinkcentrepei.com\/Events","HomeID":"7","HomeCode":"Cha","HomeCity":"Charlottetown","HomeNickname":"Islanders","HomeLongName":"Charlottetown, Islanders","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32414","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"20","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"6","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM AST","Ord":"2026-03-01 13:00:00.000000","venue_name":"Eastlink Centre","venue_location":"Charlottetown PE","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326695","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28743","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"594","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478130","FloLiveEventId":"194858","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T14:00:00-05:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/kwtickets.evenue.net\/events\/RANGERS","HomeID":"10","HomeCode":"KIT","HomeCity":"Kitchener","HomeNickname":"Rangers","HomeLongName":"Kitchener Rangers","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"14","VisitorCode":"LDN","VisitorCity":"London","VisitorNickname":"Knights","VisitorLongName":"London Knights","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28743","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"12","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 14:00:00.000000","venue_name":"Kitchener Memorial Auditorium","venue_location":"Kitchener","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478130","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28744","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"595","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478128","FloLiveEventId":"194857","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T14:00:00-05:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"20","VisitorCode":"NIAG","VisitorCity":"Niagara","VisitorNickname":"IceDogs","VisitorLongName":"Niagara IceDogs","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28744","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"27","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:00PM","GameStatusStringLong":"2:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 14:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478128","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32415","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"507","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326685","FloLiveEventId":"167134","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T15:00:00-04:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/halifax-mooseheads-tickets\/artist\/927104?home_away=home","HomeID":"5","HomeCode":"Hal","HomeCity":"Halifax","HomeNickname":"Mooseheads","HomeLongName":"Halifax, Mooseheads","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","VisitorID":"9","VisitorCode":"Que","VisitorCity":"Qu\u00e9bec","VisitorNickname":"Remparts","VisitorLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32415","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"28","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"3:00PM","GameStatusStringLong":"3:00 PM AST","Ord":"2026-03-01 14:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Centre","venue_location":"Halifax NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326685","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28747","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"598","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478132","FloLiveEventId":"194859","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T14:05:00-05:00","ScheduledTime":"14:05:00","ScheduledFormattedTime":"2:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"12","HomeCode":"SBY","HomeCity":"Sudbury","HomeNickname":"Wolves","HomeLongName":"Sudbury Wolves","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sudburywolves.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","VisitorID":"2","VisitorCode":"KGN","VisitorCity":"Kingston","VisitorNickname":"Frontenacs","VisitorLongName":"Kingston Frontenacs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28747","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:05PM","GameStatusStringLong":"2:05 PM EST","Ord":"2026-03-01 14:05:00.000000","venue_name":"Sudbury Community Arena","venue_location":"Sudbury","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478132","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28746","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"597","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478134","FloLiveEventId":"194860","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T14:05:00-05:00","ScheduledTime":"14:05:00","ScheduledFormattedTime":"2:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28746","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"39","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"2:05PM","GameStatusStringLong":"2:05 PM EST","Ord":"2026-03-01 14:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478134","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32417","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"509","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326691","FloLiveEventId":"167136","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T15:00:00-05:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/oceanic.ticketacces.net\/fr\/organisation\/representations\/index.cfm?EvenementID=55&DetectionCookies=TestComplet","HomeID":"18","HomeCode":"Rim","HomeCity":"Rimouski","HomeNickname":"Oc\u00e9anic","HomeLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","VisitorID":"10","VisitorCode":"Chi","VisitorCity":"Chicoutimi","VisitorNickname":"Saguen\u00e9ens","VisitorLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32417","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"8","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"3:00PM","GameStatusStringLong":"3:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 15:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Financi\u00e8re Sun Life","venue_location":"Rimouski QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326691","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32416","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"508","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326692","FloLiveEventId":"167137","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T15:00:00-05:00","ScheduledTime":"15:00:00","ScheduledFormattedTime":"3:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/billetterie.centreslushpuppie.com\/Online\/default.asp","HomeID":"12","HomeCode":"Gat","HomeCity":"Gatineau","HomeNickname":"Olympiques","HomeLongName":"Gatineau, Olympiques","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","VisitorID":"1","VisitorCode":"Mon","VisitorCity":"Moncton","VisitorNickname":"Wildcats","VisitorLongName":"Moncton, Wildcats","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32416","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"3:00PM","GameStatusStringLong":"3:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 15:00:00.000000","venue_name":"Centre Slush Puppie","venue_location":"Gatineau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326692","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28742","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"593","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478136","FloLiveEventId":"194861","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.etix.com\/ticket\/p\/49162235\/hg30-sunmar12026-vspeterborough-petes-flint-dort-financial-center-flint-firebirds-hockey?gclid=","HomeID":"13","HomeCode":"FLNT","HomeCity":"Flint","HomeNickname":"Firebirds","HomeLongName":"Flint Firebirds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28742","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 16:00:00.000000","venue_name":"Dort Financial Center","venue_location":"Flint, MI","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478136","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32419","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"511","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326701","FloLiveEventId":"167140","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tigresvictoriaville.