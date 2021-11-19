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November 19, 2021

134 CHL talents listed in November’s Players to Watch report

NHL Draft

 

134 Canadian Hockey League players have been listed in NHL Central Scouting’s Players to Watch report for November ahead of the 2022 NHL Draft.

The 134 CHL players include 63 from the Ontario Hockey League, 42 from the Western Hockey League, and 29 from the Quebec Major Junior Hockey League.

In all, 10 players received ‘A’ ratings, indicating likely first-round draft choices. Four ‘A’ rated players come from the OHL (Pavel Mintyukov, Saginaw Spirit; Matthew Poitras, Guelph Storm; Shane Wright, Kingston Frontenacs; Danny Zhilkin, Guelph Storm) and three each from the QMJHL (Nathan Gaucher, Quebec Remparts; Maveric Lamoureux, Drummondville Voltigeurs; Tristan Luneau, Gatineau Olympiques) and WHL (Conor Geekie, Winnipeg ICE; Denton Mateychuk, Moose Jaw Warriors; Matt Savoie, Winnipeg ICE).

The remainder of the list counts 28 players who received a ‘B’ grade, indicating likely second- and third-round selections, as well as 96 ‘C’ grade players, who are candidates to be chosen in the back half of the 2022 NHL Draft.

In all, 51 CHL clubs are represented by at least one player, with the London Knights leading the way with seven players followed by the Guelph Storm at six and the Niagara IceDogs, North Bay Battalion, and Swift Current Broncos each with five. The Gatineau Olympiques and Moncton Wildcats headline the QMJHL, each with four players.

The 2021 NHL Draft saw 87 CHL players selected. The 2022 NHL Draft will be held July 7-8 in Montreal.

‘A’ Ranked Players

C GAUCHER NATHAN QUEBEC QMJHL
C GEEKIE CONOR WINNIPEG WHL
D LAMOUREUX MAVERIC DRUMMONDVILLE QMJHL
D LUNEAU TRISTAN GATINEAU QMJHL
D MATEYCHUK DENTON MOOSE JAW WHL
D MINTYUKOV PAVEL SAGINAW OHL
C POITRAS MATTHEW GUELPH OHL
C SAVOIE MATT WINNIPEG WHL
C WRIGHT SHANE KINGSTON OHL
C ZHILKIN DANNY GUELPH OHL

‘B’ Ranked Players

C ARNSBY LIAM NORTH BAY OHL
C BECK OWEN MISSISSAUGA OHL
G BRENNAN TYLER PRINCE GEORGE WHL
D BUCHINGER MICHAEL GUELPH OHL
RW CASTLE AIDAN NIAGARA OHL
LW DAVIES JOSH SWIFT CURRENT WHL
D DONOVAN JORIAN HAMILTON OHL
D EDWARD JACKSON LONDON OHL
C FIMIS PANO NIAGARA OHL
RW GAZIZOV RUSLAN LONDON OHL
D GEORGE ISAIAH LONDON OHL
C GOYETTE DAVID SUDBURY OHL
C HAIGHT HUNTER BARRIE OHL
C KARABELA JAKE GUELPH OHL
D KOMAROV VSEVOLOD QUEBEC QMJHL
D KORCHINSKI KEVIN SEATTLE WHL
D LINDGREN MATS KAMLOOPS WHL
C LUDWINSKI PAUL KINGSTON OHL
C MCCONNELL-BARKER BRYCE SOO OHL
C MINTEN FRASER KAMLOOPS WHL
D NELSON TY NORTH BAY OHL
C PETROVSKY SERVAC OWEN SOUND OHL
D PICKERING OWEN SWIFT CURRENT WHL
RW ROHRER VINZENZ OTTAWA OHL
C SAPOVALIV MATYAS SAGINAW OHL
D SOVA SPENCER ERIE OHL
D WARREN NOAH GATINEAU QMJHL
G ZHIGALOV IVAN SHERBROOKE QMJHL

