#CHLStats: Everett, Penticton and the clubs that made history in 2025-26

The 2025-26 regular season featured no shortage of impressive club performances across the Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL) and Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL), but several teams separated themselves by producing results that now rank among the best in CHL history.

From Everett’s dominant regular season to Penticton’s unprecedented expansion campaign, and from Chicoutimi’s record-matching defensive year to a wave of elite power-play performances across the league, the 2025-26 season left a major imprint on the CHL record book.

Everett delivers one of the CHL’s best regular seasons ever

No club made a stronger regular-season statement in 2025-26 than the Everett Silvertips of the WHL.

Everett finished with a CHL-leading 57 wins, tied for the 12th-most by a club in a single season in CHL history. Only 18 teams in league history have ever reached 57 wins or more, and among teams playing a 68-game schedule, the Silvertips became just the eighth to hit that mark.

Their dominance extended beyond the win column. Everett also finished with 117 points, tied for the 12th-highest single-season total in CHL history. Among clubs playing a 68-game schedule, that total ranks fifth all-time. It marked the highest point total by any CHL club since Rouyn-Noranda posted 119 points in 2018-19, and the most by a WHL team since Kelowna recorded 118 points in 2013-14.

Most wins in a single season in CHL history

1. Victoria Cougars / WHL – 1980-81 — 60 wins (72 games)

T2. Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL – 2018-19 – 59 wins (68 games)

T2. London Knights / OHL – 2004-05 – 59 wins (68 games)

T2. Calgary Hitmen / WHL – 2008-09 – 59 wins (72 games)

T5. Brandon Wheat Kings / WHL – 1978-79 – 58 wins (72 games)

T5. Prince Albert Raiders / WHL – 1984-85 – 58 wins (72 games)

T5. Calgary Hitmen / WHL – 1999-2000 – 58 wins (72 games)

T5. Sorel Éperviers / QMJHL – 1973-74 – 58 wins (70 games)

T5. Trois-Rivières Draveurs / QMJHL – 1978-79 – 58 wins (72 games)

T5. Saint John Sea Dogs / QMJHL – 2010-11 – 58 wins (68 games)

T5. Halifax Mooseheads / QMJHL – 2012-13 – 58 wins (68 games)

T12. Everett Silvertips / WHL – 2025-26 – 57 wins (68 games)*

T12. Winnipeg ICE / WHL – 2022-23 – 57 wins (68 games)

T12. Windsor Spitfires / OHL – 2008-09 – 57 wins (68 games)

T12. Barrie Colts / OHL – 2009-10 – 57 wins (68 games)

T12. Vancouver Giants / WHL – 2008-09 – 57 wins (72 games)

T12. Kelowna Rockets / WHL – 2013-14 – 57 wins (72 games)

T12. Portland Winterhawks / WHL – 2012-13 – 57 wins (72 games)

A dominant season at home and on the road

The Silvertips’ .860 points percentage also earned a place among the best seasons ever produced by a CHL club. That mark ranks seventh all-time in CHL history among teams that played at least 50 games, and no WHL club had recorded a better full-season points percentage since Brandon posted a .868 mark in 1978-79.

Everett was just as dangerous away from home. The Silvertips won 29 road games in 2025-26, tied for the second-most in CHL history. Only the 1978-79 Trois-Rivières Draveurs, with 30, recorded more in a single season. Everett also matched the WHL record for road wins, equaling the 2012-13 Portland Winterhawks and the 2013-14 Kelowna Rockets.

Just as telling was how rarely Everett lost in regulation. The Silvertips dropped only eight games in regulation all season, tied for the eighth-fewest in CHL history.

Most road wins in a single season in CHL history

1. Trois-Rivières Draveurs / QMJHL – 1978-79 – 30 wins

T2. Portland Winterhawks / WHL – 2012-13 – 29 wins

T2. Kelowna Rockets / WHL – 2013-14 – 29 wins

T2. Everett Silvertips / WHL – 2025-26 – 29 wins*

Best points percentage in a single season in CHL history (min. 50 GP)

T1. London Knights / OHL – 2004-05 – .882 (59-7-2-0; 120 points in 68 GP)

T1. Halifax Mooseheads / QMJHL – 2012-13 – .882 (58-6-3-1; 120 points in 68 GP)

3. Québec Remparts / QMJHL – 1970-71 – .879 (54-7-1; 109 points in 62 GP)

T4. Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL – 2018-19 – .875 (59-8-0-1; 119 points in 68 GP)

T4. Saint John Sea Dogs / QMJHL – 2010-11 – .875 (58-7-1-2; 119 points in 68 GP)

6. Brandon Wheat Kings / WHL – 1978-79 – .868 (58-5-9; 125 points in 72 GP)

7. Everett Silvertips / WHL – 2025-26 – .860 (57-8-2-1; 117 points in 68 GP)*

Chicoutimi’s defensive dominance

While Everett overwhelmed opponents with consistency across the board, the Chicoutimi Saguenéens built one of the stingiest defensive seasons the CHL has seen in years.

Chicoutimi finished 2025-26 with 11 shutouts, tied for the 15th-highest single-season total in CHL history. That mark also tied the QMJHL single-season record, matching the totals posted by the 2019-20 Moncton Wildcats and the 2018-19 Rouyn-Noranda Huskies.

More impressively, Chicoutimi’s 11 shutouts came in just 64 games, the most by any CHL team in a single season since the Winnipeg ICE also posted 11 in 2021-22.