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"17","HomeCode":"Vic","HomeCity":"Victoriaville","HomeNickname":"Tigres","HomeLongName":"Victoriaville, Tigres","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","VisitorID":"2","VisitorCode":"NFL","VisitorCity":"Newfoundland","VisitorNickname":"Regiment","VisitorLongName":"Newfoundland, Regiment","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32419","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"28","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 16:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Desjardins","venue_location":"Victoriaville QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326701","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32418","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"510","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14326696","FloLiveEventId":"167138","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"13","VisitorCode":"Sha","VisitorCity":"Shawinigan","VisitorNickname":"Cataractes","VisitorLongName":"Shawinigan, Cataractes","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32418","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"31","VisitorRegulationLosses":"18","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 16:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326696","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28741","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"592","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478138","FloLiveEventId":"194862","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-05:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.axs.com\/series\/28947\/erie-otters-2025-2026-season-tickets?skin=erieotters","HomeID":"8","HomeCode":"ER","HomeCity":"Erie","HomeNickname":"Otters","HomeLongName":"Erie Otters","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","VisitorID":"11","VisitorCode":"OS","VisitorCity":"Owen Sound","VisitorNickname":"Attack","VisitorLongName":"Owen Sound Attack","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28741","HomeWins":"17","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM EST","Ord":"2026-03-01 16:00:00.000000","venue_name":"Erie Insurance Arena","venue_location":"Erie, PA","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478138","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022805","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"680","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-07:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022805","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"38","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM MST","Ord":"2026-03-01 18:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28745","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"596","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"14478141","FloLiveEventId":"194863","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T18:05:00-05:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tributecommunitiescentre.evenue.net\/event\/GEN25\/C01","HomeID":"4","HomeCode":"OSH","HomeCity":"Oshawa","HomeNickname":"Generals","HomeLongName":"Oshawa Generals","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","VisitorID":"9","VisitorCode":"GUE","VisitorCity":"Guelph","VisitorNickname":"Storm","VisitorLongName":"Guelph Storm","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28745","HomeWins":"15","HomeRegulationLosses":"39","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM EST","Ord":"2026-03-01 18:05:00.000000","venue_name":"Tribute Communities Centre","venue_location":"Oshawa","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478141","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022806","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"681","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-01","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Mar 1","GameDateISO8601":"2026-03-01T16:00:00-08:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"tickets.wenatcheewildhockey.com","HomeID":"222","HomeCode":"WEN","HomeCity":"Wenatchee","HomeNickname":"Wild","HomeLongName":"Wenatchee Wild","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022806","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"47","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM PST","Ord":"2026-03-01 19:00:00.000000","venue_name":"Town Toyota Center - Wenatchee, WA","venue_location":"Wenatchee, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022808","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"683","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 3","GameDateISO8601":"2026-03-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"202","VisitorCode":"CGY","VisitorCity":"Calgary","VisitorNickname":"Hitmen","VisitorLongName":"Calgary Hitmen","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022808","HomeWins":"20","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-03 20:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022810","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"685","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 3","GameDateISO8601":"2026-03-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022810","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-03 20:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022809","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"684","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 3","GameDateISO8601":"2026-03-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:MULTI:PA26:PA31:&linkID=moosejaw-multi&dataAccId=763&locale=en_US&siteId=ev_moosejaw-multi","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022809","HomeWins":"44","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"31","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-03 20:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022807","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"682","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 3","GameDateISO8601":"2026-03-03T19:00:00-08:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022807","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"20","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PST","Ord":"2026-03-03 22:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022811","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"686","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Tue, Mar 3","GameDateISO8601":"2026-03-03T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/TriCity-Americans-tickets\/artist\/833511?home_away=home","HomeID":"217","HomeCode":"TC","HomeCity":"Tri-City","HomeNickname":"Americans","HomeLongName":"Tri-City Americans","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022811","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"33","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-03 22:05:00.000000","venue_name":"Toyota Center - Kennewick, WA","venue_location":"Tri-Cities","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"28748","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"599","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14478140","FloLiveEventId":"194864","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T11:00:00-05:00","ScheduledTime":"11:00:00","ScheduledFormattedTime":"11:00 am","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brampton-steelheads-tickets\/artist\/1753776","HomeID":"18","HomeCode":"BRAM","HomeCity":"Brampton","HomeNickname":"Steelheads","HomeLongName":"Brampton