Canadian Hockey League announces multi-year partnership with TotalEnergies

New partnership to connect TotalEnergies with CHL fans through marquee events, digital activations, and community-focused initiatives

The Canadian Hockey League (CHL) is proud to announce a new multi-year partnership with TotalEnergies, which began with the 2025-26 season. Built on a shared commitment to community, passion, and meaningful fan engagement, the partnership unites the CHL with TotalEnergies, a global integrated energy company driven by excellence and advancement.

As part of the agreement, TotalEnergies will be featured across key CHL platforms and marquee events throughout the season, including the Memorial Cup presented by Kubota and the CHL USA Prospects Challenge. The partnership will also feature digital activations and national exposure across the CHL’s official digital and social channels.

“TotalEnergies is a global leader in performance and innovation, and we’re proud to welcome them to the CHL family,” said Ryan Hudecki, Vice-President of Partnerships for the Canadian Hockey League. “As TotalEnergies advances sustainable energy solutions, the CHL remains focused on helping build a sustainable future for hockey — on the ice and in the communities we serve. This multi-year partnership will connect TotalEnergies with millions of passionate fans across North America while supporting the development of the next generation of talent in the WHL, OHL, and QMJHL. Together, we’ll collaborate on community-focused initiatives that help keep hockey accessible and thriving, and deliver engaging activations at marquee CHL events — including the Memorial Cup presented by Kubota and the CHL USA Prospects Challenge — along with unique experiences for fans throughout the season.”

For TotalEnergies, the partnership offers an opportunity to deepen its connection with Canadian communities and hockey fans through a sport that reflects many of the company’s core values, including respect, solidarity, innovation, and performance.

“This partnership with the CHL reinforces our commitment to growth and performance while supporting our customers and partners,” said Stéphane Talleneau, General Manager of TotalEnergies Marketing Canada. “It also strengthens our presence across Canada—particularly among younger generations—and gives us the opportunity to share key values such as Respect for Others, Solidarity, a Pioneering Spirit, and a Drive for Performance. This performance mindset is reflected every day in our Automotive, Industrial, and Marine markets.”

Just as hockey demands speed, precision, and consistency, TotalEnergies delivers performance-driven products and services designed to support customers and industries across Canada. Through this partnership, the company will bring those values to one of the country’s most passionate sports audiences.

With 61 member clubs competing across the Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL), and Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL), the CHL and the Member Leagues engage millions of fans each season while showcasing the next generation of hockey talent. This new partnership with TotalEnergies further strengthens the league’s ability to deliver meaningful fan experiences and community-focused initiatives across its national platform.

About TotalEnergies

TotalEnergies is a global integrated energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas, biogas and low-carbon hydrogen, renewables, and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to providing as many people as possible with energy that is more reliable, more affordable, and more sustainable. Active in about 120 countries, TotalEnergies places sustainability at the heart of its strategy, its projects, and its operations.

About the Canadian Hockey League (CHL)

The Canadian Hockey League (CHL) is the world’s largest development hockey league with 52 Canadian and nine American teams participating in the Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL), and Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL). The CHL supplies more players to the National Hockey League (NHL) and U SPORTS than any other league. During the 2024-25 season, of the 1,000-plus players who played a game in the NHL, over 415 came through the CHL. At the 2025 NHL Draft, 90 CHL players were selected, including 21 in the first round. For more information regarding the CHL, please visit chl.ca.