Most shutouts in a single season in CHL history

T1. Kelowna Rockets / WHL – 2003-04 – 14 shutouts (72 GP)

T1. Seattle Thunderbirds / WHL – 2004-05 – 14 shutouts (72 GP)

T1. Everett Silvertips / WHL – 2006-07– 14 shutouts (72 GP)

T1. Vancouver Giants / WHL – 2006-07– 14 shutouts (72 GP)

T5. London Knights / OHL – 2004-05 – 13 shutouts (68 GP)

T5. Medicine Hat Tigers / WHL – 2004-05 – 13 shutouts (72 GP)

T5. Red Deer Rebels / WHL – 2010-11 – 13 shutouts (72 GP)

T8. Niagara IceDogs / WHL – 2011-12 – 12 shutouts (68 GP)

T8. Everett Silvertips / WHL – 2004-05 – 12 shutouts (72 GP)

T8. Kootenay Ice / WHL – 2004-05 – 12 shutouts (72 GP)

T8. Vancouver Giants / WHL – 2005-06 – 12 shutouts (72 GP)

T8. Vancouver Giants / WHL – 2008-09 – 12 shutouts (72 GP)

T8. Portland Winterhawks / WHL – 2012-13 – 12 shutouts (72 GP)

T8. Everett Silvertips / WHL – 2017-18 – 12 shutouts (72 GP)

T15. Chicoutimi Saguenéens / QMJHL – 2025-26 – 11 shutouts (64 GP)*

Special teams reach historic levels

The 2025-26 season was also remarkable for what several clubs accomplished on the power play.

Brantford led the way at 34.8 per cent, the second-highest single-season power-play success rate in the CHL since 1997-98, trailing only the 2019-20 Sherbrooke Phoenix (36.5). That also stands as the best mark by an OHL club on the list.

Chicoutimi followed at 32.7 per cent, which ranked third on the same CHL list and stands as the seventh-best single-season power-play mark in QMJHL history.

Medicine Hat was next at 32.2 per cent, good for the sixth-highest single-season rate in the CHL since 1997-98 and the second-best by a WHL club over that span, behind only the 2023-24 Moose Jaw Warriors (32.4).

Moncton, Calgary and Prince George also cracked the same all-time list, meaning six different clubs from the 2025-26 season ranked among the top 11 single-season power-play percentages in the CHL since 1997-98.

Highest single-season power-play percentage in the CHL since 1997-98 (min. 50 GP)

1. Sherbrooke Phoenix / QMJHL – 2019-20 – 36.5%

2. Brantford Bulldogs / OHL – 2025-26 – 34.8%*

3. Chicoutimi Saguenéens / QMJHL – 2025-26 – 32.7%*

4. London Knights / OHL – 2023-24 – 32.6%

5. Moose Jaw Warriors / WHL – 2023-24 – 32.4%

6. Medicine Hat Tigers / WHL – 2025-26 – 32.2%*

7. Blainville-Boisbriand Armada / QMJHL – 2024-25 – 32.1%

8. Drummondville Voltigeurs / QMJHL – 2008-09 – 31.9%

9. Moncton Wildcats / QMJHL – 2025-26 – 31.8%*

10. Calgary Hitmen / WHL – 2025-26 – 31.7%*

11. Prince George Cougars / WHL – 2025-26 – 31.6%*

Penticton sets a new standard for expansion teams

The Penticton Vees did not just enjoy a successful first season in the CHL — they delivered the most successful inaugural campaign by an expansion franchise in league history.

Penticton finished 44-14-6-4 for 98 points, setting all-time CHL expansion records for wins, points and points percentage in a club’s first season.

Their 44 wins shattered the previous record of 37 set by the Longueuil Chevaliers in 1982-83.

Their 98 points were 18 more than the former record of 80, set by the Everett Silvertips in 2003-04. And their .721 points percentage blew past the previous benchmark of .557, held by Longueuil.

Before Penticton’s inaugural season, no expansion team in CHL history had ever reached either the 40-win or 90-point mark in Year 1. The Vees did both.

Most wins by an expansion franchise in its inaugural season in CHL history

1. Penticton Vees / WHL – 2025-26 – 44 wins (44-14-6-4 in 68 GP)*

2. Longueuil Chevaliers / QMJHL – 1982-83 – 37 wins (37-29-4 in 70 GP)

3. Everett Silvertips / WHL – 2003-04 – 35 wins (35-27-10 in 72 GP)

4. Red Deer Rebels / WHL – 1992-93 – 31 wins (31-39-2 in 72 GP)

5. Montreal Rocket / QMJHL – 1999-2000 – 29 wins (29-37-6 in 72 GP)

6. Barrie Colts / OHL – 1995-96 – 28 wins (28-31-7 in 66 GP)

Ranked from start to finish

The consistency shown by some of the CHL’s top clubs was also reflected in the weekly rankings.

Everett, Chicoutimi, and Brantford were the only three teams to remain in the CHL Top-10 Rankings for the entirety of the 2025-26 season, appearing in all 26 weekly editions. Moncton ranked next with 17 appearances, while Medicine Hat was featured in 14.

Everett also led all clubs with 10 total weeks at No. 1, including each of the final eight weeks of the regular season. In all, 24 different clubs appeared in the CHL Top-10 Rankings in 2025-26, including nine from the WHL, eight from the OHL, and seven from the QMJHL.

With the regular season complete, attention now turns to the playoffs, where the CHL's top teams will look to build on their success.