Steelheads","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","VisitorID":"7","VisitorCode":"BAR","VisitorCity":"Barrie","VisitorNickname":"Colts","VisitorLongName":"Barrie Colts","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28748","HomeWins":"15","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"11","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"11:00AM","GameStatusStringLong":"11:00 AM EST","Ord":"2026-03-04 11:00:00.000000","venue_name":"CAA Centre","venue_location":"Brampton","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478140","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32420","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"512","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326705","FloLiveEventId":"167143","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/saint-john-sea-dogs-tickets\/artist\/2532328?home_away=home","HomeID":"8","HomeCode":"SNB","HomeCity":"Saint John","HomeNickname":"Sea Dogs","HomeLongName":"Saint John, Sea Dogs","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/sjseadogs.link\/radio","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1am1P","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32420","HomeWins":"20","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-03-04 18:00:00.000000","venue_name":"TD Station","venue_location":"Saint John (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/8_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326705","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28750","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"601","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14478144","FloLiveEventId":"194865","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T18:30:00-05:00","ScheduledTime":"18:30:00","ScheduledFormattedTime":"6:30 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"14","HomeCode":"LDN","HomeCity":"London","HomeNickname":"Knights","HomeLongName":"London Knights","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","VisitorID":"9","VisitorCode":"GUE","VisitorCity":"Guelph","VisitorNickname":"Storm","VisitorLongName":"Guelph Storm","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28750","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"27","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:30PM","GameStatusStringLong":"6:30 PM EST","Ord":"2026-03-04 18:30:00.000000","venue_name":"Canada Life Place","venue_location":"London, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478144","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32421","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"513","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326700","FloLiveEventId":"167141","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/Remparts-de-Quebec-tickets\/artist\/891822?brand=remparts&lang=fr-ca","HomeID":"9","HomeCode":"Que","HomeCity":"Qu\u00e9bec","HomeNickname":"Remparts","HomeLongName":"Qu\u00e9bec, Remparts","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"http:\/\/chyz.ca\/emission\/hockey-des-remparts-de-quebec\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4o1adLP","VisitorID":"17","VisitorCode":"Vic","VisitorCity":"Victoriaville","VisitorNickname":"Tigres","VisitorLongName":"Victoriaville, Tigres","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/lhjmq-tigres\/radio-des-tigres\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44XmxDZ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32421","HomeWins":"28","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"28","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Vid\u00e9otron","venue_location":"Qu\u00e9bec (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/17.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326700","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28749","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"600","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14478241","FloLiveEventId":"194911","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.etix.com\/ticket\/p\/61100827\/hg31-wedmar42026-vssoo-greyhounds-flint-dort-financial-center-flint-firebirds-hockey?gclid=","HomeID":"13","HomeCode":"FLNT","HomeCity":"Flint","HomeNickname":"Firebirds","HomeLongName":"Flint Firebirds","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","VisitorID":"16","VisitorCode":"SOO","VisitorCity":"Sault Ste. Marie","VisitorNickname":"Greyhounds","VisitorLongName":"Soo Greyhounds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28749","HomeWins":"38","HomeRegulationLosses":"14","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"17","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Dort Financial Center","venue_location":"Flint, MI","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478241","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32424","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"516","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326707","FloLiveEventId":"167142","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.billetsphoenix.ca\/","HomeID":"60","HomeCode":"She","HomeCity":"Sherbrooke","HomeNickname":"Ph\u0153nix","HomeLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","VisitorID":"14","VisitorCode":"Dru","VisitorCity":"Drummondville","VisitorNickname":"Voltigeurs","VisitorLongName":"Drummondville, Voltigeurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32424","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Palais des Sports L\u00e9opold-Drolet","venue_location":"Sherbrooke QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326707","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32425","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"517","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326712","FloLiveEventId":"167145","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/foreurs_de_Val_Dor","HomeID":"15","HomeCode":"VdO","HomeCity":"Val-d'Or","HomeNickname":"Foreurs","HomeLongName":"Val-d'Or, Foreurs","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f1ginf","VisitorID":"2","VisitorCode":"NFL","VisitorCity":"Newfoundland","VisitorNickname":"Regiment","VisitorLongName":"Newfoundland, Regiment","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32425","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Agnico Eagle","venue_location":"Val-d'Or (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326712","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32422","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"514","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326710","FloLiveEventId":"167144","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/oceanic.ticketacces.net\/fr\/organisation\/representations\/index.cfm?EvenementID=55&DetectionCookies=TestComplet","HomeID":"18","HomeCode":"Rim","HomeCity":"Rimouski","HomeNickname":"Oc\u00e9anic","HomeLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","VisitorID":"7","VisitorCode":"Cha","VisitorCity":"Charlottetown","VisitorNickname":"Islanders","VisitorLongName":"Charlottetown, Islanders","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32422","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"35","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"20","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"6","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Colis\u00e9e Financi\u00e8re Sun Life","venue_location":"Rimouski QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326710","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32423","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"515","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14326716","FloLiveEventId":"167147","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ovation.ca\/00001M\/fr\/Search\/EventsByVenue\/0Y-0Y0002","HomeID":"13","HomeCode":"Sha","HomeCity":"Shawinigan","HomeNickname":"Cataractes","HomeLongName":"Shawinigan, Cataractes","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","VisitorID":"12","VisitorCode":"Gat","VisitorCity":"Gatineau","VisitorNickname":"Olympiques","VisitorLongName":"Gatineau, Olympiques","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32423","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Gervais