‘C’ Ranked Players

C ABRAHAM RYAN WINDSOR OHL
LW ALARIE ERIC MOOSE JAW WHL
RW ALFANO SAM PETERBOROUGH OHL
RW ALMQUIST MARCUS VICTORIA WHL
D ALSCHER MAREK PORTLAND WHL
LW BARBASHEV MAXIM MONCTON QMJHL
G BEAUPIT MASON SPOKANE WHL
LW BELL PARKER TRI-CITY WHL
C BLAIS ALEX CHICOUTIMI QMJHL
D BOCHAROV PAVEL SASKATOON WHL
D BOOTH ANGUS SHAWINIGAN QMJHL
RW BOUROSH DANIIL ROUYN-NORANDA QMJHL
RW BOWMAN BRAEDEN GUELPH OHL
G BROCHU BRETT LONDON OHL
C BRYANT GAVIN OWEN SOUND OHL
D BUTEAU FRANCOIS-JAMES CAPE BRETON QMJHL
C CANONICA LORENZO SHAWINIGAN QMJHL
LW COOKE BRICE NIAGARA OHL
LW CRANE BRODY LONDON OHL
C DEL BEL BELLUZ LUCA MISSISSAUGA OHL
C DELIC KOCHA SUDBURY OHL
C DEZOETE JUSTIN PETERBOROUGH OHL
D DIONICIO RODWIN NIAGARA OHL
G DIVINCENTIIS DOMENIC NORTH BAY OHL
D DOWHANIUK KEATON PRINCE GEORGE WHL
RW DUMAIS JORDAN HALIFAX QMJHL
G DYCK REID SWIFT CURRENT WHL
RW EDMONDS LUCAS KINGSTON OHL
G FILION VINCENT MONCTON QMJHL
LW FILMON JOSH SWIFT CURRENT WHL
RW FIRKUS JAGGER MOOSE JAW WHL
C FRASCA JACOB BARRIE OHL
D FURLONG JAKE HALIFAX QMJHL
C GAIDAMAK VSEVOLOD OTTAWA OHL
D GAUDET MARC-ANDRE ACADIE-BATHURST QMJHL
RW GENDRON ALEXIS BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
D GILL DYLLAN ROUYN-NORANDA QMJHL
C GRAHAM MAX KELOWNA WHL
G GRAVEL CHARLES-EDWARD BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
C GRONICK KYREN PRINCE GEORGE WHL
C GUINDON CEDRICK OWEN SOUND OHL
C GUSTAFSON JORDAN SEATTLE WHL
RW HAYES GAVIN FLINT OHL
RW HEMMERLING BEN EVERETT WHL
D HINKLEY LANE ACADIE-BATHURST QMJHL
G HOLT BRADEN EVERETT WHL
C HUJER JAKUB ROUYN-NORANDA QMJHL
D IASENZA FRANCESCO MONCTON QMJHL
C JELSMA BEAU BARRIE OHL
G KIEPER MATTHEW REGINA WHL
D KMEC JOZEF VILIAM PRINCE GEORGE WHL
RW KONYEN EVAN SUDBURY OHL
D KUDRYAVTSEV KIRILL SOO OHL
D KULAKOV ARTEM ERIE OHL
G LALONDE NOLAN ERIE OHL
D LANGLOIS JEREMY CAPE BRETON QMJHL
C LARMAND ETHAN SUDBURY OHL
RW LAVOIE ZAKARY MISSISSAUGA OHL
C LEBLANC ANDREW KITCHENER OHL
D LEBLANC JACOB KITCHENER OHL
RW LIES JUSTIN VANCOUVER WHL
LW LISOWSKY BRANDON SASKATOON WHL
LW LOSHING YOAN MONCTON QMJHL
D MATHURIN TNIAS NORTH BAY OHL
D MCCUTCHEON LOGAN LETHBRIDGE WHL
C MELEE JONATHAN HAMILTON OHL
C NAMESTNIKOV MAX SARNIA OHL
G OSTER JACOB GUELPH OHL
LW POLSHAKOV ZAKHAR BRANDON WHL
C ROBERTSON TUCKER PETERBOROUGH OHL
C ROERSMA RYLEN BRANDON WHL
C ROEST AUSTIN EVERETT WHL
LW ROOBROECK DYLAN NIAGARA OHL
D ROY PIER-OLIVIER VICTORIAVILLE QMJHL
LW SAVOIE SAMUEL GATINEAU QMJHL
D SAWYER TEDDY OTTAWA OHL
LW SCHAEFER REID SEATTLE WHL
G SCHENKEL CHARLIE SOO OHL
C SCHUURMAN BRAYDEN VICTORIA WHL
RW SEMINOFF MATTHEW KAMLOOPS WHL
C SHERK LAWSON HAMILTON OHL
D SIEPMANN GRAYDEN CALGARY WHL
LW SIM LANDON LONDON OHL
LW SMITH COLTON LONDON OHL
D SPACEK DAVID SHERBROOKE QMJHL
RW STONEHOUSE BRADY OTTAWA OHL
C SZTURC GABRIEL KELOWNA WHL
D THOMPSON RYDER PORTLAND WHL
RW UCHACZ KAI RED DEER WHL
RW VECCIA ZANDER MISSISSAUGA OHL
LW VERREAULT ANTONIN GATINEAU QMJHL
C VIDICEK MARKUS HALIFAX QMJHL
C WAKELY DALYN NORTH BAY OHL
C WARD MATHEW SWIFT CURRENT WHL
D WEIR JACE RED DEER WHL
D WRIGHT CHARLIE SASKATOON WHL
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