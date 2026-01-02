2026 World Juniors daily: Jan 2

It’s quarterfinal day at the 2026 World Juniors from Minneapolis and St. Paul, MN!

Jan. 2 schedule

Germany vs. Denmark – 12:30pm ET / 9:30am PT

Sweden vs. Latvia – 2pm ET / 11am PT

Switzerland vs. Czechia – 4:30pm ET / 1:30pm PT

USA vs. Finland – 6pm ET / 3pm PT

Canada vs. Slovakia – 8:30pm ET / 5:30pm PT

The day ahead

The opening game of the day holds significant implications for both Germany and Denmark; a win and your status for the 2027 World Juniors is confirmed. Both teams went 0-4-0 in the round-robin and this marks the third straight year that Germany have played in the relegation game although the past two years they’ve survived. As for Denmark, a win would mark the first time since 2019 that they will play in two straight World Juniors.

Onto the quarterfinals and Sweden will look to reach the quarterfinals for the fifth straight year. The Swedes went 4-0-0 in the round-robin while their 21 goals are the second most in the tournament. As well documented as it is, it’s worth repeating; for all their success Sweden have only won the World Juniors twice (1981/2012). As for Latvia, who went 1-2-1 in the round-robin, this marks a third straight trip to the quarterfinals.

The second quarter will see Czechia battle Switzerland. The Czech’s haven’t won gold since they went back-to-back in 2000 and 2001 although the past three years has seen them claim a silver (2023) and two bronze medals (2024/2025) – those three medals were their first since a bronze in 2005. For Switzerland, whose eight goals against are tied for the fewest in the tournament – they will look to secure a semi-final berth for the first time since 2019 while their lone medal came in 1998 when they won bronze.

Two-time defending champions USA will face Finland in arguably the most anticipated quarter. The host Americans went 3-1-0 in the round-robin and are hopeful to become the first team to three-peat since Canada won five straight from 2005-09. As for Finland, revenge will be on their mind; they lost 4-3 to the USA in overtime in the 2025 final in Ottawa. The Finns have reached the semis in seven of the last eight World Juniors and most recently won gold in 2019.

Finally, Canada will look to get back into the semi-finals for the first time since 2023 when they face Slovakia. Ironically, it was Slovakia they beat in 2023 in overtime in the quarters in a tournament they would ultimately go on to win. Canada went 4-0-0 in the round-robin and lead the tournament with 25 goals. Slovakia put up a 1-3-0 record and will hope to upset the 20-time gold medallists and return to the semis for the first time since they won bronze in 2015.

Where to watch

Sweden and Latvia can be seen live on TSN 1/4/5 while Czechia’s contest with Switzerland is available on TSN 3/4. TSN 1/5 will show USA and Finland while Canada’s matchup with Slovakia is live on TSN 1/3/4/5.