Auto","venue_location":"Shawinigan QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326716","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28751","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"602","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"14478240","FloLiveEventId":"194913","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"10","VisitorCode":"KIT","VisitorCity":"Kitchener","VisitorNickname":"Rangers","VisitorLongName":"Kitchener Rangers","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28751","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"12","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-03-04 19:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478240","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022815","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"690","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/tickets.scbroncos.com\/?upcoming_games=1","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"202","VisitorCode":"CGY","VisitorCity":"Calgary","VisitorNickname":"Hitmen","VisitorLongName":"Calgary Hitmen","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022815","HomeWins":"13","HomeRegulationLosses":"38","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-04 20:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022812","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"687","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Central","TicketUrl":"","HomeID":"201","HomeCode":"BDN","HomeCity":"Brandon","HomeNickname":"Wheat Kings","HomeLongName":"Brandon Wheat Kings","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022812","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM CST","Ord":"2026-03-04 20:00:00.000000","venue_name":"Assiniboine Credit Union Place - Brandon, MB","venue_location":"Brandon, MB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"CST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022814","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"689","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":" https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E264032","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022814","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"31","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-04 20:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022813","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"688","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-04","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Mar 4","GameDateISO8601":"2026-03-04T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG29","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022813","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-04 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"32426","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"518","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14326718","FloLiveEventId":"167149","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/halifax-mooseheads-tickets\/artist\/927104?home_away=home","HomeID":"5","HomeCode":"Hal","HomeCity":"Halifax","HomeNickname":"Mooseheads","HomeLongName":"Halifax, Mooseheads","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32426","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-03-05 18:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Centre","venue_location":"Halifax NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326718","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32427","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"519","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14326711","FloLiveEventId":"167146","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/moncton-wildcats-tickets\/artist\/891817?home_away=home","HomeID":"1","HomeCode":"Mon","HomeCity":"Moncton","HomeNickname":"Wildcats","HomeLongName":"Moncton, Wildcats","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","VisitorID":"3","VisitorCode":"Cap","VisitorCity":"Cape Breton","VisitorNickname":"Eagles","VisitorLongName":"Cape Breton, Eagles","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32427","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"8","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-03-05 18:00:00.000000","venue_name":"Avenir Centre","venue_location":"Moncton (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326711","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28753","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"604","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14478254","FloLiveEventId":"194919","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"20","HomeCode":"NIAG","HomeCity":"Niagara","HomeNickname":"IceDogs","HomeLongName":"Niagara IceDogs","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"34","VisitorCode":"SAG","VisitorCity":"Saginaw","VisitorNickname":"Spirit","VisitorLongName":"Saginaw Spirit","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28753","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:00:00.000000","venue_name":"Meridian Centre","venue_location":"St. Catharines, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478254","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28754","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"605","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14478250","FloLiveEventId":"194917","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"19","HomeCode":"NB","HomeCity":"North Bay","HomeNickname":"Battalion","HomeLongName":"North Bay Battalion","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"4","VisitorCode":"OSH","VisitorCity":"Oshawa","VisitorNickname":"Generals","VisitorLongName":"Oshawa Generals","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28754","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"15","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:00:00.000000","venue_name":"Boart Longyear Memorial Gardens","venue_location":"North Bay","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/19.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478250","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32428","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"520","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14326717","FloLiveEventId":"167148","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/secure3.xpayrience.com\/sagueneens_chicoutimi","HomeID":"10","HomeCode":"Chi","HomeCity":"Chicoutimi","HomeNickname":"Saguen\u00e9ens","HomeLongName":"Chicoutimi, Saguen\u00e9ens","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/le-hockey-des-sagueneens-7749\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44FbDnG","VisitorID":"12","VisitorCode":"Gat","VisitorCity":"Gatineau","VisitorNickname":"Olympiques","VisitorLongName":"Gatineau, Olympiques","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.fm1047.ca\/emissions\/le-hockey-des-olympiques-de-gatineau","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3Um69In","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32428","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"8","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Georges-V\u00e9zina","venue_location":"Chicoutimi QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/12.