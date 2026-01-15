#CHLStats: Medicine Hat Tigers defenceman Bryce Pickford’s strong season puts CHL & WHL records in sight

Medicine Hat Tigers defenceman and Montreal Canadiens prospect Bryce Pickford (32G-28A in 39 GP) is turning heads in 2025-26 — not only in the Western Hockey League (WHL), but across the Canadian Hockey League (CHL) — as he produces offence at a rate rarely seen from the blueline.

Through 39 games, the 19-year-old from Chauvin, Alta., has already piled up 32 goals and 60 points, placing him tied for the CHL lead in goals alongside St. Louis Blues prospect Justin Carbonneau of the Blainville-Boisbriand Armada (32G in 36 GP). Pickford’s 60 points in 39 games also rank tied for fourth among all CHL skaters — a remarkable total for a defenceman driving offence from the back end.

And the bigger picture is even more striking. Pickford’s 32 goals are already tied for the seventh-most in a single season by a CHL defenceman in the 21st century (see complete list below), and his scoring rate has him tracking toward territory few have ever approached.

At 0.82 goals per game, Pickford is on pace for 54 goals, which would break the CHL and WHL single-season record for goals by a defenceman. That longstanding benchmark belongs to Lawrence Sacharuk, who scored 50 goals in 65 games with the Saskatoon Blades in 1971-72 (see the all-time single-season list below).

Even without projecting ahead, what the Tigers captain has done already places him in rare company: his 2025-26 goal total has matched or surpassed some of the best offensive seasons by defencemen in modern CHL history — and he’s doing it at a much faster clip than those who came before him.

That pace has already translated into record-tying results. On January 10 against the Lethbridge Hurricanes, Pickford scored his 32nd goal of the season to match a Medicine Hat Tigers franchise record for goals by a defenceman — a mark originally set by Kris Russell in 2006-07. Russell reached 32 goals in 59 games; Pickford matched him in just 38, underscoring how quickly this season has accelerated into historic territory.

And he hasn’t slowed down since the calendar turned.

Since December 1, Pickford has been the CHL’s most dangerous finisher, recording a CHL-best 19 goals in 14 games. Over that same span, he has also produced a CHL-best 32 points (19G-13A), tied with Tigers teammate and 2026 NHL Draft prospect Liam Ruck (also 32 points in that stretch). The next closest player in goals since Dec. 1 is Brandon Wheat Kings forward Joby Baumuller, who has posted 16 goals in 18 games.

Consistency has been a defining feature of the run: since Dec. 1, Pickford has been held without a goal in only three games over 14 appearances, including an eight-game goal streak from Dec. 3 to Dec. 28.

Pickford’s surge has included several standout performances, highlighted by two hat tricks since early December. He recorded his first three-goal game against the Wenatchee Wild on December 6 at Co-op Place. He repeated the feat at home on January 9 against the Seattle Thunderbirds, a game that also saw him set a new single-game career-high with five points. For a defenceman, multi-goal nights are rare (Pickford has eight multi-goal games already in 2025-26). Two hat tricks in barely more than a month is the kind of stretch that shifts a season from “great” to “historic.”

Pickford’s offence has coincided with an unforgettable run for the defending WHL champion Tigers. No. 7-ranked Medicine Hat recently set a new franchise standard with its 18th consecutive victory, improving to 30-6-3-2 and sitting second in the WHL standings, just two points back of the league-leading and No. 2-ranked Everett Silvertips.

In other words: this isn’t offence for offence’s sake. Pickford’s production is arriving in lockstep with team success — and during a stretch where the Tigers are playing their best hockey of the season.

Originally selected by the Seattle Thunderbirds in the second round (38th overall) of the 2021 WHL Prospects Draft, Pickford is a two-time WHL champion — winning the Ed Chynoweth Cup with Seattle in 2023, before playing a key role in Medicine Hat’s title run in 2025. Following last spring’s championship run with the Tigers, Pickford was selected by the Canadiens in the third round (81st overall) of the 2025 NHL Draft. This past Christmas Eve, the 19-year-old agreed to terms with the Montreal Canadiens on a three-year, entry-level contract (2025-26 to 2027-28).

Across 208 career regular-season games, he has produced 142 points (60G-82A), and he has added 27 points (15G-12A) in 43 career WHL playoff games — proof that his offence translates when the games tighten, and the stakes rise.

MOST GOALS BY A DEFENCEMAN IN A SINGLE SEASON SINCE 2000

1. Marc-André Bergeron – Shawinigan Cataractes / QMJHL – 42 goals (72 GP in 2000-01)

T2. Sébastien Bisaillon – Val-d’Or Foreurs / QMJHL – 35 goals (63 GP in 2005-06)

T2. Nicolas Hague – Mississauga Steelheads / OHL – 35 goals (67 GP in 2017-18)

T4. Zayne Parekh – Saginaw Spirit / OHL – 33 goals (61 GP in 2024-25)

T4. Zayne Parekh – Saginaw Spirit / OHL – 33 goals (66 GP in 2023-24)

T4. Lukas Cormier – Charlottetown Islanders / QMJHL – 33 goals (62 GP in 2021-22)

T7. Jonathan Gauthier – Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL – 32 goals (70 GP in 1999-00)

T7. Olen Zellweger – Everett Silvertips & Kamloops Blazers / WHL – 32 goals (55 GP in 2022-23)

T7. Ian White – Swift Current Broncos / WHL – 32 goals (70 GP in 2001-02)

T7. Kris Russell – Medicine Hat Tigers / WHL – 32 goals (59 GP in 2006-07)

T7. Bryce Pickford – Medicine Hat Tigers / WHL – 32 goals (39 GP in 2025-26)

MOST GOALS BY A DEFENCEMAN IN A SINGLE SEASON

1. Lawrence Sacharuk – Saskatoon Blades / WHL – 50 goals (65 GP in 1971-72)

2. Bryan Fogarty – Niagara Falls Thunder / OHL – 47 goals (66 GP in 1988-89)

3. Marc-André Bergeron – Shawinigan Cataractes / QMJHL – 42 goals (72 GP in 2000-01)

4. Derrick Waiser – Rimouski Océanic / QMJHL – 41 goals (70 GP in 1997-98)

5. Dave Ezard – Cornwall Royals / QMJHL – 40 goals (72 GP in 1979-80)

6. Gaston Therrien – Québec Remparts / QMJHL – 39 goals (71 GP in 1979-80)

T7. Bobby Orr – Oshawa Generals / OHA – 38 goals (48 GP in 1965-66)

T7. Al MacInnis – Kitchener Rangers / OHL – 38 goals (70 GP in 1982-83)

T7. Chris Allen – Kingston Frontenacs / OHL – 38 goals (66 GP in 1997-98)

10. Pierre Lacroix – Trois-Rivières Draveurs / QMJHL – 37 goals (72 GP in 1978-79)