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326717","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28752","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"603","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14478248","FloLiveEventId":"194916","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"7","HomeCode":"BAR","HomeCity":"Barrie","HomeNickname":"Colts","HomeLongName":"Barrie Colts","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46ZTfHG","VisitorID":"1","VisitorCode":"BFD","VisitorCity":"Brantford","VisitorNickname":"Bulldogs","VisitorLongName":"Brantford Bulldogs","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28752","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"11","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"7","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:00:00.000000","venue_name":"Sadlon Arena","venue_location":"Barrie, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/7.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478248","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32429","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"521","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14326722","FloLiveEventId":"167151","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/huskies.ticketacces.net\/fr\/organisation\/","HomeID":"11","HomeCode":"Rou","HomeCity":"Rouyn-Noranda","HomeNickname":"Huskies","HomeLongName":"Rouyn-Noranda, Huskies","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chunfm.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4nQTdI2","VisitorID":"2","VisitorCode":"NFL","VisitorCity":"Newfoundland","VisitorNickname":"Regiment","VisitorLongName":"Newfoundland, Regiment","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4m5ZC0m","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32429","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:00:00.000000","venue_name":"Ar\u00e9na Glencore","venue_location":"Rouyn-Noranda (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/11.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/2_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326722","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28755","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"606","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-05","FloCoreEventId":"14478260","FloLiveEventId":"194921","GameDate":"Thu, Mar 5","GameDateISO8601":"2026-03-05T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.memorialcentre.ca\/Online\/default.asp","HomeID":"6","HomeCode":"PBO","HomeCity":"Peterborough","HomeNickname":"Petes","HomeLongName":"Peterborough Petes","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","VisitorID":"5","VisitorCode":"OTT","VisitorCity":"Ottawa","VisitorNickname":"67's","VisitorLongName":"Ottawa 67's","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/tsn-1200-7503\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3UB9MKQ","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28755","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"39","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-03-05 19:05:00.000000","venue_name":"Peterborough Memorial Centre","venue_location":"Peterborough","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/5.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478260","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32431","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"523","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14326731","FloLiveEventId":"167155","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/moncton-wildcats-tickets\/artist\/891817?home_away=home","HomeID":"1","HomeCode":"Mon","HomeCity":"Moncton","HomeNickname":"Wildcats","HomeLongName":"Moncton, Wildcats","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/inspire.fm\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqONJ","VisitorID":"19","VisitorCode":"BLB","VisitorCity":"Blainville-Boisbriand","VisitorNickname":"Armada","VisitorLongName":"Blainville-Boisbriand, Armada","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3IIYOA5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32431","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-03-06 18:00:00.000000","venue_name":"Avenir Centre","venue_location":"Moncton (NB)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/19.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326731","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32430","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"522","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14326725","FloLiveEventId":"167150","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-04:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Atlantic","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/halifax-mooseheads-tickets\/artist\/927104?home_away=home","HomeID":"5","HomeCode":"Hal","HomeCity":"Halifax","HomeNickname":"Mooseheads","HomeLongName":"Halifax, Mooseheads","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/halifax.citynews.ca","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40vqNJF","VisitorID":"3","VisitorCode":"Cap","VisitorCity":"Cape Breton","VisitorNickname":"Eagles","VisitorLongName":"Cape Breton, Eagles","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/cjcbradio.com","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4kMFDmb","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32430","HomeWins":"24","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"19","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"8","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM AST","Ord":"2026-03-06 18:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Centre","venue_location":"Halifax NS","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"AST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/5_211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/3.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326725","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28756","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"607","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478264","FloLiveEventId":"194923","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/brantford-bulldogs-tickets\/artist\/806495","HomeID":"1","HomeCode":"BFD","HomeCity":"Brantford","HomeNickname":"Bulldogs","HomeLongName":"Brantford Bulldogs","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chl.ca\/ohl-bulldogs\/audio\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mIEuxm","VisitorID":"34","VisitorCode":"SAG","VisitorCity":"Saginaw","VisitorNickname":"Spirit","VisitorLongName":"Saginaw Spirit","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.alphamediaplayer.com\/wsgwsports","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mp2d6j","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28756","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"TD Civic Centre","venue_location":"Brantford, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/1.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/34.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478264","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28759","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"610","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478269","FloLiveEventId":"194926","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/kwtickets.evenue.net\/events\/RANGERS","HomeID":"10","HomeCode":"KIT","HomeCity":"Kitchener","HomeNickname":"Rangers","HomeLongName":"Kitchener Rangers","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/kitchener.citynews.ca\/audio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/waterloo-region\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"16","VisitorCode":"SOO","VisitorCity":"Sault Ste. Marie","VisitorNickname":"Greyhounds","VisitorLongName":"Soo Greyhounds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/streamdb8web.securenetsystems.net\/cirruscontent\/WSUE","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJ5rTq","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28759","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"12","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"17","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Kitchener Memorial Auditorium","venue_location":"Kitchener","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/10.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/16.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478269","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32433","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"525","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14326724","FloLiveEventId":"167152","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ovation.ca\/00001M\/fr\/Search\/EventsByVenue\/0Y-0Y0002","HomeID":"13","HomeCode":"Sha","HomeCity":"Shawinigan","HomeNickname":"Cataractes","HomeLongName":"Shawinigan, Cataractes","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.fm1069.ca\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4f4zuRe","VisitorID":"14","VisitorCode":"Dru","VisitorCity":"Drummondville","VisitorNickname":"Voltigeurs","VisitorLongName":"Drummondville, Voltigeurs","VisitingDivision":"Western Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/arcq.streamb.live\/SB00261","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4lNxYpm","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32433","HomeWins":"31","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"35","VisitorRegulationLosses":"15","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Centre Gervais Auto","venue_location":"Shawinigan QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/13.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/14.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326724","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"32432","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"524","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14326732","FloLiveEventId":"167154","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/ledrakkar.ticketacces.net\/fr\/organisation\/index.cfm","HomeID":"16","HomeCode":"BaC","HomeCity":"Baie-Comeau","HomeNickname":"Drakkar","HomeLongName":"Baie-Comeau, Drakkar","HomeDivision":"Eastern Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.chlc.com","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44X5u5f","VisitorID":"7","VisitorCode":"Cha","VisitorCity":"Charlottetown","VisitorNickname":"Islanders","VisitorLongName":"Charlottetown, Islanders","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/max931.ca","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/40uGbWM","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32432","HomeWins":"12","HomeRegulationLosses":"37","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"20","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"6","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Centre sportif Alcoa","venue_location":"Baie-Comeau (QC)","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/16.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/7.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326732","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28760","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"611","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478272","FloLiveEventId":"194927","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"14","HomeCode":"LDN","HomeCity":"London","HomeNickname":"Knights","HomeLongName":"London Knights","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/am980\/player\/?gref=am980#\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/www.rogerstv.com\/london\/onnow","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/46YmBWW","VisitorID":"8","VisitorCode":"ER","VisitorCity":"Erie","VisitorNickname":"Otters","VisitorLongName":"Erie Otters","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/jet-radio-1400-8290\/?sc=inferno&campid=a&pname=WJET-AM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oJEqzo","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28760","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"19","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Canada Life Place","venue_location":"London, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/14.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/8.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478272","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28761","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"612","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478266","FloLiveEventId":"194924","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"20","HomeCode":"NIAG","HomeCity":"Niagara","HomeNickname":"IceDogs","HomeLongName":"Niagara IceDogs","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/mybroadcasting.streamb.online\/36-WELLAND-CKYY-1780463284\/streamb-popup","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JEH4Xi","VisitorID":"6","VisitorCode":"PBO","VisitorCity":"Peterborough","VisitorNickname":"Petes","VisitorLongName":"Peterborough Petes","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player1.radioplace.co\/player\/popup\/cjmb-fm\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4mPIGLN","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28761","HomeWins":"27","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"33","VisitorRegulationLosses":"21","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Meridian Centre","venue_location":"St. Catharines, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/20.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/6.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478266","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"32434","SeasonID":"211","league_id":"1","game_number":"526","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14326723","FloLiveEventId":"167153","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.billetsphoenix.ca\/","HomeID":"60","HomeCode":"She","HomeCity":"Sherbrooke","HomeNickname":"Ph\u0153nix","HomeLongName":"Sherbrooke, Ph\u0153nix","HomeDivision":"Western Conference","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/stream.statsradio.com:8110\/stream","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44Hqdv1","VisitorID":"18","VisitorCode":"Rim","VisitorCity":"Rimouski","VisitorNickname":"Oc\u00e9anic","VisitorLongName":"Rimouski, Oc\u00e9anic","VisitingDivision":"Eastern Conference","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/o987.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/44ZKef5","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"32434","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"24","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"18","VisitorRegulationLosses":"35","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:00:00.000000","venue_name":"Palais des Sports L\u00e9opold-Drolet","venue_location":"Sherbrooke QC","league_name":"Ligue de hockey junior Maritimes Qu\u00e9bec","league_code":"lhjmq","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/50x50\/60.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/lhjmq\/logos\/18_211.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14326723","combined_client_code":"chl","client_code":"lhjmq"},{"ID":"28762","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"613","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478278","FloLiveEventId":"194930","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"15","HomeCode":"SAR","HomeCity":"Sarnia","HomeNickname":"Sting","HomeLongName":"Sarnia Sting","HomeDivision":"West Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/chok.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/45XHdNV","VisitorID":"13","VisitorCode":"FLNT","VisitorCity":"Flint","VisitorNickname":"Firebirds","VisitorLongName":"Flint Firebirds","VisitingDivision":"West Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/us103.com\/listen-live\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JGZMNF","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28762","HomeWins":"18","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"38","VisitorRegulationLosses":"14","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:05:00.000000","venue_name":"Progressive Auto Sales Arena","venue_location":"Sarnia","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/15.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/13.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478278","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28758","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"609","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478274","FloLiveEventId":"194928","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kingston-frontenacs-vs-brampton-steelheads-kingston-ontario-03-06-2026\/event\/100062F585F21584","HomeID":"2","HomeCode":"KGN","HomeCity":"Kingston","HomeNickname":"Frontenacs","HomeLongName":"Kingston Frontenacs","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/new-country-989-7478\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/4oHI5O7","VisitorID":"18","VisitorCode":"BRAM","VisitorCity":"Brampton","VisitorNickname":"Steelheads","VisitorLongName":"Brampton Steelheads","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/sauga960am.ca\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/3JFt2Et","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28758","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"15","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"6","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:05:00.000000","venue_name":"Slush Puppie Place","venue_location":"Kingston, ON","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/2.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/18.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478274","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28763","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"614","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478275","FloLiveEventId":"194929","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-05:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"","HomeID":"12","HomeCode":"SBY","HomeCity":"Sudbury","HomeNickname":"Wolves","HomeLongName":"Sudbury Wolves","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/sudburywolves.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41bS04t","VisitorID":"4","VisitorCode":"OSH","VisitorCity":"Oshawa","VisitorNickname":"Generals","VisitorLongName":"Oshawa Generals","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"http:\/\/www.mixlr.com\/oshawagenerals","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41PjIEe","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28763","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"33","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"15","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:05:00.000000","venue_name":"Sudbury Community Arena","venue_location":"Sudbury","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/50x50\/12.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/4.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478275","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"28757","SeasonID":"83","league_id":"1","game_number":"608","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"14478280","FloLiveEventId":"194931","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:07:00-05:00","ScheduledTime":"19:07:00","ScheduledFormattedTime":"7:07 pm","Timezone":"Canada\/Eastern","TicketUrl":"https:\/\/tickets.guelphstorm.com","HomeID":"9","HomeCode":"GUE","HomeCity":"Guelph","HomeNickname":"Storm","HomeLongName":"Guelph Storm","HomeDivision":"Midwest Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/globalnews.ca\/radio\/cjoy\/player\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","HomeWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/41fs8ES","VisitorID":"11","VisitorCode":"OS","VisitorCity":"Owen Sound","VisitorNickname":"Attack","VisitorLongName":"Owen Sound Attack","VisitingDivision":"Midwest Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/bayshore.leanplayer.com\/CFOSAM","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/flosports.link\/47CN8t3","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"28757","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"29","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"5","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:07PM","GameStatusStringLong":"7:07 PM EST","Ord":"2026-03-06 19:07:00.000000","venue_name":"Sleeman Centre","venue_location":"Guelph","league_name":"Ontario Hockey League","league_code":"ohl","TimezoneShort":"EST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/9.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/ohl\/logos\/11.png","FloHockeyUrl":"https:\/\/flohockey.tv\/events\/14478280","combined_client_code":"chl","client_code":"ohl"},{"ID":"1022824","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"699","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E294038","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"207","VisitorCode":"MJ","VisitorCity":"Moose Jaw","VisitorNickname":"Warriors","VisitorLongName":"Moose Jaw Warriors","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022824","HomeWins":"30","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"20","VisitorRegulationLosses":"32","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-06 20:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022823","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"698","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022823","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"27","HomeOTLosses":"6","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"16","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-06 20:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022825","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"700","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/tickets.scbroncos.com\/?upcoming_games=1","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"201","VisitorCode":"BDN","VisitorCity":"Brandon","VisitorNickname":"Wheat Kings","VisitorLongName":"Brandon Wheat Kings","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022825","HomeWins":"13","HomeRegulationLosses":"38","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"34","VisitorRegulationLosses":"23","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2026-03-06 20:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022816","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"691","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/chl.ca\/whl-hitmen\/single-game-tickets\/","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022816","HomeWins":"33","HomeRegulationLosses":"15","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"8","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-03-06 21:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022820","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"695","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022820","HomeWins":"40","HomeRegulationLosses":"9","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"31","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-03-06 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022818","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"693","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-08:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022818","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"20","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022822","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"697","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:00:00-08:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022822","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022819","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"694","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG30","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022819","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"33","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022826","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"701","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/TriCity-Americans-tickets\/artist\/833511?home_away=home","HomeID":"217","HomeCode":"TC","HomeCity":"Tri-City","HomeNickname":"Americans","HomeLongName":"Tri-City Americans","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022826","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"23","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:05:00.000000","venue_name":"Toyota Center - Kennewick, WA","venue_location":"Tri-Cities","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022817","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"692","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/HOCKEY-HAPPY-HOUR-EVERY-FRIDAY-BR-SAVE-UP-TO-43-WITH-A-TICKETDRINK-COMBO-_p_2551.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022817","HomeWins":"47","HomeRegulationLosses":"7","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"25","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022821","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"696","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-06","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 6","GameDateISO8601":"2026-03-06T19:05:00-08:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/valleyfirsttix.evenue.net\/promotions\/VEESSINGLE","HomeID":"277","HomeCode":"PEN","HomeCity":"Penticton","HomeNickname":"Vees","HomeLongName":"Penticton Vees","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022821","HomeWins":"37","HomeRegulationLosses":"13","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"4","VisitorWins":"22","VisitorRegulationLosses":"30","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PST","Ord":"2026-03-06 22:05:00.000000","venue_name":"South Okanagan Events Centre - Penticton, BC","venue_location":"Penticton, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022831","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"706","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022831","HomeWins":"20","HomeRegulationLosses":"32","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"16","VisitorRegulationLosses":"39","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2026-03-07 19:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022827","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"702","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Central","TicketUrl":"","HomeID":"201","HomeCode":"BDN","HomeCity":"Brandon","HomeNickname":"Wheat Kings","HomeLongName":"Brandon Wheat Kings","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022827","HomeWins":"34","HomeRegulationLosses":"23","HomeOTLosses":"1","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"13","VisitorRegulationLosses":"38","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM CST","Ord":"2026-03-07 19:00:00.000000","venue_name":"Assiniboine Credit Union Place - Brandon, MB","venue_location":"Brandon, MB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"CST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022834","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"709","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R30:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.ckbi.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022834","HomeWins":"21","HomeRegulationLosses":"31","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"44","VisitorRegulationLosses":"8","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM MST","Ord":"2026-03-07 20:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022828","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"703","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022828","HomeWins":"36","HomeRegulationLosses":"16","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"40","VisitorRegulationLosses":"9","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MST","Ord":"2026-03-07 21:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022829","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"704","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.sportsnet.ca\/650\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022829","HomeWins":"25","HomeRegulationLosses":"20","HomeOTLosses":"7","HomeShootoutLosses":"5","VisitorWins":"21","VisitorRegulationLosses":"33","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022832","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"707","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.com\/portland-winterhawks-vs-everett-silvertips-portland-oregon-03-07-2026\/event\/0F00630C825B1115","HomeID":"208","HomeCode":"POR","HomeCity":"Portland","HomeNickname":"Winterhawks","HomeLongName":"Portland Winterhawks","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022832","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"25","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"1","VisitorWins":"47","VisitorRegulationLosses":"7","VisitorOTLosses":"2","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:00:00.000000","venue_name":"Veterans Memorial Coliseum - Portland, OR","venue_location":"Portland","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022833","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"708","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022833","HomeWins":"35","HomeRegulationLosses":"21","HomeOTLosses":"2","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"30","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022836","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"711","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:00:00-08:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"tickets.wenatcheewildhockey.com","HomeID":"222","HomeCode":"WEN","HomeCity":"Wenatchee","HomeNickname":"Wild","HomeLongName":"Wenatchee Wild","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"kpq.com\/listen-live","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022836","HomeWins":"22","HomeRegulationLosses":"30","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"37","VisitorRegulationLosses":"13","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"4","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:00:00.000000","venue_name":"Town Toyota Center - Wenatchee, WA","venue_location":"Wenatchee, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022835","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"710","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:05:00-08:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/tickets.seattlethunderbirds.com","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/jacobsradiollc.com\/stations\/urock-radio\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022835","HomeWins":"23","HomeRegulationLosses":"26","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"26","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"},{"ID":"1022830","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"705","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-07","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 7","GameDateISO8601":"2026-03-07T18:05:00-08:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/selectyourtickets.evenue.net\/event\/KR2526\/KG31","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1047thelizard.ca\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/VICTORIAROYALS","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022830","HomeWins":"32","HomeRegulationLosses":"18","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"25","VisitorRegulationLosses":"24","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PST","Ord":"2026-03-07 21:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":"chl","client_code":"whl"}]}